Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maisons-Laffitte sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maisons-Laffitte.
L'actu des élections municipales 2026 à Maisons-Laffitte
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections à Maisons-Laffitte ?
Les résultats des dernières municipales à Maisons-Laffitte ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Jacques Myard (Les Républicains) a fait la course en tête en obtenant 2 598 voix (35,10%). À ses trousses, Anne Lavagne (Union du centre) a capté 1 391 voix (18,79%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Janick Géhin (Divers droite), avec 1 049 suffrages (14,17%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Jacques Myard l'a finalement emporté avec 45,91% des suffrages, face à Janick Géhin avec 2 903 votants (37,84%) et Nicolas Ljubenovic avec 8,79% des bulletins. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Janick Géhin a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 512 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Les Républicains a probablement tiré parti des votes des listes éliminées.
09:57 - À quelle heure ferment les 16 bureaux de vote à Maisons-Laffitte ?
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Maisons-Laffitte. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 17 380 votants de Maisons-Laffitte de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur commune. À Maisons-Laffitte et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Jacques Myard qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Maisons-Laffitte. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte
|Tête de listeListe
|
Nicolas Ljubenovic
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE
|
|
Charles Givadinovitch
Liste divers droite
J'aime Maisons-Laffitte
|
|
Amélie Therond Keraudren
Liste divers droite
Vivre et grandir à Maisons-Laffitte
|
|
Franck Lelievre
Liste des Républicains
AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
|
|
Valérie Singer
Liste d'union au centre
Valérie Singer L'Elan Mansonnien
|
|
Arthur Dehaene
Liste divers droite
MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Myard (26 élus) Agir pour maisons-laffitte
|3 522
|45,91%
|
|Janick Géhin (7 élus) Tous pour maisons-laffitte
|2 903
|37,84%
|
|Nicolas Ljubenovic (1 élu) Ensemble à gauche pour maisons-laffitte
|675
|8,79%
|
|Amélie Thérond Keraudren (1 élu) Mansonniens, je m'engage pour vous !
|571
|7,44%
|
|Participation au scrutin
|Maisons-Laffitte
|Taux de participation
|46,03%
|Taux d'abstention
|53,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 783
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Myard Agir pour maisons-laffitte
|2 598
|35,10%
|Anne Lavagne Maisons-laffitte, c'est vous !
|1 391
|18,79%
|Janick Géhin Tous pour maisons-laffitte
|1 049
|14,17%
|Charles Givadinovitch J'aime maisons-laffitte
|852
|11,51%
|Nicolas Ljubenovic Ensemble à gauche pour maisons-laffitte
|770
|10,40%
|Amélie Thérond Keraudren Mansonniens, je m'engage pour vous !
|740
|10,00%
|Participation au scrutin
|Maisons-Laffitte
|Taux de participation
|44,84%
|Taux d'abstention
|55,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 575
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Myard (27 élus) Agir pour maisons-laffitte
|4 882
|51,13%
|
|Joël Desjardins (5 élus) Mieux vivre maisons-laffitte
|2 951
|30,90%
|
|Marie Bamps (3 élus) Ensemble.ml
|1 715
|17,96%
|
|Participation au scrutin
|Maisons-Laffitte
|Taux de participation
|58,27%
|Taux d'abstention
|41,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|9 768
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