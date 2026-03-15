Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff : les infos en direct

Rodéric Aarsse Liste Les Ecologistes

Malakoff Autrement ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Rodéric Aarsse Programme de Rodéric Aarsse à Malakoff (Malakoff Autrement !) Engagement citoyen La participation citoyenne est au cœur des préoccupations de la liste Malakoff Autrement. Des initiatives comme une application mobile dédiée et la réappropriation des conseils de quartiers visent à renforcer l'implication des habitants. Ces mesures permettront d'organiser des référendums d'initiative citoyenne pour donner une voix directe aux Malakoffiotes et Malakoffiots. Transparence et gestion Une gestion efficace et transparente est essentielle pour la commune de Malakoff. Cela inclut un audit complet du patrimoine immobilier afin de valoriser et rationaliser les ressources. L'entretien et la rénovation des infrastructures publiques, comme les écoles et les équipements sportifs, seront également prioritaires. Sécurité et propreté Renforcer la police municipale est une des mesures phares pour assurer la sécurité des habitants 24h/24. En parallèle, des médiateurs seront mis en place pour favoriser le lien social dans les quartiers. La lutte contre les dépôts sauvages de déchets sera intensifiée, avec un service de propreté renforcé et des verbalisations. Logement et urbanisme Le maintien et la rénovation des logements sociaux sont cruciaux pour une ville inclusive. Des expérimentations sur l'encadrement des loyers et une attribution transparente des logements privés sont envisagées. De plus, des initiatives pour connecter le Sud de Malakoff avec des offres commerciales et culturelles seront développées.

Rodéric Aarsse

Emmanuelle Jannès

Antoine Raffi

Anaïs Lunet

Yanice Akkari

Dominique Trichet-Allaire

Olivier Rajzman

Katia Darakdjian

Makhtar Camara

Charlotte Rault

Vincent Chevrier

Coline Jocteur-Monrozier

Grégory Gutierez

Lou Pivot Salaün

Vincent Letamendia

Bénédicte Ibos

Pablo Larcher

Frédérique Perrotte

Yvon Luneau

Sabrina Benrabia

Nicolas Garcia

Pascale Yoko

Alexis Tremoureux

Charlaine Crutz

Benoît Delattre

Violaine Sand

Sylvain Parent

Raphaëlle Bantsimba

David Bryczman

Myriam Kimes

Emmanuel Pahun

Catherine Naviaux

Nordine Zahi

Sophie Marie Bassil

Yaël Dika Dika

Marion Augustin

Fabrice Delabarre

Catherine Picard

Pierre Verscheure

Arthur Courant Liste de La France insoumise

Malakoff l'insoumise Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Arthur Courant Programme de Arthur Courant à Malakoff (Malakoff l'insoumise) Engagement pour Malakoff Le candidat Arthur Courant se présente avec un programme ambitieux visant à répondre aux crises sociale, écologique et démocratique. Il met l'accent sur la justice, le partage et l'insoumission, des valeurs qu'il souhaite défendre au sein de la ville. Son objectif est de créer un environnement où chaque citoyen se sente écouté et impliqué dans les décisions locales. Propositions concrètes Parmi les mesures phares, on trouve la mise en place de cantines gratuites et bio dans les écoles, ainsi que l'ouverture d'épiceries solidaires. Arthur Courant prévoit également de lutter contre les logements indignes et de garantir l'accès aux biens communs, en rétablissant des services essentiels en régie publique. Ces initiatives visent à améliorer le quotidien des Malakoffiotes. Démocratie locale renforcée Le programme inclut l'instauration du Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) au niveau municipal, permettant aux citoyens de s'impliquer directement dans les décisions. Arthur Courant souhaite également créer un service municipal de défense des droits pour lutter contre les discriminations. Ces mesures visent à réinventer la démocratie locale et à renforcer la participation citoyenne. Soutien et mobilisation Le soutien de personnalités comme Jean-Luc Mélenchon et Aurélien Saintoul souligne l'importance de ces élections municipales. En votant pour Arthur Courant, les Malakoffiotes sont invités à faire le choix de l'intégrité et de la cohérence face aux politiques actuelles. La mobilisation autour de ces valeurs est essentielle pour construire un avenir meilleur pour la ville.

Arthur Courant

Pauline Pawlotsky

Théo Lazarevic

Apolline Côté-Martin

Martin Vernant

Soumeïya Mahtout

Pierre-Alain Clément

Flora Broutin

Thierry Morvan

Lisa Mdarhri-Alaoui

Christophe Masamba

Cassiopée Simon Hubert

Abdallah Azizi

Carla Altenburger

Léo Lhermitte

Bernadette Clozel

Emmanuel Déhu

Dioncounda Drame

Gabin Morvan

Lisa Toulzac

Madgy Saadi

Sabina Oltean

Amine Benarab

Cécile Lestocquoy

Marc Le Bret

Astrid Petit

Julien Botter

Alice Billon

Nicolas Pietri

Fatma Beldjilali

Paul Courant

Maylis Le Texier

Nicolas Forien

Rachel Courtey

Ulysse Pavloff

Patricia Simon

Fabien Ruiz

Lisa Fossier

Félix Fourès

Yann Bernard Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière Voir la liste des candidats

Yann Bernard

Cécile Fairhead

Joël Brossat

Marine Galais

Christophe Dupré

Awa Sy

Maxime Vaudran

Bernadette Brossat

Clément Thuard

Anne Le Naëlou

Julien Breteville

Martine Chauvin

Réda Ghamri

Nathalie Lourel

Paul Torrent

Sopie Ake

Bruno Doizy

Cynthia Pépion

Philippe David

Souaad Belkacem

Saïde Dulac

Isabelle Fekar

Théo de Rudder

Marie-Rose de Terlikowski

Patrice Durand

Kenza Ait-Said

Bertrand Vauvray

Sonia Zahra

Christopher Pannetier

Solène Vincent

Tiefily Sidibe

Chahrazed Guettouche

Mamadou Bah

Meriem Ait-Said

Paul Decroux

Emmanuelle Vasseur

Axel Montandon

Karima Cherifi

Rodolfo Niborski

Sonia Figueres Liste d'union à gauche

Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sonia Figueres Programme de Sonia Figueres à Malakoff (Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne) Engagement citoyen La liste « Ensemble pour Malakoff » se veut représentative de la diversité de la ville, rassemblant des candidat·e·s de tous les horizons. Elle s'engage à écouter les besoins des citoyens à travers des rencontres sur le terrain et des ateliers participatifs. Cette démarche vise à renforcer la démocratie participative et à valoriser l'expérience de chacun. Solidarité et inclusion Le programme met l'accent sur des politiques sociales adaptées, notamment pour les familles monoparentales et les personnes âgées. Des initiatives comme la sécurité sociale alimentaire et le soutien à l'implantation de professionnels de la santé sont également prévues. L'objectif est de lutter contre l'isolement et de garantir un cadre de vie agréable pour tous. Écologie populaire Une écologie du quotidien est au cœur des préoccupations, avec des projets visant à protéger l'environnement tout en répondant aux besoins des citoyens. Des actions comme la végétalisation et le soutien aux agricultures locales sont envisagées pour favoriser un développement durable. Le plan solaire et géothermique vise à offrir une énergie propre et accessible. Cadre de vie et sécurité Le programme prévoit la création de nouveaux espaces verts et le développement des mobilités douces pour améliorer le cadre de vie. Des mesures de sécurité, telles que l'augmentation de la présence de la police municipale, sont également proposées pour garantir la tranquillité des habitants. L'accompagnement des commerces et le soutien à l'économie sociale et solidaire sont des priorités pour dynamiser la ville.

Sonia Figueres

Antonio Oliveira

Marion Levrard-Koss

Dominique Cardot

Virginie Aprikian

Saliou Ba

Pauline Demoures

Jean-Michel Poullé

Vanessa Ghiati

Farid Hemidi

Victorine Prevost--Meyniac

Pierrick Chollet-Rodriguez

Fatou Sylla

Thomas Francois

Marianne Dutheil

Jean-René Doaré

Marine Teste

Michael Goldberg

Marie-Hélène Tiné

Hugo Poupard

Lina Bassot

Bernard Naut

Alice Labro-Dellion

Philippe Amariat

Narjiss Sakhi

Christian Deguis

Manon Goudeau

Pierre-François Koechlin

Muriel Pomponne

Alain Yelnik

Catherine Royer

Julien Rippert

Géraldine Guillois

Cécilien Gregoire

Rania Mesbahi

Axel Tansaout

Jessica Sautron

Michel Aouad

Jacqueline Belhomme

Roger Pronesti Liste divers centre

Malakoff pour tous Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Roger Pronesti Programme de Roger Pronesti à Malakoff (Malakoff pour tous) Engagement pour Malakoff Depuis plus de 30 ans, ROGER PRONESTI s'investit dans la vie de Malakoff. Son expérience en tant qu'élu d'opposition et son engagement associatif témoignent de sa volonté de construire un avenir meilleur pour la ville. Il aspire à une Malakoff dynamique et inclusive, où chaque habitant a son mot à dire. Progrès et solidarité ROGER PRONESTI prône un équilibre entre progrès social et responsabilité économique. Il souhaite une ville qui innove tout en préservant ses valeurs de solidarité. Son objectif est de faire de Malakoff un lieu où le progrès rime avec solidarité et où chaque voix compte. Mobilisation collective La campagne électorale est l'occasion de rassembler les habitants, les associations et les forces politiques autour d'un projet commun. Malakoff Pour Tous vise à construire une ville moderne et inclusive, en mobilisant toutes les énergies. Ensemble, ils peuvent agir pour un avenir partagé. Priorités pour l'avenir Le projet de Malakoff Pour Tous repose sur cinq priorités essentielles, incluant une politique sociale ambitieuse et une sécurité renforcée. Il met également l'accent sur le soutien aux commerces de proximité et une mobilité intelligente. Ces axes visent à dynamiser Malakoff tout en respectant son identité.

Roger Pronesti

Hélène Pruvost

Patrick Rouchouse

Emmanuelle Debord

Camille Semal

Aurélie Tricot Brun

Lionel Joubaud

Carole Puig

Philippe Lapouge

Jakline Rwirangira

Adolphe Mbella Ndame Nteppe

Claire Feldmann

Christian Semé

Pauline Chauvain

Xavier Gaillard

Lyudmyla Tautiieva

Nicolas Vanbremeersch

Caroline Ostermann

Malik Hamoudi

Valérie Corn

Alexandre Henriot

Anne Lee

Grégoire Halbout

Sophie Bouré

Vincent de Lattre

Chloé Moreaux

Bruno Strady

Mbinintsoa Ralaivita

Jean-Gérald Crété

Béatrice Poni

Michel Fleury

Claire Bernard

Didier Huon

Aurélie Morvan

Arezki Saidani

Rosa Ieva

Jean Pierrard

Margaux Pronesti

Raymond Tavernier

Rosina Sette

Sébastien Brun

Anthony Toueilles Liste divers gauche

Pour Malakoff Voir la liste des candidats

Anthony Toueilles

Nadia Hammache

Kamal Bacha

Héla Bel Hadj Youssef

Lotfi Allouche

Marie-José Montout

Marc Raffenne

Laureen Leleu

Claude Fromager

Mariame Dabo

Mérouane Merahi

Leila Chala

Yannick Savoye

Sandra Flacelière

Nademe Hammache

Elena Guiganti

Mathieu Gagnaire

Béatrice Abid

Belkacem Saïdi

Julia Venancio Correia

Kévin Deblaine

Déborah Joyeux

Jefferson Carcone

Frederique Alliot

Bassam Msallem

Asseta Dabo

Yann Delbrel

Laura Lecomte

Alain Alario

Marie-Louise Requier

Radwan Essalah

Angéla Guérard

Driss Benazzouz

Marie Venot

Mohamed Bourara

Carole Ben Dennoun

Ahmed Boustaoui

Corinne Dejardin

Bernard Poilevet

Stéphane Tauthui Liste Divers

Le Malakoff Citoyen Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Stéphane Tauthui Programme de Stéphane Tauthui à Malakoff (Le Malakoff Citoyen) Démocratie locale La démocratie locale à Malakoff se renforce par la diffusion des conseils municipaux et la mise en place d'un tableau de bord mensuel. Des stands seront installés pour permettre aux citoyens de poser des questions et d'alerter sur des sujets importants. Un droit d'initiative citoyenne sera également instauré pour que chacun puisse proposer des projets au Conseil Municipal. Santé et action sociale Le guichet unique “Solidarité 360” facilitera l'orientation vers les services adéquats pour les citoyens. Des rendez-vous rapides “droits-santé” seront mis en place pour aider les plus précaires à accéder à des solutions. La prévention sera une priorité, avec un accent sur la santé mentale, la nutrition et le soutien aux personnes en situation de handicap. Urbanisme et cadre de vie La sécurisation de la voirie et la réqualification des abords de stations de transport sont au cœur des projets d'urbanisme. Malakoff mettra également l'accent sur l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux. Un dispositif unique “Allo cadre de vie” sera créé pour signaler les défaillances d'entretien dans les espaces publics. Logement La création d'une “permanence logement” permettra aux citoyens de faire valoir leurs droits et d'obtenir des conseils. La transparence dans l'attribution des logements sociaux sera renforcée pour lutter contre les logements indécents. Un plan d'action sera mis en œuvre pour rénover le parc d'habitations et réduire les charges pour les locataires.