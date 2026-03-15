Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Malakoff sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Malakoff.
L'actu des élections municipales 2026 à Malakoff
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Malakoff
À Malakoff, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour à l'époque, Jacqueline Belhomme (Union de la gauche) a creusé l'écart avec 4 747 suffrages (64,16%). Deuxième, Olivier Rajzman (Divers gauche) a engrangé 1 894 voix (25,60%). Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Malakoff, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Malakoff : horaires des 22 bureaux de vote
Pour voter, les électeurs de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Malakoff. Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche à Malakoff. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des municipales précédentes, en raison de la crise du coronavirus, le deuxième tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été reporté au mois de juin. La liste des candidats aux municipales 2026 à Malakoff est affichée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Malakoff
|Tête de listeListe
|
Rodéric Aarsse
Liste Les Ecologistes
Malakoff Autrement !
|
|
Arthur Courant
Liste de La France insoumise
Malakoff l'insoumise
|
|
Yann Bernard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Sonia Figueres
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne
|
|
Roger Pronesti
Liste divers centre
Malakoff pour tous
|
|
Anthony Toueilles
Liste divers gauche
Pour Malakoff
|
|
Stéphane Tauthui
Liste Divers
Le Malakoff Citoyen
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacqueline Belhomme (33 élus) Ensemble pour malakoff
|4 747
|64,16%
|
|Olivier Rajzman (5 élus) Demain malakoff
|1 894
|25,60%
|
|Stéphane Tauthui (1 élu) Malakoff citoyen
|542
|7,32%
|
|Joël Brossat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|215
|2,90%
|Participation au scrutin
|Malakoff
|Taux de participation
|42,00%
|Taux d'abstention
|58,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 682
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Margate (35 élus) Ensemble pour malakoff
|6 227
|68,14%
|
|Emmanuelle Jannès (3 élus) Malakoff plurielle
|1 653
|18,08%
|
|Stéphane Tauthui (1 élu) Le malakoff citoyen
|799
|8,74%
|
|Joël Brossat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|294
|3,21%
|Denis Lemoine Unité et résistance (liste soutenue par le poi)
|165
|1,80%
|Participation au scrutin
|Malakoff
|Taux de participation
|51,69%
|Taux d'abstention
|48,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|9,24%
|Nombre de votants
|10 068
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