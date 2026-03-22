Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Malakoff [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Malakoff sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Malakoff.
L'actu des élections municipales 2026 à Malakoff
11:51 - Un premier constat à Malakoff avec les résultats du 1er tour
Il y a une semaine à Malakoff, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a mobilisé 56,23 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Sonia Figueres (Union de la gauche) qui a pris la pole position en récoltant 41,28 % des voix. Ensuite, Rodéric Aarsse (Europe Ecologie-Les Verts) est arrivé en deuxième position avec 18,61 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 13,56 %, Roger Pronesti, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Arthur Courant, avec la nuance La France insoumise, a terminé avec 10,48 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Malakoff
Le deuxième tour des élections municipales à Malakoff a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rodéric Aarsse
Liste Les Ecologistes
Malakoff Autrement !
|
|
Arthur Courant
Liste de La France insoumise
Malakoff l'insoumise
|
|
Sonia Figueres
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne
|
|
Roger Pronesti
Liste divers centre
Malakoff pour tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Malakoff
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia FIGUERES (Ballotage) Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne
|4 254
|41,28%
|Rodéric AARSSE (Ballotage) Malakoff Autrement !
|1 918
|18,61%
|Roger PRONESTI (Ballotage) Malakoff pour tous
|1 397
|13,56%
|Arthur COURANT (Ballotage) Malakoff l'insoumise
|1 080
|10,48%
|Anthony TOUEILLES Pour Malakoff
|870
|8,44%
|Stéphane TAUTHUI Le Malakoff Citoyen
|619
|6,01%
|Yann BERNARD Lutte ouvrière
|168
|1,63%
|Participation au scrutin
|Malakoff
|Taux de participation
|56,23%
|Taux d'abstention
|43,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|10 624
Source : ministère de l’Intérieur
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