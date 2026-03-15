Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maisons-Alfort sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maisons-Alfort.
L'actu des élections municipales 2026 à Maisons-Alfort
13:10 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Avec Olivier Capitanio ,maisons-Alfort D'abord" majoritaire à Maisons-Alfort
Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Maisons-Alfort ? Au terme du premier tour, Olivier Capitanio (Union de la droite) a devancé tous ses adversaires avec 10 467 soutiens (74,13%). À ses trousses, Cécile Panassac (Union de la gauche) a rassemblé 16,76% des votes. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Maisons-Alfort, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, renverser une telle majorité sera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Maisons-Alfort : les horaires des 37 bureaux de vote
Les 37 bureaux de vote de l'agglomération de Maisons-Alfort seront ouverts jusqu'à 20 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de Maisons-Alfort sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, il est possible de voir la liste des candidats à Maisons-Alfort. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort
|Tête de listeListe
|
Cécile Panassac
Liste d'union à gauche
Maisons-Alfort autrement
|
|
Amandine Cheyns
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Erik Pagès
Liste de La France insoumise
Faire mieux à Maisons-Alfort
|
|
Thomas Maubert
Liste divers centre
MAISONS-ALFORT PASSIONNEMENT
|
|
Romain Maria
Liste des Républicains
Avec Romain Maria, Maisons-Alfort D'abord
|
|
Dimitri Vaz
Liste divers gauche
Maisons-Alfort, c'est nous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Capitanio (40 élus) Avec olivier capitanio ,maisons-alfort d'abord
|10 467
|74,13%
|
|Cécile Panassac (4 élus) Maisons-alfort ensemble écologie et solidarité
|2 367
|16,76%
|
|Thomas Maubert (1 élu) Le renouveau a maisons-alfort
|790
|5,59%
|
|Vanessa Lanteri Pour la défense des services publics et la reconquête de la démocratie communale
|266
|1,88%
|Amandine Cheyns Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|229
|1,62%
|Participation au scrutin
|Maisons-Alfort
|Taux de participation
|39,99%
|Taux d'abstention
|60,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 495
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Herbillon (41 élus) Avec michel herbillon, maisons alfort d'abord
|14 796
|73,84%
|
|Xavier Cohard (3 élus) Maisons-alfort : c'est vous !
|2 724
|13,59%
|
|Bernard Bouché (1 élu) Ecologie et solidarité, l'alternative citoyenne
|1 234
|6,15%
|
|Franck Monfort Agissons pour notre ville
|861
|4,29%
|Jean-François King Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|422
|2,10%
|Participation au scrutin
|Maisons-Alfort
|Taux de participation
|58,32%
|Taux d'abstention
|41,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|20 674
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