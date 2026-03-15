Résultat municipale 2026 à Maisons-Alfort (94700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maisons-Alfort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maisons-Alfort, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Alfort [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dimitri VAZ
Dimitri VAZ (38 élus) Maisons-Alfort, c'est nous ! 		12 676 62,77%
  • Dimitri VAZ
  • Délphine LUCAS
  • Aurélien MILHAUD
  • Nathalie VARANDES
  • Alexandre VIAL-BOUKOBZA
  • Fiona MAZUEL
  • Emmanuel MOUTOT
  • Françoise HENNY
  • Selim RIVEILL
  • Clara LO FERMO
  • Lucas GIRAUD
  • Marie-Noëlle VIBERT
  • Gilles LAPREPI
  • Éloïse BRIAND
  • Stéphane BRY
  • Sarah LE DOUARIN
  • Yohann LAMBERT
  • Kimberley KAYA
  • Jean-Claude HAKEM
  • Juliette LAMBERT
  • Patrick GUILLAUME
  • Anne PAIN
  • Charles DUCOUSSO
  • Claudine CARRÈRE
  • Nadir LAMMARI
  • Hélène PINOL
  • Frédéric PETITJEAN
  • Fadelle M'BINGT
  • Benoît AUGER
  • Clara BOUCHÉ
  • Guillaume CLAIRON
  • Christelle MASSON
  • Bastien VARANDES
  • Barbara GODEFROY
  • Clément BRY
  • Patricia VERMEULEN
  • Franck HOUDOIRE
  • Aurélie VROMAINE
Amandine CHEYNS
Amandine CHEYNS (4 élus) Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs 		3 331 16,50%
  • Amandine CHEYNS
  • Baptiste CAUX
  • Marie-Josèphe POHYER
  • Jean-François KING
Cécile PANASSAC
Cécile PANASSAC (3 élus) Maisons-Alfort autrement 		2 380 11,79%
  • Cécile PANASSAC
  • Étienne COGNET
  • Khouloud JADLA
Thomas MAUBERT
Thomas MAUBERT MAISONS-ALFORT PASSIONNEMENT 		841 4,16%
Romain MARIA
Romain MARIA Avec Romain Maria, Maisons-Alfort D'abord 		737 3,65%
Erik PAGÈS
Erik PAGÈS Faire mieux à Maisons-Alfort 		228 1,13%
Participation au scrutin Maisons-Alfort
Taux de participation 57,78%
Taux d'abstention 42,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 20 629

Source : ministère de l’Intérieur

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