Résultat municipale 2026 à Malakoff (92240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malakoff a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malakoff, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malakoff [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia FIGUERES
Sonia FIGUERES Ensemble pour Malakoff solidaire écologique et citoyenne 		4 254 41,28%
Rodéric AARSSE
Rodéric AARSSE Malakoff Autrement ! 		1 918 18,61%
Roger PRONESTI
Roger PRONESTI Malakoff pour tous 		1 397 13,56%
Arthur COURANT
Arthur COURANT Malakoff l'insoumise 		1 080 10,48%
Anthony TOUEILLES
Anthony TOUEILLES Pour Malakoff 		870 8,44%
Stéphane TAUTHUI
Stéphane TAUTHUI Le Malakoff Citoyen 		619 6,01%
Yann BERNARD
Yann BERNARD Lutte ouvrière 		168 1,63%
Participation au scrutin Malakoff
Taux de participation 56,23%
Taux d'abstention 43,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 10 624

Source : ministère de l’Intérieur

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