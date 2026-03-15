Résultat de l'élection municipale 2026 à Maizières-lès-Metz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maizières-lès-Metz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maizières-lès-Metz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maizières-lès-Metz.
L'actu des élections municipales 2026 à Maizières-lès-Metz
13:09 - Le résultat des dernières municipales à Maizières-lès-Metz
Les résultats des dernières municipales à Maizières-lès-Metz ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Julien Freyburger (Divers droite) a surclassé ses adversaires avec 65,96% des voix. En deuxième position, Stéphane Meignel (Parti socialiste) a capté 34,03% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Maizières-lès-Metz, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Maizières-lès-Metz : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les électeurs de Maizières-lès-Metz sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Maizières-lès-Metz. Cette page affichera les résultats à Maizières-lès-Metz à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maizières-lès-Metz
|Tête de listeListe
|
Julien Freyburger
Liste divers droite
POUR LES MAIZIEROIS !
|
|
Stéphane Meignel
Liste divers gauche
Un nouveau souffle pour Maizières-Lès-Metz
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Freyburger (28 élus) Pour maizieres !
|2 054
|65,96%
|
|Stéphane Meignel (5 élus) Mieux vivre a maizieres
|1 060
|34,03%
|
|Participation au scrutin
|Maizières-lès-Metz
|Taux de participation
|37,08%
|Taux d'abstention
|62,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 204
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Freyburger (26 élus) Maizieres ensemble, priorite maizieres
|2 670
|55,82%
|
|Gérard Terrier (7 élus) Maizieres, une ville pour tous
|2 113
|44,17%
|
|Participation au scrutin
|Maizières-lès-Metz
|Taux de participation
|61,00%
|Taux d'abstention
|39,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,28%
|Nombre de votants
|4 997
Villes voisines de Maizières-lès-Metz
- Maizières-lès-Metz (57280)
- Ecole primaire à Maizières-lès-Metz
- Maternités à Maizières-lès-Metz
- Crèches et garderies à Maizières-lès-Metz
- Classement des collèges à Maizières-lès-Metz
- Salaires à Maizières-lès-Metz
- Impôts à Maizières-lès-Metz
- Dette et budget de Maizières-lès-Metz
- Climat et historique météo de Maizières-lès-Metz
- Accidents à Maizières-lès-Metz
- Délinquance à Maizières-lès-Metz
- Inondations à Maizières-lès-Metz
- Nombre de médecins à Maizières-lès-Metz
- Pollution à Maizières-lès-Metz
- Entreprises à Maizières-lès-Metz
- Prix immobilier à Maizières-lès-Metz