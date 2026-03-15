Résultat de l'élection municipale 2026 à Mainvilliers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mainvilliers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mainvilliers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mainvilliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Mainvilliers
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections à Mainvilliers ?
Dans la commune de Mainvilliers, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore influencés par le résultat du dernier scrutin en 2020. À l'issue du premier passage aux urnes, Michel Cibois (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 31,25% des soutiens. Deuxième, Michèle Bonthoux (Divers gauche) a recueilli 719 suffrages en sa faveur (29,88%). La troisième place est revenue à Marc Lesage (Ecologiste), s'adjugeant 28,09% des bulletins. Le petit écart entre les prétendants débouchait sur un 2ème tour très flou. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Michèle Bonthoux l'a finalement emporté avec 50,60% des bulletins, face à Michel Cibois s'adjugeant 1 094 votants (49,39%). Donnée outsider, la challengeuse est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Si Michel Cibois a réalisé la meilleure progression en ajoutant 375 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute profité du report de voix des listes de gauche.
09:57 - Premier tour des municipales à Mainvilliers : horaires des bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Mainvilliers. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 6 849 électeurs de Mainvilliers sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Consultez ci-dessous la liste des candidats à Mainvilliers. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mainvilliers
|Tête de listeListe
|
Michèle Bonthoux
Liste divers gauche
MAINVILLIERS AVEC VOUS ET POUR VOUS
|
|
René Bordet
Liste d'extrême-gauche
DÉFENSE DE LA POPULATION - Mainvilliers : 100 % services publics
|
|
Frédérick Bastien
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Bonthoux (25 élus) Mainvilliers, ensemble pour l'avenir
|1 121
|50,60%
|
|Michel Cibois (8 élus) Ensemble passons à l'action
|1 094
|49,39%
|
|Participation au scrutin
|Mainvilliers
|Taux de participation
|33,53%
|Taux d'abstention
|66,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 304
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Cibois Ensemble passons à l'action
|752
|31,25%
|Michèle Bonthoux Mainvilliers, ensemble pour l'avenir
|719
|29,88%
|Marc Lesage Mainvilliers, en vert et pour tous
|676
|28,09%
|Hervé Lancelot Initiative mainvilloise
|204
|8,47%
|Joël Tanaff Unité et résistance
|55
|2,28%
|Participation au scrutin
|Mainvilliers
|Taux de participation
|36,05%
|Taux d'abstention
|63,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 478
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Chatel (24 élus) Avec vous, dynamisme et diversité
|1 618
|45,13%
|
|Sophie Milon-Auguste (7 élus) Agir autrement pour vous
|1 469
|40,97%
|
|Charles De Moustier (2 élus) Mainvilliers bleu marine
|498
|13,89%
|
|Participation au scrutin
|Mainvilliers
|Taux de participation
|54,15%
|Taux d'abstention
|45,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|3 698
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Chatel Avec vous, dynamisme et diversité
|1 425
|42,33%
|Sophie Milon-Auguste Agir autrement pour vous
|1 050
|31,19%
|Charles De Moustier Mainvilliers bleu marine
|746
|22,16%
|Joël Tanaff Unite et resistance
|145
|4,30%
|Participation au scrutin
|Mainvilliers
|Taux de participation
|51,15%
|Taux d'abstention
|48,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|3 493
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