Résultat de l'élection municipale 2026 à Maizières-lès-Metz : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maizières-lès-Metz

Tête de listeListe
Julien Freyburger
Julien Freyburger Liste divers droite
POUR LES MAIZIEROIS !
  • Julien Freyburger
  • Luce Adamczyk
  • Daniel Fourrier
  • Annette Riblet
  • François Lack
  • Christiane Lelubre
  • Pascal Ciccone
  • Mirella Forfert
  • Philippe Pollo
  • Christèle Alzin
  • David Legrand
  • Delphine Jordieux
  • Mehdi Zarour
  • Sandrine Combar
  • Yasin Sayin
  • Peggy Preaux
  • Laurent Tonon
  • Marie-Rose Biermann
  • Angelo Lusardi
  • Marie-Noëlle Maïau
  • Pascal Caeilleté
  • Cécilia Michel
  • Lucas de Backer
  • Valérie Chanat épouse Guidi
  • René Hauter
  • Dehbia Mokrani
  • Denis Ebersveiller
  • Christine Caballe
  • Thierry Toniazzo
  • Caroline Mauviere
  • Patrick Billas
  • Josiane Bouton
  • Quentin Schilz
  • Claire Galeotti
  • Maurice Leonard
Stéphane Meignel
Stéphane Meignel Liste divers gauche
Un nouveau souffle pour Maizières-Lès-Metz
  • Stéphane Meignel
  • Liliane Werthe
  • Francesco Carrelli
  • Florence Vetzel
  • Lionel Mangeard
  • Nadia Dbab
  • Jean Luc Williet
  • Catherine Glogowski
  • Jean-Marc Bébing
  • Agnès Szymezyk
  • Arezki Ouannoughi
  • Eloïse Carrelli
  • Jean-Paul Kontz
  • Cathy Martinez
  • Michel Lorentz
  • Emilie Ballarano
  • Denis Maury
  • Saïda Zerouali
  • Joseph Acunzo
  • Malika Boumediene
  • Corentin Tuaillon
  • Christina Caetano
  • Lucien Ragaigne
  • Sabrina Gacem
  • Sabin Diomede
  • Blandine Gaujon
  • Laurent Bellisario-Gebhardt
  • Marie-Laure Saint-Eve
  • Sébastien Richard
  • Morgane Leloup
  • Ignazio Difalco
  • Christine Claire
  • Pierre Rusche
  • Elisabeth Francois
  • William Kawka

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Freyburger
Julien Freyburger (28 élus) Pour maizieres ! 		2 054 65,96%
  • Julien Freyburger
  • Claire Galeotti
  • François Lack
  • Marie-Rose Sartor
  • Pascal Ciccone
  • Lucette Adamczyk
  • Mehdi Zarour
  • Christiane Lelubre
  • Maurice Leonard
  • Christèle Alzin
  • Daniel Fourrier
  • Delphine Jordieux
  • Philippe Pollo
  • Mirella Forfert
  • David Legrand
  • Malika Thiroloix
  • Yasin Sayin
  • Annette Riblet
  • Pascal Caeilleté
  • Christine Caballé
  • Serge Barbier
  • Hadda Kasmi
  • Jean Avanzato
  • Geneviève Esposito
  • Thierry Toniazzo
  • Michèle Ecker
  • Nicolas Nilles
  • Marie-Noëlle Maïau
Stéphane Meignel
Stéphane Meignel (5 élus) Mieux vivre a maizieres 		1 060 34,03%
  • Stéphane Meignel
  • Euphrossyne Passa
  • Jean-Marc Bebing
  • Liliane Werthe
  • Francesco Carrelli
Participation au scrutin Maizières-lès-Metz
Taux de participation 37,08%
Taux d'abstention 62,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 204

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Freyburger
Julien Freyburger (26 élus) Maizieres ensemble, priorite maizieres 		2 670 55,82%
  • Julien Freyburger
  • Monique Debras-Barthélemy
  • François Lack
  • Marie-Rose Sartor
  • Pascal Ciccone
  • Lucette Adamczyk
  • Mehdi Zarour
  • Christine Caballé
  • Maurice Leonard
  • Christiane Lelubre
  • David Legrand
  • Annette Riblet
  • Daniel Fourrier
  • Mireille Forfert Née Ierulli
  • Serge Barbier
  • Hadda Bouziane
  • Philippe Pollo
  • Geneviève Esposito
  • Pascal Caeilleté
  • Cemile Bati
  • Philippe Paulcsak
  • Marie-Noëlle Maiau
  • Didier Cerf
  • Malika Thiroloix Née Ben Merar
  • René Casagranda
  • Michèle Ecker
Gérard Terrier
Gérard Terrier (7 élus) Maizieres, une ville pour tous 		2 113 44,17%
  • Gérard Terrier
  • Virginie Ledermann
  • Jean-Marc Bebing
  • Catherine Glogowski
  • Stéphane Meignel
  • Liliane Werthe
  • Francesco Carrelli
Participation au scrutin Maizières-lès-Metz
Taux de participation 61,00%
Taux d'abstention 39,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,28%
Nombre de votants 4 997

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