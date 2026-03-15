Résultat municipale 2026 à Malay-le-Grand (89100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malay-le-Grand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malay-le-Grand, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malay-le-Grand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine PAQUET MAINVIS
Séverine PAQUET MAINVIS (16 élus) MALAYSIENS REUNIS 		549 64,21%
  • Séverine PAQUET MAINVIS
  • Ghislain GISBRAN
  • Françoise DUGUÉ
  • Jean-Philippe GRUSS
  • Francine MERAT
  • Guillaume CHAPELLIER
  • Adeline NOIREAU
  • Alain PENTECÔTE
  • Aurélie LA PORTA
  • Nicolas ZUK
  • Laurène MASSON
  • Kévin CHRISTEN
  • Martine CAYN
  • Jonathan LAMBRERCQ LEGRON
  • Karine AGUSTI
  • Jérôme CHENAY
Thierry ROIG-PONS
Thierry ROIG-PONS (3 élus) AGIR POUR LES MALAYSIENS 		306 35,79%
  • Thierry ROIG-PONS
  • Sherley MARINELLI
  • Vincent DUBOIS
Participation au scrutin Malay-le-Grand
Taux de participation 67,85%
Taux d'abstention 32,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 878

Source : ministère de l’Intérieur

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