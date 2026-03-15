Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Malakoff

Tête de listeListe
Rodéric Aarsse
Rodéric Aarsse Liste Les Ecologistes
Malakoff Autrement !
  • Rodéric Aarsse
  • Emmanuelle Jannès
  • Antoine Raffi
  • Anaïs Lunet
  • Yanice Akkari
  • Dominique Trichet-Allaire
  • Olivier Rajzman
  • Katia Darakdjian
  • Makhtar Camara
  • Charlotte Rault
  • Vincent Chevrier
  • Coline Jocteur-Monrozier
  • Grégory Gutierez
  • Lou Pivot Salaün
  • Vincent Letamendia
  • Bénédicte Ibos
  • Pablo Larcher
  • Frédérique Perrotte
  • Yvon Luneau
  • Sabrina Benrabia
  • Nicolas Garcia
  • Pascale Yoko
  • Alexis Tremoureux
  • Charlaine Crutz
  • Benoît Delattre
  • Violaine Sand
  • Sylvain Parent
  • Raphaëlle Bantsimba
  • David Bryczman
  • Myriam Kimes
  • Emmanuel Pahun
  • Catherine Naviaux
  • Nordine Zahi
  • Sophie Marie Bassil
  • Yaël Dika Dika
  • Marion Augustin
  • Fabrice Delabarre
  • Catherine Picard
  • Pierre Verscheure
Arthur Courant
Arthur Courant Liste de La France insoumise
Malakoff l'insoumise
  • Arthur Courant
  • Pauline Pawlotsky
  • Théo Lazarevic
  • Apolline Côté-Martin
  • Martin Vernant
  • Soumeïya Mahtout
  • Pierre-Alain Clément
  • Flora Broutin
  • Thierry Morvan
  • Lisa Mdarhri-Alaoui
  • Christophe Masamba
  • Cassiopée Simon Hubert
  • Abdallah Azizi
  • Carla Altenburger
  • Léo Lhermitte
  • Bernadette Clozel
  • Emmanuel Déhu
  • Dioncounda Drame
  • Gabin Morvan
  • Lisa Toulzac
  • Madgy Saadi
  • Sabina Oltean
  • Amine Benarab
  • Cécile Lestocquoy
  • Marc Le Bret
  • Astrid Petit
  • Julien Botter
  • Alice Billon
  • Nicolas Pietri
  • Fatma Beldjilali
  • Paul Courant
  • Maylis Le Texier
  • Nicolas Forien
  • Rachel Courtey
  • Ulysse Pavloff
  • Patricia Simon
  • Fabien Ruiz
  • Lisa Fossier
  • Félix Fourès
Yann Bernard
Yann Bernard Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Yann Bernard
  • Cécile Fairhead
  • Joël Brossat
  • Marine Galais
  • Christophe Dupré
  • Awa Sy
  • Maxime Vaudran
  • Bernadette Brossat
  • Clément Thuard
  • Anne Le Naëlou
  • Julien Breteville
  • Martine Chauvin
  • Réda Ghamri
  • Nathalie Lourel
  • Paul Torrent
  • Sopie Ake
  • Bruno Doizy
  • Cynthia Pépion
  • Philippe David
  • Souaad Belkacem
  • Saïde Dulac
  • Isabelle Fekar
  • Théo de Rudder
  • Marie-Rose de Terlikowski
  • Patrice Durand
  • Kenza Ait-Said
  • Bertrand Vauvray
  • Sonia Zahra
  • Christopher Pannetier
  • Solène Vincent
  • Tiefily Sidibe
  • Chahrazed Guettouche
  • Mamadou Bah
  • Meriem Ait-Said
  • Paul Decroux
  • Emmanuelle Vasseur
  • Axel Montandon
  • Karima Cherifi
  • Rodolfo Niborski
Sonia Figueres
Sonia Figueres Liste d'union à gauche
Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne
  • Sonia Figueres
  • Antonio Oliveira
  • Marion Levrard-Koss
  • Dominique Cardot
  • Virginie Aprikian
  • Saliou Ba
  • Pauline Demoures
  • Jean-Michel Poullé
  • Vanessa Ghiati
  • Farid Hemidi
  • Victorine Prevost--Meyniac
  • Pierrick Chollet-Rodriguez
  • Fatou Sylla
  • Thomas Francois
  • Marianne Dutheil
  • Jean-René Doaré
  • Marine Teste
  • Michael Goldberg
  • Marie-Hélène Tiné
  • Hugo Poupard
  • Lina Bassot
  • Bernard Naut
  • Alice Labro-Dellion
  • Philippe Amariat
  • Narjiss Sakhi
  • Christian Deguis
  • Manon Goudeau
  • Pierre-François Koechlin
  • Muriel Pomponne
  • Alain Yelnik
  • Catherine Royer
  • Julien Rippert
  • Géraldine Guillois
  • Cécilien Gregoire
  • Rania Mesbahi
  • Axel Tansaout
  • Jessica Sautron
  • Michel Aouad
  • Jacqueline Belhomme
Roger Pronesti
Roger Pronesti Liste divers centre
Malakoff pour tous
  • Roger Pronesti
  • Hélène Pruvost
  • Patrick Rouchouse
  • Emmanuelle Debord
  • Camille Semal
  • Aurélie Tricot Brun
  • Lionel Joubaud
  • Carole Puig
  • Philippe Lapouge
  • Jakline Rwirangira
  • Adolphe Mbella Ndame Nteppe
  • Claire Feldmann
  • Christian Semé
  • Pauline Chauvain
  • Xavier Gaillard
  • Lyudmyla Tautiieva
  • Nicolas Vanbremeersch
  • Caroline Ostermann
  • Malik Hamoudi
  • Valérie Corn
  • Alexandre Henriot
  • Anne Lee
  • Grégoire Halbout
  • Sophie Bouré
  • Vincent de Lattre
  • Chloé Moreaux
  • Bruno Strady
  • Mbinintsoa Ralaivita
  • Jean-Gérald Crété
  • Béatrice Poni
  • Michel Fleury
  • Claire Bernard
  • Didier Huon
  • Aurélie Morvan
  • Arezki Saidani
  • Rosa Ieva
  • Jean Pierrard
  • Margaux Pronesti
  • Raymond Tavernier
  • Rosina Sette
  • Sébastien Brun
Anthony Toueilles
Anthony Toueilles Liste divers gauche
Pour Malakoff
  • Anthony Toueilles
  • Nadia Hammache
  • Kamal Bacha
  • Héla Bel Hadj Youssef
  • Lotfi Allouche
  • Marie-José Montout
  • Marc Raffenne
  • Laureen Leleu
  • Claude Fromager
  • Mariame Dabo
  • Mérouane Merahi
  • Leila Chala
  • Yannick Savoye
  • Sandra Flacelière
  • Nademe Hammache
  • Elena Guiganti
  • Mathieu Gagnaire
  • Béatrice Abid
  • Belkacem Saïdi
  • Julia Venancio Correia
  • Kévin Deblaine
  • Déborah Joyeux
  • Jefferson Carcone
  • Frederique Alliot
  • Bassam Msallem
  • Asseta Dabo
  • Yann Delbrel
  • Laura Lecomte
  • Alain Alario
  • Marie-Louise Requier
  • Radwan Essalah
  • Angéla Guérard
  • Driss Benazzouz
  • Marie Venot
  • Mohamed Bourara
  • Carole Ben Dennoun
  • Ahmed Boustaoui
  • Corinne Dejardin
  • Bernard Poilevet
Stéphane Tauthui
Stéphane Tauthui Liste Divers
Le Malakoff Citoyen
  • Stéphane Tauthui
  • Rachida Abdi
  • Alain Dolium
  • Réma Ramburn
  • Gautier Blanchard
  • Nesrine Mcharek
  • Joël Mando
  • Marie Nunez
  • Yves Piot
  • Emma Yorokpa
  • Jordan Tuil
  • Angèle Blanchard
  • Julien Gayard
  • Anne Lignon
  • Do Akakpo
  • Rachna Ramburn
  • Sydney Beuvry
  • Joannie Mahouata
  • René Bodin
  • Paris Malofo
  • Rafael Plauchud
  • Chantal Rousseau
  • Brad Ramirez Ching
  • Adjoua Aka
  • Philippe Reveron
  • Sabine Benoit
  • Souleymane Konate
  • Somia Hammadi
  • Elias Bahane
  • Annaël Mafolo
  • German Ramirez Pino
  • Yamina Haid
  • Dartagnan Salomon
  • Sibelis Dossou
  • Khalid Bahane
  • Marie Sagna
  • Bruno Rostain
  • Léa Tuil
  • Nicolas Mathieu

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacqueline Belhomme
Jacqueline Belhomme (33 élus) Ensemble pour malakoff 		4 747 64,16%
  • Jacqueline Belhomme
  • Rodéric Aarsse
  • Corinne Parmentier
  • Antony Toueilles
  • Sonia Figueres
  • Saliou Ba
  • Bénédicte Ibos
  • Antonio Oliveira
  • Vanessa Ghiati
  • Dominique Cardot
  • Dominique Trichet-Allaire
  • Jean-Michel Poulle
  • Annick Le Guillou
  • Michel Aouad
  • Nadia Hammache
  • Aurélien Danaes
  • Fatiha Alaudat
  • Michaël Goldberg
  • Fatou Sylla
  • Loïc Courteille
  • Jocelyne Boyaval
  • Farid Hemidi
  • Héla Bel Hadj Youssef
  • Pascal Brice
  • Catherine Morice
  • Grégory Gutierez
  • Carole Sourigues
  • Thomas Francois
  • Julie Muret
  • Martin Vernant
  • Tracy Kitenge
  • Nicolas Garcia
  • Virginie Aprikian
Olivier Rajzman
Olivier Rajzman (5 élus) Demain malakoff 		1 894 25,60%
  • Olivier Rajzman
  • Emmanuelle Jannès
  • Roger Pronesti
  • Charlotte Rault
  • Gilles Bresset
Stéphane Tauthui
Stéphane Tauthui (1 élu) Malakoff citoyen 		542 7,32%
  • Stéphane Tauthui
Joël Brossat
Joël Brossat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		215 2,90%
Participation au scrutin Malakoff
Taux de participation 42,00%
Taux d'abstention 58,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 682

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Margate
Catherine Margate (35 élus) Ensemble pour malakoff 		6 227 68,14%
  • Catherine Margate
  • Serge Cormier
  • Catherine Picard
  • Dominique Cardot
  • Jacqueline Belhomme-Dupont
  • Joël Allain
  • Vanessa Ghiati
  • Thibault Delahaye
  • Corinne Parmentier
  • Rodéric Aarsse
  • Fatiha Alaudat
  • Antonio Oliveira
  • Patricia Chalumeau
  • Pierre-François Koechlin
  • Mireille Moguerou
  • Gilles Clavel
  • Sonia Figueres
  • Gilbert Metais
  • Bénédicte Ibos
  • Didier Goutner
  • Sophie Hourdin
  • Jean-Renaud Seignolles
  • Michelle Betous
  • Thierry Notredame
  • Jocelyne Boyaval
  • Saliou Ba
  • Annick Le Guillou
  • Kamel Si Bachir
  • Joëlle Larrere
  • Michaël Orand
  • Anne-Karin Mordos
  • Frédéric Saconnet
  • Monique Zanatta
  • Farid Ben Malek
  • Léonore Topelet
Emmanuelle Jannès
Emmanuelle Jannès (3 élus) Malakoff plurielle 		1 653 18,08%
  • Emmanuelle Jannès
  • Fabien Chébaut-Me Mougamadou
  • Frédérique Perrotte
Stéphane Tauthui
Stéphane Tauthui (1 élu) Le malakoff citoyen 		799 8,74%
  • Stéphane Tauthui
Joël Brossat
Joël Brossat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		294 3,21%
Denis Lemoine
Denis Lemoine Unité et résistance (liste soutenue par le poi) 		165 1,80%
Participation au scrutin Malakoff
Taux de participation 51,69%
Taux d'abstention 48,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 9,24%
Nombre de votants 10 068

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