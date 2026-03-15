Résultat municipale 2026 à Maisons-Laffitte (78600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maisons-Laffitte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maisons-Laffitte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisons-Laffitte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arthur DEHAENE
Arthur DEHAENE MAISONS-LAFFITTE NOTRE VILLE 		3 690 33,00%
Franck LELIEVRE
Franck LELIEVRE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE 		3 418 30,57%
Nicolas LJUBENOVIC
Nicolas LJUBENOVIC ENSEMBLE A GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE 		1 630 14,58%
Valérie SINGER
Valérie SINGER Valérie Singer L'Elan Mansonnien 		1 224 10,95%
Amélie THEROND KERAUDREN
Amélie THEROND KERAUDREN Vivre et grandir à Maisons-Laffitte 		642 5,74%
Charles GIVADINOVITCH
Charles GIVADINOVITCH J'aime Maisons-Laffitte 		578 5,17%
Participation au scrutin Maisons-Laffitte
Taux de participation 63,39%
Taux d'abstention 36,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 11 278

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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