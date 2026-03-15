Résultat de l'élection municipale 2026 à Mainvilliers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mainvilliers

Tête de listeListe
Michèle Bonthoux
Michèle Bonthoux Liste divers gauche
MAINVILLIERS AVEC VOUS ET POUR VOUS
  • Michèle Bonthoux
  • Gérard Bousteau
  • Isabelle Mondot
  • Paul Degruelle
  • Sandrine Montbailly
  • Jean-Paul Rafat
  • Rita Canale
  • Christophe Defrance
  • Laetitia Fernandes
  • Romyns-Félix Charon
  • Sylvie Vicente
  • Jacques Guillemet
  • Anne Bureau
  • Frédéric Marie
  • Yasmina Saidi
  • Mahieddine Mahi
  • Edwige Ntombani
  • Bernard Vinsot
  • Caroline Mallol
  • Dominique Bruckert
  • Sophie Vennel
  • Adrien Soissons
  • Philadelphia Billard
  • Cheikh Sene
  • Servane Monnette
  • Samir Kasmi
  • Jocelyne Roussel
  • Ludovic Molliex
  • Harriet Cosseron
  • Valentin Vancutsem
  • Tania Jorge
  • Olivier Anceaume
  • Nora Benchehida
  • Quentin Meux
  • Paulette Mercier
René Bordet
René Bordet Liste d'extrême-gauche
DÉFENSE DE LA POPULATION - Mainvilliers : 100 % services publics
  • René Bordet
  • Patricia Boileau
  • Joël Tanaff
  • Appolonia Eze
  • Mickaël Ladeira
  • Béatrice Alhy
  • Victor Zambon
  • Nadège Drouet
  • Nicolas Pichard
  • Bintou Camara
  • Imed Dhaouadi
  • Émilie Faucher
  • Pierre Cohen
  • Perle Lorhot
  • Aymerick Fransioli
  • Marie-Hélène Varin
  • Jean-David Isaac
  • Zadjia Hemamda
  • Didier Guyon
  • Martine Le Coade
  • Alain Meih
  • Fatima Achik
  • Dominique Maury
  • Sophie Marques
  • Gérard Bigareau
  • Aicha Fourquet
  • Jacques Perrault
  • Zakia Maraoui
  • M'Benza Lutumba
  • Yvette Feguiri
  • Michel Pilet
  • Audrey Le Cloade
  • Yohan Eruam
Frédérick Bastien
Frédérick Bastien Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Frédérick Bastien
  • Karine Graffeuil
  • Philippe Brossard
  • Karine Godard
  • Ange Hebga Missinga
  • Magali Tenten
  • Samuel Yabre
  • Djaïnab Doukoure
  • Amar Tahir
  • Huguette Jason
  • Erol Danuk
  • Kathleen Blanquet
  • Stéphane Marchand
  • Messaouda Djekkoun
  • Abdenasser Benyahia
  • Martha Osabode
  • Jérémy Arrondeau
  • Amandine Tchernoutchine
  • Cédric Lecomte
  • Vanessa Barthes
  • Taouhidi Hafidhou
  • Nathalie Rigot
  • Jacques Senevet
  • Anne-Laure Maroquin
  • Kévin Tassin
  • Patricia Legrand
  • Djamel Benkreira-Hanchour
  • Gisèle Papin
  • Bruno Bernardin
  • Aurélie Blot
  • Emile Vallet
  • Patricia Noblet
  • Didier Rose
  • Mélodie Duvernay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Bonthoux
Michèle Bonthoux (25 élus) Mainvilliers, ensemble pour l'avenir 		1 121 50,60%
  • Michèle Bonthoux
  • Aziz Bouslimani
  • Rita Canale
  • Jacques Guillemet
  • Mayléa Edmond
  • Jean-Paul Rafat
  • Sylvie Vicente
  • Romyns-Félix Charon
  • Sandrine Montbailly
  • Christophe Defrance
  • Anne Bureau
  • Gérard Bousteau
  • Laetitia Fernandes
  • Hamady Gadio
  • Denise Dubois
  • Mahieddine Mahi
  • Paulette Mercier
  • Samir Kasmi
  • Yasmina Saidi
  • Bernard Vinsot
  • Shéhérazade Tunctan
  • Julien Mallol
  • Magou Konaté
  • Frédéric Guincêtre
  • Isabelle Mondot
Michel Cibois
Michel Cibois (8 élus) Ensemble passons à l'action 		1 094 49,39%
  • Michel Cibois
  • Sophie Milon Auguste
  • Alexandre Massa
  • Catherine Jubault
  • Mohamed Yaou
  • Pascale Couturier
  • Stéphane Pinault
  • Hélène Guermonprez
Participation au scrutin Mainvilliers
Taux de participation 33,53%
Taux d'abstention 66,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 304

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Cibois
Michel Cibois Ensemble passons à l'action 		752 31,25%
Michèle Bonthoux
Michèle Bonthoux Mainvilliers, ensemble pour l'avenir 		719 29,88%
Marc Lesage
Marc Lesage Mainvilliers, en vert et pour tous 		676 28,09%
Hervé Lancelot
Hervé Lancelot Initiative mainvilloise 		204 8,47%
Joël Tanaff
Joël Tanaff Unité et résistance 		55 2,28%
Participation au scrutin Mainvilliers
Taux de participation 36,05%
Taux d'abstention 63,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 478

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Chatel
Jean-Jacques Chatel (24 élus) Avec vous, dynamisme et diversité 		1 618 45,13%
  • Jean-Jacques Chatel
  • Michèle Bonthoux
  • Michel Thomas
  • Maryse Legrand
  • Philippe Levalet
  • Sylvie Legendre
  • Patrick Lefrancois
  • Estelle Cochard
  • Bernard Totee
  • Antoinette Lecomte
  • Jean-Yves Tabourin
  • Nora Benchehida
  • Jacques Guillemet
  • Denise Dubois-Ludovico
  • Aziz Bouslimani
  • Nicole Audebert
  • Marc Lesage
  • Guylaine Raffin
  • André Martinez-Belmonte
  • Paulette Mercier
  • Jean-Pierre Heliere
  • Manuelle Dos Santos
  • Christian Cauchi
  • Rita Canale
Sophie Milon-Auguste
Sophie Milon-Auguste (7 élus) Agir autrement pour vous 		1 469 40,97%
  • Sophie Milon-Auguste
  • Alain Delarue
  • Colette Lesieur
  • Antoine Fleau
  • Pascale Couturier
  • Jean-Luc Anquetil
  • Nicole Janvier
Charles De Moustier
Charles De Moustier (2 élus) Mainvilliers bleu marine 		498 13,89%
  • Charles De Moustier
  • Saadilla Ammour
Participation au scrutin Mainvilliers
Taux de participation 54,15%
Taux d'abstention 45,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 3 698

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Chatel
Jean-Jacques Chatel Avec vous, dynamisme et diversité 		1 425 42,33%
Sophie Milon-Auguste
Sophie Milon-Auguste Agir autrement pour vous 		1 050 31,19%
Charles De Moustier
Charles De Moustier Mainvilliers bleu marine 		746 22,16%
Joël Tanaff
Joël Tanaff Unite et resistance 		145 4,30%
Participation au scrutin Mainvilliers
Taux de participation 51,15%
Taux d'abstention 48,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Nombre de votants 3 493

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