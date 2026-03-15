Résultat municipale 2026 à Malay-le-Grand (89100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malay-le-Grand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malay-le-Grand, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Malay-le-Grand [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séverine PAQUET MAINVIS (16 élus) MALAYSIENS REUNIS
|549
|64,21%
|
|Thierry ROIG-PONS (3 élus) AGIR POUR LES MALAYSIENS
|306
|35,79%
|
|Participation au scrutin
|Malay-le-Grand
|Taux de participation
|67,85%
|Taux d'abstention
|32,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|878
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Malay-le-Grand [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Malay-le-Grand en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Malay-le-Grand
19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Malay-le-Grand
Quel portrait faire de Malay-le-Grand, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 635 habitants répartis dans 828 logements, cette commune présente une densité de 75 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 133 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 945 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,78%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 44,50% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 34,22% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 763,94 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Malay-le-Grand, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - Les données récentes du vote RN à Malay-le-Grand
Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Malay-le-Grand il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,64% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,82% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 35,67% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 56,59% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 49,71% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 53,97% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Malay-le-Grand
En ce jour d'élections municipales 2026 à Malay-le-Grand, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 38,76 % lors de la précédente municipale, un taux particulièrement faible alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche fixé à 21,34 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 44,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,38 % au premier tour, contre 49,06 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se positionne comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.
15:59 - Comment a voté Malay-le-Grand l'année de la dissolution ?
Lors des européennes, le résultat à Malay-le-Grand s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,71%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,03%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,00%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Malay-le-Grand soutenaient en priorité Julien Odoul (Rassemblement National) avec 53,97% au premier tour. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Malay-le-Grand : les résultats à comprendre
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Malay-le-Grand était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 36,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,75%. Lors de la finale de l'élection à Malay-le-Grand, les électeurs accordaient 55,82% pour Marine Le Pen, contre 44,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Malay-le-Grand accordaient leurs suffrages à Julien Odoul (RN) avec 35,67% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,59%.
12:58 - À Malay-le-Grand, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin
Si on se penche sur la fiscalité de Malay-le-Grand, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,60 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 16 200 euros la même année, en net recul par rapport aux 312 280 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Malay-le-Grand a évolué pour se fixer à 38,85 % en 2024 (contre 17,01 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Malay-le-Grand a représenté environ 860 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 713 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Séverine Mainvis à Malay-le-Grand
À Malay-le-Grand, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Séverine Mainvis a viré en tête en totalisant 62,37% des voix. À sa poursuite, Guy Crost a rassemblé 20,79% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Malay-le-Grand, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Malay-le-Grand : les horaires des 2 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Malay-le-Grand sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Malay-le-Grand. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Malay-le-Grand sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Malay-le-Grand dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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