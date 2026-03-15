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19:21 - Malakoff aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Malakoff se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 35,16% de cadres supérieurs pour 30 183 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 2 650 entreprises, Malakoff se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (46,95%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 3 943 résidents étrangers, Malakoff se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,49%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 289 €/mois. En résumé, à Malakoff, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Malakoff Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Malakoff en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 9,01% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 20,13% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 7,91% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Malakoff comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 11,53% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 13,38% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Saintoul.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Malakoff ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Malakoff, le premier tour des municipales avait vu 42,00 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 7 682 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 79,96 %. La mobilisation aux législatives, mesurée quant à elle à 56,55 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 72,57 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 59,03 %. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne visiblement comme une contrée relativement attachée au vote. La participation des électeurs de Malakoff constituera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour ces municipales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Malakoff a-t-elle voté ? La préférence des électeurs de Malakoff a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un terrain favorable aux idées sociales-démocrates plus modérées. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Malakoff avait en effet vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,79%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 21,59% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Malakoff accordaient leurs suffrages à Aurélien Saintoul (Union de la gauche) avec 54,91% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - À Malakoff, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Malakoff soutenaient en priorité Aurélien Saintoul (Nupes) avec 50,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,79% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Malakoff qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 38,13% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 79,87% pour Emmanuel Macron, contre 20,13% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Malakoff révèle ainsi un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Malakoff frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Concernant la pression fiscale de Malakoff, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 323 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 283 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 35,49 % en 2024 (contre 24,91 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 920 820 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 9 314 310 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 22,74 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Malakoff À Malakoff, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour à l'époque, Jacqueline Belhomme (Union de la gauche) a creusé l'écart avec 4 747 suffrages (64,16%). Deuxième, Olivier Rajzman (Divers gauche) a engrangé 1 894 voix (25,60%). Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Malakoff, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.