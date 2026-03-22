Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maisons-Laffitte

Le deuxième tour des élections municipales à Maisons-Laffitte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Ljubenovic
Nicolas Ljubenovic Liste d'union à gauche
ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE
  • Nicolas Ljubenovic
  • Laia Canavaggia
  • Pierre Gelli
  • Slavica Rankovic
  • Jorge Gonzalez
  • Sophie Thevenet
  • Gabriel Py
  • Marie-Claude Lemercier
  • Yahya Derouich
  • Marie Guillam
  • Robert Levesque
  • Geneviève Pinet
  • Loïc Le Pellec
  • Brigitte Falleur-Voisin
  • Manolo Schwyter
  • Laurence Ledoux
  • Claude Polycarpe
  • Aude Armanini
  • Clément Delavaud
  • Lamia Belbekri
  • Richard Dartout
  • Agnès Casenave
  • Alexy Veret
  • Valérie Virot
  • André Hue
  • Isabelle Hildwein
  • Morgan Gason
  • Emilie Camus
  • Serge Diebolt
  • Mathilde Perrot
  • André Mallard
  • Katia Jolles
  • Jacques Jolles
  • Carla Fournier
  • Marc Lefoulon
  • Valérie Tessier
Franck Lelievre
Franck Lelievre Liste des Républicains
AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
  • Franck Lelievre
  • Amélie Therond Keraudren
  • Charles Givadinovitch
  • Brigitte Boiron-Canali
  • Charles-Philippe Mourgues
  • Aline Sejourné-de Salinelles
  • Yann Quenot
  • Ezabel Jorge
  • Didier Stempak
  • Magali Nicolle
  • Clément Huillet
  • Sylvie Duflot
  • Manuel Haddad
  • Béatrice Vivien
  • Guillaume Boussuge
  • Anne Eeckhout-Schott
  • Sébastien Moureaud
  • Adeline Angot
  • Thierry Dubus
  • Heike-Christina Fenot
  • Stephen Grevet
  • Anne Stalmach
  • Emmanuel de Preval
  • Andréa Da Costa
  • Eric Juvin
  • Anne Vuaille
  • Zachary Znaty
  • Ibtissèm Kenza Lamri
  • Henry Merchez
  • Chanelle Moiffo
  • Guillaume Munoz
  • Anne Bailly
  • Louis Jaurett
  • Armelle Carpraux
  • Antoine Bucaille
Valérie Singer
Valérie Singer Liste d'union au centre
Valérie Singer L'Elan Mansonnien
  • Valérie Singer
  • Julien Le Sciellour
  • Marine Meyer
  • François Dreuilhe
  • Anne Lavagne
  • Maxime Port
  • Elisabeth Siavy-Julien
  • Emmanuel de Poncins
  • Natacha Halberstadt
  • Luc Daudonnet
  • Michelle Terrier
  • Nicolas Mourlon
  • Camille Sée
  • Hervé Berteretche
  • Anila Smørgrav
  • Michel Jesel
  • Maé Fauvelot
  • Marc Prévot
  • Nathalie Sinéphro
  • Francois Truffier
  • Sophie Drouard
  • Mathis Varin
  • Valérie Dervieux
  • David Batista
  • Corinne Gautier
  • Roland Bajul
  • Anne-Marie Sahores
  • Florent Harper
  • Cécile Thueux-Rubino
  • Emmanuel Tolub
  • Christine Raguideau
  • Michel Touzeau
  • Céline Martins
  • Antoine Carlier
  • Martina Seitz
  • Marc Pariente
  • Christine Le Bert
Arthur Dehaene
Arthur Dehaene Liste divers droite
MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE
  • Arthur Dehaene
  • Ingrid Coutant
  • Jean-Claude Girot
  • Tania Günther-Fumat
  • Philippe Liégeois
  • Sandrine Coutard
  • Jean-Luc Jarry
  • Patricia Butel
  • Patrice Coste
  • Karine Friedrich
  • Régis Philippon
  • Marie Auffret
  • Fabien Lecomte
  • Léopoldine Crépel
  • Aymeric Poizot
  • Marie-Odile Colatrella
  • Olivier Deseez
  • Paméla Lanciani
  • Ludovic Pinson
  • Amal Chambaud
  • Pierre-Emmanuel Roussel
  • Monique Laheurte
  • Nicolas Caffin
  • Alice Storck
  • Christophe Delpouget
  • Véronique Calvini
  • Valentin Liégeois
  • Claudine Viaud
  • Guillaume Ziegler
  • Eulalia Goncalves
  • Stéphane Vivet
  • Fiorella Moreau
  • François Fouchet
  • Najatte Roussarie
  • Odran Achard de Leluardière

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte

Tête de listeListe Voix % des voix
Arthur DEHAENE
Arthur DEHAENE (Ballotage) MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE 		3 690 33,00%
Franck LELIEVRE
Franck LELIEVRE (Ballotage) AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE 		3 418 30,57%
Nicolas LJUBENOVIC
Nicolas LJUBENOVIC (Ballotage) ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE 		1 630 14,58%
Valérie SINGER
Valérie SINGER (Ballotage) Valérie Singer L'Elan Mansonnien 		1 224 10,95%
Amélie THEROND KERAUDREN
Amélie THEROND KERAUDREN Vivre et grandir à Maisons-Laffitte 		642 5,74%
Charles GIVADINOVITCH
Charles GIVADINOVITCH J'aime Maisons-Laffitte 		578 5,17%
Participation au scrutin Maisons-Laffitte
Taux de participation 63,39%
Taux d'abstention 36,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 11 278

Source : ministère de l’Intérieur

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