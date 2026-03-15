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19:21 - Le poids démographique et économique de Maisons-Laffitte aux municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Maisons-Laffitte est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 54,03% de cadres pour 22 855 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 2 301 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (30,87%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 2 547 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 15,34%, Maisons-Laffitte est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,77%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 5 174 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Maisons-Laffitte montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Maisons-Laffitte ? Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Maisons-Laffitte en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 8,80% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 22,16% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 5,61% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Maisons-Laffitte comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 13,84% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière localement.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Maisons-Laffitte ? Dans le cadre des municipales 2026 à Maisons-Laffitte, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 44,84 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 80,55 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 59,26 % (47,51 % au national), avant de bondir à 75,91 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 63,11 % des électeurs. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Maisons-Laffitte classée à gauche avant les municipales 2026 Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Maisons-Laffitte s'affirmait alors toujours comme un secteur acquis au macronisme, réaffirmant encore un peu plus sa position. Les élections européennes de 2024 à Maisons-Laffitte avaient en effet vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (25,25%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,95% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Yaël Braun-Pivet (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 48,59% au premier tour, devant Jacques Myard (Divers droite) avec 26,73%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yaël Braun-Pivet culminant à 55,48% des voix dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Maisons-Laffitte avaient clairement privilégié le centre il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Maisons-Laffitte était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 42,19% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 14,78%. Lors de la finale de l'élection à Maisons-Laffitte, les électeurs accordaient 77,84% pour Emmanuel Macron, contre 22,16% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Maisons-Laffitte soutenaient en priorité Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) avec 40,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,82% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - Pour les municipales, comment a évolué l'imposition à Maisons-Laffitte ? Dans une dynamique de recul des taxes locales à Maisons-Laffitte, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,56 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 822 400 euros environ, bien en deçà des 11 070 500 € enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Maisons-Laffitte s'est établi à 29,11 % en 2024 (contre 14,53 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Maisons-Laffitte s'est chiffrée à 1 284 € en 2024 contre 1 372 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Maisons-Laffitte ? Les résultats des dernières municipales à Maisons-Laffitte ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Jacques Myard (Les Républicains) a fait la course en tête en obtenant 2 598 voix (35,10%). À ses trousses, Anne Lavagne (Union du centre) a capté 1 391 voix (18,79%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Janick Géhin (Divers droite), avec 1 049 suffrages (14,17%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Jacques Myard l'a finalement emporté avec 45,91% des suffrages, face à Janick Géhin avec 2 903 votants (37,84%) et Nicolas Ljubenovic avec 8,79% des bulletins. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Janick Géhin a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 512 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Les Républicains a probablement tiré parti des votes des listes éliminées.