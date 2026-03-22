Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff : les résultats du 2e tour

Rodéric Aarsse Liste Les Ecologistes

Malakoff Autrement ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Rodéric Aarsse Programme de Rodéric Aarsse à Malakoff (Malakoff Autrement !) Engagement citoyen La liste Malakoff Autrement met l'accent sur la réinvention de la participation citoyenne. Cela inclut la création d'une application mobile pour faciliter l'interaction entre les habitants et les élus. Des conseils de quartiers et des micro-quartiers seront également mis en place pour renforcer l'implication des citoyens dans les décisions locales. Transparence et gestion Une des priorités est de gérer la commune de manière efficace et transparente. Cela passe par un audit complet du patrimoine immobilier pour optimiser son utilisation et par l'entretien urgent des infrastructures publiques. La confiance accordée à la jeunesse avec un conseil dédié et un budget spécifique est également un aspect clé de cette gestion. Sécurité et propreté Le renforcement de la police municipale est essentiel pour assurer la sécurité des habitants 24h/24. Des médiateurs seront introduits pour améliorer le lien social dans les quartiers. De plus, des mesures seront prises pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets et faciliter le stationnement pour les résidents. Logement et urbanisme Maintenir le pourcentage de logements sociaux et accélérer leur rénovation est une priorité pour la liste. Des expérimentations sur l'encadrement des loyers seront menées pour garantir une attribution transparente des logements. Le projet inclut également des initiatives pour connecter le Sud de la ville avec des offres commerciales et culturelles.

Rodéric Aarsse

Emmanuelle Jannès

Antoine Raffi

Anaïs Lunet

Yanice Akkari

Dominique Trichet-Allaire

Olivier Rajzman

Katia Darakdjian

Makhtar Camara

Charlotte Rault

Vincent Chevrier

Coline Jocteur-Monrozier

Grégory Gutierez

Lou Pivot Salaün

Vincent Letamendia

Bénédicte Ibos

Pablo Larcher

Frédérique Perrotte

Yvon Luneau

Sabrina Benrabia

Nicolas Garcia

Pascale Yoko

Alexis Tremoureux

Charlaine Crutz

Benoît Delattre

Violaine Sand

Sylvain Parent

Raphaëlle Bantsimba

David Bryczman

Myriam Kimes

Emmanuel Pahun

Catherine Naviaux

Nordine Zahi

Sophie Marie Bassil

Yaël Dika Dika

Marion Augustin

Fabrice Delabarre

Catherine Picard

Pierre Verscheure

Arthur Courant Liste de La France insoumise

Malakoff l'insoumise Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Arthur Courant Programme de Arthur Courant à Malakoff (Malakoff l'insoumise) Engagement pour Malakoff Le candidat Arthur Courant se présente avec un programme ambitieux pour répondre aux crises sociale, écologique et démocratique. Il souhaite instaurer des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des Malakoffiotes. L'objectif est de défendre les principes républicains et de faire vivre l'insoumission dans la ville. Propositions de politiques sociales Parmi les priorités, la mise en place de cantines gratuites et bio dans les écoles est essentielle pour garantir une alimentation saine à tous les enfants. La création d'épiceries et de restaurants solidaires à petit prix vise à soutenir les plus vulnérables. De plus, un service municipal de défense des droits sera instauré pour lutter contre les discriminations. Réforme du logement La liste propose de geler les loyers des logements sociaux municipaux et d'investir dans leur rénovation pour améliorer les conditions de vie. Une brigade du droit au logement sera créée pour lutter contre les logements indignes et sanctionner les marchands de sommeil. Ces mesures visent à garantir un accès décent au logement pour tous les habitants de Malakoff. Démocratie locale renforcée Le programme inclut l'instauration du Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) au niveau municipal pour redonner la voix aux citoyens. Cette initiative vise à réinventer la démocratie locale et à impliquer davantage les Malakoffiotes dans les décisions qui les concernent. L'écoute et la participation active des habitants seront au cœur de cette démarche.

Arthur Courant

Pauline Pawlotsky

Théo Lazarevic

Apolline Côté-Martin

Martin Vernant

Soumeïya Mahtout

Pierre-Alain Clément

Flora Broutin

Thierry Morvan

Lisa Mdarhri-Alaoui

Christophe Masamba

Cassiopée Simon Hubert

Abdallah Azizi

Carla Altenburger

Léo Lhermitte

Bernadette Clozel

Emmanuel Déhu

Dioncounda Drame

Gabin Morvan

Lisa Toulzac

Madgy Saadi

Sabina Oltean

Amine Benarab

Cécile Lestocquoy

Marc Le Bret

Astrid Petit

Julien Botter

Alice Billon

Nicolas Pietri

Fatma Beldjilali

Paul Courant

Maylis Le Texier

Nicolas Forien

Rachel Courtey

Ulysse Pavloff

Patricia Simon

Fabien Ruiz

Lisa Fossier

Félix Fourès

Sonia Figueres Liste d'union à gauche

Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sonia Figueres Programme de Sonia Figueres à Malakoff (Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne) Engagement citoyen La liste « Ensemble pour Malakoff » se veut un large rassemblement des forces de gauche, écologistes et citoyennes. Elle est composée de candidat·e·s issus de tous les quartiers et de toutes les générations, reflétant ainsi la diversité de la population de Malakoff. Ce projet met en avant l'importance de la démocratie participative et de l'écoute des besoins des citoyens. Solidarité et inclusion Le programme prévoit des politiques sociales adaptées pour soutenir les familles monoparentales et garantir des soins de qualité. Des initiatives comme la sécurité sociale alimentaire et le soutien aux personnes âgées visent à lutter contre l'isolement et à promouvoir une ville dynamique et inclusive. Ces mesures témoignent d'un engagement fort en faveur de la solidarité active au sein de la communauté. Transition écologique Une écologie populaire est au cœur du projet, visant à intégrer des pratiques durables dans la vie quotidienne des habitants. Le Conseil de la transition écologique et le soutien aux initiatives locales sont des éléments clés pour construire un avenir respectueux de l'environnement. L'objectif est de protéger le cadre de vie tout en favorisant des solutions écologiques accessibles à tous. Amélioration du cadre de vie Le programme inclut des projets pour développer des espaces verts et améliorer les mobilités douces, afin de rendre Malakoff plus agréable à vivre. Des mesures telles que la création de nouveaux espaces adaptés pour les animaux et le soutien à l'économie sociale et solidaire visent à enrichir le cadre de vie. La tranquillité du quotidien sera également renforcée par une augmentation de la présence de la police municipale et des médiateurs de prévention.

Sonia Figueres

Antonio Oliveira

Marion Levrard-Koss

Dominique Cardot

Virginie Aprikian

Saliou Ba

Pauline Demoures

Jean-Michel Poullé

Vanessa Ghiati

Farid Hemidi

Victorine Prevost--Meyniac

Pierrick Chollet-Rodriguez

Fatou Sylla

Thomas Francois

Marianne Dutheil

Jean-René Doaré

Marine Teste

Michael Goldberg

Marie-Hélène Tiné

Hugo Poupard

Lina Bassot

Bertrand Naut

Alice Labro-Dellion

Philippe Amariat

Narjiss Sakhi

Christian Deguis

Manon Goudeau

Pierre-François Koechlin

Muriel Pomponne

Alain Yelnik

Catherine Royer

Julien Rippert

Géraldine Guillois

Cécilien Gregoire

Rania Mesbahi

Axel Tansaout

Jessica Sautron

Michel Aouad

Jacqueline Belhomme

Roger Pronesti Liste divers centre

Malakoff pour tous Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Roger Pronesti Programme de Roger Pronesti à Malakoff (Malakoff pour tous) Engagement pour Malakoff Le candidat ROGER PRONESTI met en avant son attachement à la ville de Malakoff, où il vit depuis plus de 30 ans. Son parcours, tant associatif qu'électoral, témoigne de son dévouement à l'avenir de la commune. Il aspire à une ville qui évolue tout en préservant ses valeurs fondamentales. Participation citoyenne Une des priorités de la campagne est de donner la parole à chaque habitant de Malakoff. Le candidat souhaite rassembler les habitants, les associations et les forces politiques autour d'un projet collectif. Cela vise à construire une ville plus moderne, inclusive et proche des citoyens. Progrès social et économique ROGER PRONESTI propose un projet ambitieux axé sur une politique sociale et éducative renforcée. Il met également l'accent sur la sécurité publique et le soutien aux commerces de proximité pour dynamiser l'économie locale. L'objectif est de créer une ville attractive et sereine pour tous ses habitants. Urbanisme et mobilité Le candidat prône un urbanisme réfléchi qui respecte l'identité de Malakoff tout en répondant aux besoins en logement. Il envisage également une mobilité fluide et intelligente, intégrant des enjeux écologiques. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des habitants au quotidien.