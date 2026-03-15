Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte

Tête de listeListe
Nicolas Ljubenovic
Nicolas Ljubenovic Liste d'union à gauche
ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE
  • Nicolas Ljubenovic
  • Laia Canavaggia
  • Pierre Gelli
  • Slavica Rankovic
  • Jorge Gonzalez
  • Sophie Thevenet
  • Gabriel Py
  • Marie-Claude Lemercier
  • Yahya Derouich
  • Marie Guillam
  • Robert Levesque
  • Geneviève Pinet
  • Loïc Le Pellec
  • Brigitte Falleur-Voisin
  • Manolo Schwyter
  • Laurence Ledoux
  • Claude Polycarpe
  • Aude Armanini
  • Clément Delavaud
  • Lamia Belbekri
  • Richard Dartout
  • Agnès Casenave
  • Alexy Veret
  • Valérie Virot
  • André Hue
  • Isabelle Hildwein
  • Morgan Gason
  • Emilie Camus
  • Serge Diebolt
  • Mathilde Perrot
  • André Mallard
  • Katia Jolles
  • Jacques Jolles
  • Carla Fournier
  • Marc Lefoulon
  • Valérie Tessier
Charles Givadinovitch
Charles Givadinovitch Liste divers droite
J'aime Maisons-Laffitte
  • Charles Givadinovitch
  • Anne Eeckhout-Schott
  • Matthieu Jamme
  • Caroline Ehrwein-Ellwood
  • Antonin Garré
  • Anne Bretel
  • Franck Volko
  • Ludivine Trannois
  • Jérôme Feneche
  • Anne-Charlotte Depret
  • Faddy Haddad-Hiribarne
  • Volha Audzei
  • Philippe Evrard
  • Yulia Kostenko
  • Julien Serres
  • Sandra Borges
  • Jérôme de Chauveron
  • Frédérique Augé
  • Florian Guyader
  • Maryline Friboulet
  • Anouar Sanhaji
  • Floriane Lottin
  • Arnaud Moinard
  • Béatrice Bebot
  • Samuel Gonzalez
  • Valérie Bazillou Sol Dourdin
  • Patrice Chetanneau
  • Déborah Botton
  • Brian Beaunez
  • Marie-Josée de Jong
  • André Greger
  • Danièle Rimbert
  • Gwenaël Raffray
  • Marianne Griselain
  • Jean-Paul Gallorini
Amélie Therond Keraudren
Amélie Therond Keraudren Liste divers droite
Vivre et grandir à Maisons-Laffitte
  • Amélie Therond Keraudren
  • Sébastien Moureaud
  • Catherine Chauffray
  • Stephen Grevet
  • Catherine Mastio
  • Amaury de la Laurencie
  • Hélène Grevet
  • Harold Barrault
  • Fatima Beleza
  • Pierre Gabez
  • Mathilde Gehin
  • Antoine Doignon
  • Anne-Sophie Boucley
  • Dominique Ioos
  • Cécile de Bernardi
  • Fabien Reumont
  • Clotilde Mas
  • Nicolas Clermonte
  • Cécile Villemagne
  • Mario Dammann
  • Anne-Catherine Te-Bakassa
  • Hervé Combot
  • Jeanne Barrault
  • Patrice Héron
  • Christelle Mézier
  • Jean Beauvois
  • Gislaine Bodin
  • Denis Rivoire
  • Marie-Dominique Sudrat
  • Didier Levillain
  • Amélie Ndongo
  • Philippe Ouaknine
  • Brigitte Arnold
  • Laurent Perret
  • Sandrine Rouaghe
Franck Lelievre
Franck Lelievre Liste des Républicains
AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
  • Franck Lelievre
  • Brigitte Boiron-Canali
  • Charles-Philippe Mourgues
  • Aline Sejourné-de Salinelles
  • Yann Quenot
  • Ezabel Jorge
  • Didier Stempak
  • Magali Nicolle
  • Clément Huillet
  • Sylvie Duflot
  • Manuel Haddad
  • Mélanie Martin
  • Guillaume Boussuge
  • Béatrice Vivien
  • Thierry Dubus
  • Adeline Angot
  • Maurin Nadal
  • Heike-Christina Fenot
  • Emmanuel de Preval
  • Anne Vuaille
  • Zachary Znaty
  • Anne Stalmach
  • Henry Merchez
  • Andréa Da Costa
  • Eric Juvin
  • Ibtissèm Kenza Lamri
  • Louis Jaurett
  • Chanelle Moiffo
  • Théo Caillaud
  • Anne Bailly
  • Guillaume Munoz
  • Armelle Carpraux
  • Antoine Bucaille
  • Marie-Sophie de Ponthaud
  • Guilhem Deverre
Valérie Singer
Valérie Singer Liste d'union au centre
Valérie Singer L'Elan Mansonnien
  • Valérie Singer
  • Julien Le Sciellour
  • Marine Meyer
  • François Dreuilhe
  • Anne Lavagne
  • Maxime Port
  • Elisabeth Siavy-Julien
  • Emmanuel de Poncins
  • Natacha Halberstadt
  • Luc Daudonnet
  • Michelle Terrier
  • Nicolas Mourlon
  • Camille Sée
  • Hervé Berteretche
  • Anila Smørgrav
  • Michel Jesel
  • Maé Fauvelot
  • Marc Prévot
  • Nathalie Sinéphro
  • Francois Truffier
  • Sophie Drouard
  • Mathis Varin
  • Valérie Dervieux
  • David Batista
  • Corinne Gautier
  • Roland Bajul
  • Anne-Marie Sahores
  • Florent Harper
  • Cécile Thueux-Rubino
  • Emmanuel Tolub
  • Christine Raguideau
  • Michel Touzeau
  • Céline Martins
  • Antoine Carlier
  • Martina Seitz
  • Marc Pariente
  • Christine Le Bert
Arthur Dehaene
Arthur Dehaene Liste divers droite
MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE
  • Arthur Dehaene
  • Ingrid Coutant
  • Jean-Claude Girot
  • Tania Günther-Fumat
  • Philippe Liégeois
  • Sandrine Coutard
  • Jean-Luc Jarry
  • Patricia Butel
  • Patrice Coste
  • Karine Friedrich
  • Régis Philippon
  • Marie Auffret
  • Fabien Lecomte
  • Léopoldine Crépel
  • Aymeric Poizot
  • Marie-Odile Colatrella
  • Olivier Deseez
  • Paméla Lanciani
  • Ludovic Pinson
  • Amal Chambaud
  • Pierre-Emmanuel Roussel
  • Monique Laheurte
  • Nicolas Caffin
  • Alice Storck
  • Christophe Delpouget
  • Véronique Calvini
  • Valentin Liégeois
  • Claudine Viaud
  • Guillaume Ziegler
  • Eulalia Goncalves
  • Stéphane Vivet
  • Fiorella Moreau
  • François Fouchet
  • Najatte Roussarie
  • Odran Achard de Leluardière

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Myard
Jacques Myard (26 élus) Agir pour maisons-laffitte 		3 522 45,91%
  • Jacques Myard
  • Brigitte Boiron-Canali
  • Jean-Claude Girot
  • Véronique Bertran De Balanda
  • Philippe Bouvier
  • Sandrine Coutard
  • Serge Godaert
  • Ingrid Coutant
  • Gino Necchi
  • Marie-Liesse Salin
  • Claude Kopelianskis
  • Béatrice Vivien
  • Franck Lelievre
  • Anne Vuaille
  • Arthur Dehaene
  • Marie-Odile Colatrella
  • Jean-Luc Gayet
  • Marie-Alice Bels
  • Charles-Philippe Mourgues
  • Magali Nicolle
  • Yann Quenot
  • Sylvie Duflot
  • Régis Philippon
  • Monique Laheurte
  • Samuel Chapelle-Garcia
  • Anne Bailly
Janick Géhin
Janick Géhin (7 élus) Tous pour maisons-laffitte 		2 903 37,84%
  • Janick Géhin
  • Charles Givadinovitch
  • Anne Lavagne
  • Philippe Liegeois
  • Valérie Singer
  • François Jean-Marie Léon Dreuilhe
  • Tania Fumat
Nicolas Ljubenovic
Nicolas Ljubenovic (1 élu) Ensemble à gauche pour maisons-laffitte 		675 8,79%
  • Nicolas Ljubenovic
Amélie Thérond Keraudren
Amélie Thérond Keraudren (1 élu) Mansonniens, je m'engage pour vous ! 		571 7,44%
  • Amélie Thérond Keraudren
Participation au scrutin Maisons-Laffitte
Taux de participation 46,03%
Taux d'abstention 53,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 783

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Myard
Jacques Myard Agir pour maisons-laffitte 		2 598 35,10%
Anne Lavagne
Anne Lavagne Maisons-laffitte, c'est vous ! 		1 391 18,79%
Janick Géhin
Janick Géhin Tous pour maisons-laffitte 		1 049 14,17%
Charles Givadinovitch
Charles Givadinovitch J'aime maisons-laffitte 		852 11,51%
Nicolas Ljubenovic
Nicolas Ljubenovic Ensemble à gauche pour maisons-laffitte 		770 10,40%
Amélie Thérond Keraudren
Amélie Thérond Keraudren Mansonniens, je m'engage pour vous ! 		740 10,00%
Participation au scrutin Maisons-Laffitte
Taux de participation 44,84%
Taux d'abstention 55,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 575

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Myard
Jacques Myard (27 élus) Agir pour maisons-laffitte 		4 882 51,13%
  • Jacques Myard
  • Brigitte Boiron-Canali
  • Jean-Claude Girot
  • Véronique Bertran De Balanda
  • Jean-François Tassin
  • Monique Pige
  • Philippe Bouvier
  • Janick Gehin
  • Gino Necchi
  • Marie-Liesse Salin
  • Jacques Barreau
  • Frédérique De Preval
  • Claude Kopelianskis
  • Ingrid Coutant
  • Serge Godaert
  • Dora-Ezabel Jorge-Fekir
  • Thierry Bazetoux
  • Béatrice Vivien
  • Frédéric Coutard
  • Cécile Vaissaud
  • Philippe Liegeois
  • Anne Vuaille
  • Franck Lelievre
  • Marie-Odile Colatrella
  • Bruno Bouvier
  • Marie-Alice Bels
  • Raphaël Fantin
Joël Desjardins
Joël Desjardins (5 élus) Mieux vivre maisons-laffitte 		2 951 30,90%
  • Joël Desjardins
  • Anne Follie
  • Philippe Moutenet
  • Isabelle Herr
  • Eric Lauvernay
Marie Bamps
Marie Bamps (3 élus) Ensemble.ml 		1 715 17,96%
  • Marie Bamps
  • Nicolas Mourlon
  • Christine Le Bert
Participation au scrutin Maisons-Laffitte
Taux de participation 58,27%
Taux d'abstention 41,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 9 768

Villes voisines de Maisons-Laffitte

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