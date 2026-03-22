Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Malakoff

Le deuxième tour des élections municipales à Malakoff a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rodéric Aarsse
Rodéric Aarsse Liste Les Ecologistes
Malakoff Autrement !
  • Rodéric Aarsse
  • Emmanuelle Jannès
  • Antoine Raffi
  • Anaïs Lunet
  • Yanice Akkari
  • Dominique Trichet-Allaire
  • Olivier Rajzman
  • Katia Darakdjian
  • Makhtar Camara
  • Charlotte Rault
  • Vincent Chevrier
  • Coline Jocteur-Monrozier
  • Grégory Gutierez
  • Lou Pivot Salaün
  • Vincent Letamendia
  • Bénédicte Ibos
  • Pablo Larcher
  • Frédérique Perrotte
  • Yvon Luneau
  • Sabrina Benrabia
  • Nicolas Garcia
  • Pascale Yoko
  • Alexis Tremoureux
  • Charlaine Crutz
  • Benoît Delattre
  • Violaine Sand
  • Sylvain Parent
  • Raphaëlle Bantsimba
  • David Bryczman
  • Myriam Kimes
  • Emmanuel Pahun
  • Catherine Naviaux
  • Nordine Zahi
  • Sophie Marie Bassil
  • Yaël Dika Dika
  • Marion Augustin
  • Fabrice Delabarre
  • Catherine Picard
  • Pierre Verscheure
Arthur Courant
Arthur Courant Liste de La France insoumise
Malakoff l'insoumise
  • Arthur Courant
  • Pauline Pawlotsky
  • Théo Lazarevic
  • Apolline Côté-Martin
  • Martin Vernant
  • Soumeïya Mahtout
  • Pierre-Alain Clément
  • Flora Broutin
  • Thierry Morvan
  • Lisa Mdarhri-Alaoui
  • Christophe Masamba
  • Cassiopée Simon Hubert
  • Abdallah Azizi
  • Carla Altenburger
  • Léo Lhermitte
  • Bernadette Clozel
  • Emmanuel Déhu
  • Dioncounda Drame
  • Gabin Morvan
  • Lisa Toulzac
  • Madgy Saadi
  • Sabina Oltean
  • Amine Benarab
  • Cécile Lestocquoy
  • Marc Le Bret
  • Astrid Petit
  • Julien Botter
  • Alice Billon
  • Nicolas Pietri
  • Fatma Beldjilali
  • Paul Courant
  • Maylis Le Texier
  • Nicolas Forien
  • Rachel Courtey
  • Ulysse Pavloff
  • Patricia Simon
  • Fabien Ruiz
  • Lisa Fossier
  • Félix Fourès
Sonia Figueres
Sonia Figueres Liste d'union à gauche
Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne
  • Sonia Figueres
  • Antonio Oliveira
  • Marion Levrard-Koss
  • Dominique Cardot
  • Virginie Aprikian
  • Saliou Ba
  • Pauline Demoures
  • Jean-Michel Poullé
  • Vanessa Ghiati
  • Farid Hemidi
  • Victorine Prevost--Meyniac
  • Pierrick Chollet-Rodriguez
  • Fatou Sylla
  • Thomas Francois
  • Marianne Dutheil
  • Jean-René Doaré
  • Marine Teste
  • Michael Goldberg
  • Marie-Hélène Tiné
  • Hugo Poupard
  • Lina Bassot
  • Bertrand Naut
  • Alice Labro-Dellion
  • Philippe Amariat
  • Narjiss Sakhi
  • Christian Deguis
  • Manon Goudeau
  • Pierre-François Koechlin
  • Muriel Pomponne
  • Alain Yelnik
  • Catherine Royer
  • Julien Rippert
  • Géraldine Guillois
  • Cécilien Gregoire
  • Rania Mesbahi
  • Axel Tansaout
  • Jessica Sautron
  • Michel Aouad
  • Jacqueline Belhomme
Roger Pronesti
Roger Pronesti Liste divers centre
Malakoff pour tous
  • Roger Pronesti
  • Hélène Pruvost
  • Patrick Rouchouse
  • Emmanuelle Debord
  • Camille Semal
  • Aurélie Tricot Brun
  • Lionel Joubaud
  • Carole Puig
  • Philippe Lapouge
  • Jakline Rwirangira
  • Adolphe Mbella Ndame Nteppe
  • Claire Feldmann
  • Christian Semé
  • Pauline Chauvain
  • Xavier Gaillard
  • Lyudmyla Tautiieva
  • Nicolas Vanbremeersch
  • Caroline Ostermann
  • Malik Hamoudi
  • Valérie Corn
  • Alexandre Henriot
  • Anne Lee
  • Grégoire Halbout
  • Sophie Bouré
  • Vincent de Lattre
  • Chloé Moreaux
  • Bruno Strady
  • Mbinintsoa Ralaivita
  • Jean-Gérald Crété
  • Béatrice Poni
  • Michel Fleury
  • Claire Bernard
  • Didier Huon
  • Aurélie Morvan
  • Arezki Saidani
  • Rosa Ieva
  • Jean Pierrard
  • Margaux Pronesti
  • Raymond Tavernier
  • Rosina Sette
  • Sébastien Brun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Malakoff

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia FIGUERES
Sonia FIGUERES (Ballotage) Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne 		4 254 41,28%
Rodéric AARSSE
Rodéric AARSSE (Ballotage) Malakoff Autrement ! 		1 918 18,61%
Roger PRONESTI
Roger PRONESTI (Ballotage) Malakoff pour tous 		1 397 13,56%
Arthur COURANT
Arthur COURANT (Ballotage) Malakoff l'insoumise 		1 080 10,48%
Anthony TOUEILLES
Anthony TOUEILLES Pour Malakoff 		870 8,44%
Stéphane TAUTHUI
Stéphane TAUTHUI Le Malakoff Citoyen 		619 6,01%
Yann BERNARD
Yann BERNARD Lutte ouvrière 		168 1,63%
Participation au scrutin Malakoff
Taux de participation 56,23%
Taux d'abstention 43,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 10 624

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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