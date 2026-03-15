Résultat de l'élection municipale 2026 à Mainvilliers : les infos en direct

Programme de Michèle Bonthoux à Mainvilliers (MAINVILLIERS AVEC VOUS ET POUR VOUS)

Engagement pour Mainvilliers

Depuis 2020, Michèle Bonthoux et son équipe se consacrent à l'amélioration de la commune de Mainvilliers. Ils mettent en avant des valeurs de solidarité, de progrès et de justice. Leur objectif est de défendre les services publics et d'encourager la participation citoyenne.

Projets réalisés

De nombreux projets ont été réalisés, tels que la transformation des quartiers et la construction d'un nouveau groupe scolaire. Des initiatives ont également été prises pour renforcer les services publics et améliorer l'accès aux soins. Ces efforts visent à dynamiser le tissu économique et à répondre aux besoins des habitants.

Objectifs futurs

Pour le mandat 2026-2032, il est prévu de poursuivre la rénovation urbaine et de renforcer la sécurité publique. L'accent sera mis sur la transition écologique et la modernisation des services publics. Mainvilliers s'engage également à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le bien-être animal.

Importance du vote

Le vote dès le premier tour est crucial pour soutenir une équipe municipale responsable et efficace. Il permet de garantir la poursuite des projets engagés et d'affirmer un programme solidaire. Chaque voix compte pour l'avenir de Mainvilliers, et la mobilisation des citoyens est essentielle.