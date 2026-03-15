Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort : les infos en direct

Programme de Cécile Panassac à Maisons-Alfort (Maisons-Alfort autrement)

Engagement pour le pouvoir d'achat

La liste de Cécile PANASSAC s'engage à améliorer le pouvoir d'achat des habitants dès 2026. Cela inclut des mesures telles que la baisse de la taxe foncière et le remboursement partiel du Pass ImagineR pour les lycéens non boursiers. Ces initiatives visent à soutenir les familles et à garantir un cadre de vie plus abordable.

Investissements dans l'éducation

Un des axes majeurs du programme est l'investissement dans les écoles et la petite enfance. Cela comprend le recrutement d'ATSEM, le renforcement des activités périscolaires et la rénovation des infrastructures scolaires. L'objectif est de garantir un environnement éducatif de qualité pour tous les enfants de Maisons-Alfort.

Transition écologique

La transition écologique est au cœur des priorités de la municipalité. Des projets tels que la rénovation thermique des bâtiments et le développement des mobilités douces sont envisagés. Ces actions visent à protéger le cadre de vie tout en répondant aux défis climatiques actuels.

Sécurité et bien-être

La sécurité des habitants est une préoccupation essentielle pour Cécile PANASSAC. Le programme prévoit le renforcement des moyens de la police municipale et la mise en place de plans de prévention contre les cambriolages. L'accent est également mis sur la lutte contre les incivilités et la promotion d'un cadre de vie serein pour tous.