Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort

Tête de listeListe
Cécile Panassac
Cécile Panassac Liste d'union à gauche
Maisons-Alfort autrement
  • Cécile Panassac
  • Étienne Cognet
  • Khouloud Jadla
  • Julian Pohu
  • Mathilde Fraisse
  • Pierre-Jean Bauley
  • Alexia Kurek
  • Ali Abakar
  • Florence Anne Grosclaude
  • Christophe Dahéron
  • Marie-Angèle Da Palma Lopes
  • Joël Satre-Buisson
  • Agnès Rongier
  • Étienne Bard
  • Isabelle Marchand
  • Gilles Betis
  • Diane Bossière
  • Xavier Cohard
  • Nicole Richard
  • Roland Husson
  • Karin Kurek
  • Boris Chatelard
  • Claire Besson
  • Franck Touzac
  • Chantal Paumelle
  • Antoine Soto-Albaladejo
  • Carole Berrebi
  • David Julot
  • Estelle Duard
  • Matthieu Thépin
  • Marion Descamps
  • Cyril Rizk
  • Bathilde Ambroise
  • Frédéric de Villers
  • Chloé Betis
  • Paul Rolland
  • Marie-Joséphine Coupry
  • Michel Ristori
  • Elsa Saboundjian
  • Serge Sebestyen
  • Clémence d'Allens
  • Pierre Buraglio
  • Gwenaelle Perier
  • Frank Lautrey
  • Yasmine Leneveu
  • Pierrick Briand
  • Mahève Guibert
Amandine Cheyns
Amandine Cheyns Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
  • Amandine Cheyns
  • Baptiste Caux
  • Marie-Josèphe Pohyer
  • Jean-François King
  • Marie-Jeanine Paul
  • Charles Koum Nkongo
  • Sandrine Obadia
  • Daniel Gaydu
  • Céline Benghanem
  • Keoulen Doumbouya
  • Leïla Meniri
  • Pierre-Eric Gillard
  • Maryline Vaudran
  • Bastien Chapelain
  • Jeanine Mondabi
  • Yann Etienne
  • Nathalie Vellaydon
  • Nicolas Vieillard
  • Karine Madin
  • Jonathan Averne
  • Monique Fromageond
  • Raymond Cakin
  • Meriem Terab
  • François Nivet
  • Myrave Levy
  • Jean-Claude Jougon
  • Camille Mélano
  • Antoine Pohyer
  • Jasone Novoa Gardeñes
  • Orphé Rabesaotra
  • Samia Sadaoui
  • Mansour Pujol
  • Brigitte Bertin
  • Pascal Piezanowski
  • Camille Tourville
  • Rayane Slimani
  • Marie Bolla
  • Sharjeel Obadia
  • Marie-Christine Biscay
  • Hamid Oudjaoud
  • Najate Baroudi
  • Gérald Suret-Canale
  • Fátima Monteiro
  • Michel Françoise
  • Naïma Bazizi
Erik Pagès
Erik Pagès Liste de La France insoumise
Faire mieux à Maisons-Alfort
  • Erik Pagès
  • Merivan Altun
  • Marc Mangin
  • Cécile Piguel
  • Julian Dario Martos
  • Marie Tiphagne
  • Abel Caillet
  • Rachel Caussade
  • Mathias Benoit
  • Elif-Defne Saygili
  • Benjamin Roussin
  • Fedda Ahmed-Abdelmalek
  • Skander Riahi
  • Fanny Herard
  • Martin Cazals
  • Camille Michel
  • Mohamed-Ali Bouakline
  • Clémence Dollet
  • Emilien Demaziere
  • Emilie Even
  • Angel Navarro
  • Joelle Dufour
  • Loutfi Eddif
  • Juliette Msellati
  • Georges Alix
  • Catherine Trogu
  • Jean Gottar
  • Alexandra Benoît
  • Julien Delage
  • Jessica Nédélec
  • Raphaël Mesbah
  • Céline Delcampe
  • Côme Passin
  • Anne-Marie Robert
  • Sofiane Najioullah
  • Maëlys Azede-Abatord
  • Laurent Albina
  • Melis Altun
  • Noureddine Laboudi
  • Aurélie Fumaki
  • Samuel Allaert
  • Pauline Piguel
  • Alain Rey
  • Fine Buffin
  • Olivier Azede-Abatord
  • Rachel Pequignot
  • Marc Altero
Thomas Maubert
Thomas Maubert Liste divers centre
MAISONS-ALFORT PASSIONNEMENT
  • Thomas Maubert
  • France Savelli
  • Quentin Delarue
  • Mathilde Niang
  • Netaniel Afriat
  • Agnès Lemoine
  • Patrick Myotte
  • Ivaneide Santos Gomes
  • Frederik Boriau
  • Corinne Palacio
  • Jonathan Liwerant
  • Dorota Gajewska
  • Romain Boyer
  • Bouchra Paulon
  • Philippe Gerard
  • Saamia Maleck
  • Patrick Trinh
  • Catherine Abitbol
  • Mohamed Tossa
  • Céline Meynard
  • Jean-Marc Verneret
  • Claudine Hurstel
  • Frédéric Garde
  • Géraldine Magnan
  • Maxime Laurent
  • Véronique Levy
  • Achille Ben Dahan
  • Ana Paula Iannoni
  • Chérif Saiche
  • Sarah Afriat
  • Yanis Sofiane Paulon
  • Fanny Chauvire
  • Eusebio de Barros Goncalves
  • Claudine Wellenstein
  • Julien Dutartre
  • Marie Maubert
  • Guillaume Horta
  • Dominique Chartier
  • Richard Montmorency
  • Dominique Meilhat
  • Michel René Delarue
  • Marcelle Mariani
  • Jérôme Grimaldi
  • Octavie Chiffoleau
  • Stéphane Mauduit
Romain Maria
Romain Maria Liste des Républicains
Avec Romain Maria, Maisons-Alfort D'abord
  • Romain Maria
  • Catherine Hardy
  • Olivier Capitanio
  • Karine Perez
  • Stéphane Chaulieu
  • Marie-Laurence Béyo
  • Thierry Barnoyer
  • Corinne Yvenat
  • Bruno Bordier
  • Claire Delessard
  • Lata Samba
  • Agnès Chaptal
  • Nourdin Marouf
  • Céline Douis
  • Philippe Francini
  • Nathalie Franckhauser
  • Eric Fresse
  • Alexandra Leydier
  • Thibault Simeoni
  • Mélodie Philiponet
  • Stéphane Deleuse
  • Alice Latour
  • Clément Tendil
  • Anne Charles
  • Didier Hugon
  • Justine Fortin
  • Thierry Avisse
  • Patricia Nguyen
  • Robin Charrier
  • Valérie Roblot
  • Éric Dab
  • Marie-Laure Lemoine
  • Philippe Risch
  • Arathi Paul
  • Christophe Tonnellier
  • Alexandra Moutat
  • Steeve Motteau
  • Isabelle Cussac
  • Loïc Massouf
  • Marine Opper
  • Mathieu Gorde-Grosjean
  • Justine Guignard
  • Frédéric Turpin
  • Dominique Pestana
  • Frédéric Guillot
  • Aude Klein
  • Benjamin Gardon
Dimitri Vaz
Dimitri Vaz Liste divers gauche
Maisons-Alfort, c'est nous !
  • Dimitri Vaz
  • Délphine Lucas
  • Aurélien Milhaud
  • Nathalie Varandes
  • Alexandre Vial-Boukobza
  • Fiona Mazuel
  • Emmanuel Moutot
  • Françoise Henny
  • Selim Riveill
  • Clara Lo Fermo
  • Lucas Giraud
  • Marie-Noëlle Vibert
  • Gilles Laprepi
  • Éloïse Briand
  • Stéphane Bry
  • Sarah Le Douarin
  • Yohann Lambert
  • Kimberley Kaya
  • Jean-Claude Hakem
  • Juliette Lambert
  • Patrick Guillaume
  • Anne Pain
  • Charles Ducousso
  • Claudine Carrère
  • Nadir Lammari
  • Hélène Pinol
  • Frédéric Petitjean
  • Fadelle M'Bingt
  • Benoît Auger
  • Clara Bouché
  • Guillaume Clairon
  • Christelle Masson
  • Bastien Varandes
  • Barbara Godefroy
  • Clément Bry
  • Patricia Vermeulen
  • Franck Houdoire
  • Aurélie Vromaine
  • René-Jean Conte
  • Céline Pernot-Burlet
  • Ulysse Lesbros
  • Cyndie Martinot
  • Youki Ito
  • Monique Rispincelle-Bounine
  • Stephane Garagnani
  • Annick Astorg
  • Laurent Coquille

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Capitanio
Olivier Capitanio (40 élus) Avec olivier capitanio ,maisons-alfort d'abord 		10 467 74,13%
  • Olivier Capitanio
  • Marie France Parrain
  • Michel Herbillon
  • Catherine Primevert
  • Stéphane Chaulieu
  • Catherine Hervé
  • Jean-Luc Cadeddu
  • Corinne Yvenat
  • Thierry Barnoyer
  • Karine Perez
  • Bruno Bordier
  • Catherine Hardy
  • Romain Maria
  • Céline Douis
  • Nourdin Marouf
  • Marie-Laurence Béyo
  • Philippe Francini
  • Laurence Hermoso
  • Eric Fresse
  • Clarisse Guilcher
  • Alain Reminiac
  • Claire Delessard
  • Frédéric Turpin
  • Karine Nouvel
  • Thibault Simeoni
  • Marylène Vidal
  • Jean-François Lefevre
  • Agnès Chaptal
  • Pascal Lejeune
  • Nathalie Franckhauser
  • Olivier Thovex
  • Aude Vincent
  • Franck Monfort
  • Alexandra Leydier
  • Stéphane Deleuse
  • Béatrice Pairon
  • Clément Tendil
  • Mélodie Philiponet
  • Lata Samba
  • Béatrice Soubabere
Cécile Panassac
Cécile Panassac (4 élus) Maisons-alfort ensemble écologie et solidarité 		2 367 16,76%
  • Cécile Panassac
  • Bernard Bouché
  • Fanny Cercey
  • Gilles Betis
Thomas Maubert
Thomas Maubert (1 élu) Le renouveau a maisons-alfort 		790 5,59%
  • Thomas Maubert
Vanessa Lanteri
Vanessa Lanteri Pour la défense des services publics et la reconquête de la démocratie communale 		266 1,88%
Amandine Cheyns
Amandine Cheyns Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		229 1,62%
Participation au scrutin Maisons-Alfort
Taux de participation 39,99%
Taux d'abstention 60,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 495

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Herbillon
Michel Herbillon (41 élus) Avec michel herbillon, maisons alfort d'abord 		14 796 73,84%
  • Michel Herbillon
  • Bénédicte Charmoille
  • Olivier Capitanio
  • Marie France Parrain
  • Jean-Pierre Descamps
  • Annie Tricoche
  • Stéphane Chaulieu
  • Christine Rasetti
  • Jean-Luc Cadeddu
  • Catherine Primevert
  • Michel Siri
  • Michèle Charbonnel
  • Bruno Bordier
  • Corinne Yvenat
  • Philippe Edmond
  • Catherine Hervé
  • Nourdin Marouf
  • Corinne Lux
  • Bernard Grosperrin
  • Karine Perez
  • Thierry Barnoyer
  • Anne-Marie Bergot
  • Philippe Francini
  • Catherine Hardy
  • Eric Fresse
  • Céline Douis
  • Alain Reminiac
  • Marylène Vidal
  • Joseph Ngijol
  • Marie-Laurence Béyo
  • Franck Desrayaud
  • Laurence Hermoso
  • Frédéric Turpin
  • Clarisse Guilcher
  • Romain Maria
  • Judith Blondeel Serfaty
  • Thibault Simeoni
  • Sofia Lahcene
  • Arnaud Breillacq
  • Aude Vincent
  • Dominique Prati-Pestana
Xavier Cohard
Xavier Cohard (3 élus) Maisons-alfort : c'est vous ! 		2 724 13,59%
  • Xavier Cohard
  • Sophie Gallais
  • Alain Berthelot
Bernard Bouché
Bernard Bouché (1 élu) Ecologie et solidarité, l'alternative citoyenne 		1 234 6,15%
  • Bernard Bouché
Franck Monfort
Franck Monfort Agissons pour notre ville 		861 4,29%
Jean-François King
Jean-François King Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		422 2,10%
Participation au scrutin Maisons-Alfort
Taux de participation 58,32%
Taux d'abstention 41,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 20 674

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