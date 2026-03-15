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19:21 - Les données démographiques de Maisse révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Maisse comme dans toute la France. Avec ses 2 804 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 202 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (80,30%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,10% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,24% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 18,01 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Maisse, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Maisse ? Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Maisse en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 34,50% des voix lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,29% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 30,22% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le RN arrachait 59,23% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,11% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 51,17% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,49% le dimanche suivant, actant la victoire pour Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Dernières municipales : 31,46 % de participation à Maisse Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Maisse sera capitale dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation atteignait 31,46 % pour le premier tour des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que le pays était effrayé par le Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 74,86 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). La mobilisation atteignait quant à elle 50,63 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,90 %, contre seulement 44,46 % en 2022. Regarder ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Maisse comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Maisse Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Maisse avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (46,11%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 10,11% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Maisse avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 51,17% au premier tour, devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avec 20,35%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 63,49% des voix sur place.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Maisse il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Maisse s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Maisse accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,50%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,29% pour Marine Le Pen, contre 41,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Maisse plébiscitaient Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 30,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,23%.

12:58 - La municipalité de Maisse a de manière générale augmenté les impôts Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Maisse, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,70 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 68 000 euros la même année. Un montant loin des 816 700 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Maisse est passé à environ 26,60 % en 2024 (contre 8,73 % en 2020). La moyenne au niveau national, située à près de 40 %, constitue un point de référence utile. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Maisse s'est établi à 850 euros en 2024 (contre 765 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Maisse Dans la ville de Maisse, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le résultat des dernières élections. Sans aucune opposition, 'Ensemble cultivons l'avenir de maisse' menée par Claude Duperche a naturellement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Maisse, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi lors de ces nouvelles élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).