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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Malay-le-Grand Quel portrait faire de Malay-le-Grand, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 635 habitants répartis dans 828 logements, cette commune présente une densité de 75 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 133 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 945 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,78%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 44,50% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 34,22% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 763,94 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Malay-le-Grand, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Malay-le-Grand Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Malay-le-Grand il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,64% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,82% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 35,67% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 56,59% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 49,71% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 53,97% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Malay-le-Grand En ce jour d'élections municipales 2026 à Malay-le-Grand, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 38,76 % lors de la précédente municipale, un taux particulièrement faible alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche fixé à 21,34 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 44,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,38 % au premier tour, contre 49,06 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se positionne comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Malay-le-Grand l'année de la dissolution ? Lors des européennes, le résultat à Malay-le-Grand s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,71%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,03%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,00%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Malay-le-Grand soutenaient en priorité Julien Odoul (Rassemblement National) avec 53,97% au premier tour. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Malay-le-Grand : les résultats à comprendre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Malay-le-Grand était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 36,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,75%. Lors de la finale de l'élection à Malay-le-Grand, les électeurs accordaient 55,82% pour Marine Le Pen, contre 44,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Malay-le-Grand accordaient leurs suffrages à Julien Odoul (RN) avec 35,67% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,59%.

12:58 - À Malay-le-Grand, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin Si on se penche sur la fiscalité de Malay-le-Grand, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,60 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 16 200 euros la même année, en net recul par rapport aux 312 280 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Malay-le-Grand a évolué pour se fixer à 38,85 % en 2024 (contre 17,01 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Malay-le-Grand a représenté environ 860 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 713 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Séverine Mainvis à Malay-le-Grand À Malay-le-Grand, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Séverine Mainvis a viré en tête en totalisant 62,37% des voix. À sa poursuite, Guy Crost a rassemblé 20,79% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Malay-le-Grand, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.