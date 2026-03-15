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19:17 - Élections municipales à Malataverne : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Malataverne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec un taux de chômage de 7,04% et une densité de population de 134 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 630 euros par mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1246 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,71%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,83%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,03%), témoignent d'une population instruite à Malataverne, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Malataverne ? Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté pour la dernière bataille municipale à Malataverne en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,87% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,07% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 31,85% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 59,72% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,35% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 49,58% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 63,79% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Lisette Pollet.

16:58 - Malataverne : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour d'élections municipales 2026 à Malataverne, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 63,57 % du corps électoral (une abstention plutôt forte), en pleine épidémie à l'époque. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 14,63 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 39,70 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,84 %, loin des 46,88 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Le vote de Malataverne nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Malataverne avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 45,35% des inscrits. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Malataverne accordaient leurs suffrages à Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 49,58% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lisette Pollet culminant à 63,79% des voix localement. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Malataverne s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, dans la logique de 2022.

14:57 - Dernière présidentielle à Malataverne : les résultats qu'il faut comprendre La physionomie politique de Malataverne révèle un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Malataverne plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 29,87% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,19%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 52,07% pour Marine Le Pen, contre 47,93% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Malataverne plébiscitaient Lisette Pollet (RN) avec 31,85% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lisette Pollet virant de nouveau en tête avec 59,72% des voix.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Malataverne Pour ce qui est des contributions locales à Malataverne, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 1 006 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 932 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 31,70 % en 2024 (contre 16,19 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 35 240 € en 2024, bien en deçà des 523 600 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 18,24 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Malataverne Les résultats des élections municipales il y a six ans à Malataverne ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, la liste menée par Véronique Alliez a logiquement obtenu 486 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Malataverne, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'attention cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.