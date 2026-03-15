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19:20 - Malaucène : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Malaucène comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 759 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 312 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 878 foyers fiscaux. Dans la commune, 14,17% des résidents sont des enfants, et 34,50% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 35,50% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 51,19% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 636,33 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Malaucène écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

17:57 - Les électeurs de Malaucène attirés par le RN ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Malaucène il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 31,51% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 57,63% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 35,78% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 53,52% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,85% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,17% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,97% lors du vote définitif, actant la victoire pour Marie-France Lorho.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Malaucène au crible À l'occasion de ces municipales de 2026, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats de Malaucène. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 61,10 % lors du premier round (largement au-dessus des 44,7 % nationaux), représentant 1 431 votants alors que l'épidémie de Covid commençait à se propager dans la population. Soulignons que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 75,82 %. La mobilisation atteignait quant à elle 56,10 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,39 %, contre seulement 46,05 % en 2022. En prenant du recul, les données esquissent in fine une contrée relativement attachée au vote face aux moyennes nationales.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives en 2024 à Malaucène ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Malaucène avaient propulsé aux avants-postes Marie-France Lorho (Rassemblement National) avec 49,17% au premier tour, devant Monia Galvez (Union de la gauche) avec 23,06%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-France Lorho culminant à 62,97% des voix localement. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,85%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Malaucène ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Malaucène votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,51%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 20,48%. Lors de la finale de l'élection à Malaucène, les électeurs accordaient 57,63% pour Marine Le Pen, contre 42,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Malaucène plébiscitaient Marie-France Lorho (RN) avec 35,78% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,52%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Malaucène s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Impôts à Malaucène : un enjeu central pour 2026 Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Malaucène, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,08 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 362 690 €. Un produit qui est loin des 670 450 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Malaucène est passé à 30,18 % en 2024 (contre 15,05 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Malaucène a représenté 1 005 € en 2024 contre 766 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la liste "L'autre Choix" à l'élection de 2020 à Malaucène Dans la ville de Malaucène, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat des dernières élections municipales. Au terme du premier tour, Frédéric Tenon a imposé son rythme en totalisant 719 bulletins (51,72%). Juste derrière, Alexandrine Meynaud a capté 48,27% des votes. Cette victoire au premier tour de Frédéric Tenon a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Malaucène, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.