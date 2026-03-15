Résultat municipale 2026 à Malaucène (84340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malaucène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malaucène, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malaucène [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric TENON
Frédéric TENON (21 élus) Ensemble avec Frédéric Tenon 		1 456 83,15%
  • Frédéric TENON
  • Christelle ABATE
  • Michel ROURRE
  • Corinne CHANU
  • Éric HENOT
  • Carole LAURENT
  • Alain MARCELIN
  • Laëtitia VALLON
  • Franck VALLON
  • Laurence THEATRE
  • Christian MANCIP
  • Jane PITEL
  • Hugo VINCENT
  • Chantal MOCZADLO
  • Jérémie JEAN
  • Martine MARCHAND
  • William BLAISE
  • Claudie VAQUE
  • Edouard SCHMID
  • Odile MARTINEZ
  • Cyril BOMPARD
Alexandrine MEYNAUD
Alexandrine MEYNAUD (2 élus) Malaucène 2026 notre avenir commun 		295 16,85%
  • Alexandrine MEYNAUD
  • Jean-René BOURDIN
Participation au scrutin Malaucène
Taux de participation 72,78%
Taux d'abstention 27,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 1 826

Source : ministère de l’Intérieur

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