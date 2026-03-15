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19:21 - Élections municipales à Maisons-Alfort : impact de la démographie et de l'économie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Maisons-Alfort se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 36,92% de cadres pour 57 422 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 4 529 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 15 156 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 16,94% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 25,37% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 6 197 résidents étrangers, représentant 10,79% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,91%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 254 €/mois. À Maisons-Alfort, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle est la place du RN à Maisons-Alfort ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Maisons-Alfort en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 13,05% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 26,89% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 5,60% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Maisons-Alfort comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 19,10% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 16,36% pour le Rassemblement national. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Maisons-Alfort avant 2026 Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Maisons-Alfort, l'abstention frappait 60,01 % des électeurs, une proportion assez classique alors que le coronavirus avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est à ce titre arrêté à 22,10 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 40,29 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,33 % au premier tour, contre 45,00 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire apparaît donc résolument comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Maisons-Alfort sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Maisons-Alfort : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Maisons-Alfort, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (19,10%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Maisons-Alfort avaient ensuite propulsé aux avants-postes Michel Herbillon (Les Républicains) avec 45,67% au premier tour, devant Joao Martins Pereira (Union de la gauche) avec 35,70%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michel Herbillon culminant à 59,73% des voix dans la commune. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Maisons-Alfort, une tendance politique difficile à étiqueter Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Maisons-Alfort soutenaient en priorité Michel Herbillon (LR) avec 44,24% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michel Herbillon virant de nouveau en tête avec 64,88% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Maisons-Alfort choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,85% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 25,76%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 73,11% pour Emmanuel Macron, contre 26,89% pour de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Maisons-Alfort une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Maisons-Alfort À Maisons-Alfort, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 963 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 141 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu plus de 28,62 % en 2024 (contre environ 13,77 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 711 440 € en 2024, loin des 25 190 310 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 22,97 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Avec Olivier Capitanio ,maisons-Alfort D'abord" majoritaire à Maisons-Alfort Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Maisons-Alfort ? Au terme du premier tour, Olivier Capitanio (Union de la droite) a devancé tous ses adversaires avec 10 467 soutiens (74,13%). À ses trousses, Cécile Panassac (Union de la gauche) a rassemblé 16,76% des votes. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Maisons-Alfort, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, renverser une telle majorité sera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.