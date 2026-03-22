Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Maisons-Laffitte sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maisons-Laffitte.
L'actu des élections municipales 2026 à Maisons-Laffitte
11:50 - Arthur Dehaene, Franck Lelievre et Nicolas Ljubenovic forment le trio de tête à Maisons-Laffitte
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Maisons-Laffitte dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 36,61 %. Au terme de ce vote, c'est Arthur Dehaene (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 33,00 % des votes. Dans son sillage, Franck Lelievre (Les Républicains) s'est classé deuxième avec 30,57 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 14,58 %, Nicolas Ljubenovic, étiqueté Union de la gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Valérie Singer, avec la nuance Union du centre, a terminé avec 10,95 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maisons-Laffitte
Le deuxième tour des élections municipales à Maisons-Laffitte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Ljubenovic
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE
|
|
Franck Lelievre
Liste des Républicains
AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
|
|
Valérie Singer
Liste d'union au centre
Valérie Singer L'Elan Mansonnien
|
|
Arthur Dehaene
Liste divers droite
MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arthur DEHAENE (Ballotage) MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE
|3 690
|33,00%
|Franck LELIEVRE (Ballotage) AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
|3 418
|30,57%
|Nicolas LJUBENOVIC (Ballotage) ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE
|1 630
|14,58%
|Valérie SINGER (Ballotage) Valérie Singer L'Elan Mansonnien
|1 224
|10,95%
|Amélie THEROND KERAUDREN Vivre et grandir à Maisons-Laffitte
|642
|5,74%
|Charles GIVADINOVITCH J'aime Maisons-Laffitte
|578
|5,17%
|Participation au scrutin
|Maisons-Laffitte
|Taux de participation
|63,39%
|Taux d'abstention
|36,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,32%
|Nombre de votants
|11 278
Source : ministère de l’Intérieur
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