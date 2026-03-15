Résultat municipale 2026 à Malataverne (26780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malataverne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malataverne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malataverne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique ALLIEZ-EYGUEZIER
Véronique ALLIEZ-EYGUEZIER (16 élus) Tremplin pour Malataverne 		645 61,43%
  • Véronique ALLIEZ-EYGUEZIER
  • David DURAND-ESPIC
  • Virginie MAGNAC
  • Laurent DELAHAYE
  • Aude FLORIT
  • Ludovic BOURGEOIS
  • Hélène PASTOUREL
  • Nicolas GUALANO
  • Céline LERMYTTE
  • Pascal ROUVEURE
  • Amal EL AROUSSI
  • Bernard BRESSON
  • Marcelina COURBIERE
  • Thierry BOURRET
  • Aurélie GUITTON-GLEIZE
  • Ludovic COMPANY
Adrien FROMENT
Adrien FROMENT (3 élus) Unis pour Malataverne 		405 38,57%
  • Adrien FROMENT
  • Céline FROMENT PIRC
  • Sergen ATICI
Participation au scrutin Malataverne
Taux de participation 67,14%
Taux d'abstention 32,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 083

Source : ministère de l’Intérieur

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