Résultat municipale 2026 à Maisse (91720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maisse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maisse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maisse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc LENGLET
Jean-Marc LENGLET (20 élus) Maisse, un village tourné vers l'avenir 		668 66,73%
  • Jean-Marc LENGLET
  • Christine PIERROTTET
  • Patrick CHAILLOU
  • Aline CHANCLUD
  • Rudy PONAMAN
  • Aurélie COURBON
  • Xavier NOZACMEUR
  • Brigitte ANNE
  • Jean-Michel QUEVA
  • Nadia RODRIGUES
  • William LE SOURD
  • Nathalie JINGEOT
  • Maxime COLLET
  • Camille CLOET
  • Grégory SOIGNON
  • Léa MARTIN
  • Gilles JINGEOT
  • Adeline RILOS
  • Pascal LEGRAND
  • Cécile DAMIDE
Franck COURTIAL
Franck COURTIAL (3 élus) ENSEMBLE, vivons Maisse 		333 33,27%
  • Franck COURTIAL
  • Isabelle GUELLEC
  • Claude DUPERCHE
Participation au scrutin Maisse
Taux de participation 52,06%
Taux d'abstention 47,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 1 037

Source : ministère de l’Intérieur

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