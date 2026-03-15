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19:17 - Élections municipales à Malbuisson : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Malbuisson exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,21%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (70,08%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (41,55%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 469 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,76%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,45%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 55,16%, comme à Malbuisson, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Vote RN à Malbuisson : les données clés Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Malbuisson il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,20% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,28% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 10,79% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Malbuisson comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 23,85% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,01% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,96% lors du vote définitif.

16:58 - À Malbuisson, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de l'élection municipale à Malbuisson, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention se montait à 50,09 % lors de la dernière municipale, dans la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 16,34 % dans la ville (participation de 83,66 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 43,39 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,44 %, contre 54,07 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment a voté Malbuisson lors de la dernière année électorale ? Les élections européennes 2024 à Malbuisson avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (23,85%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 21,26% des suffrages. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Malbuisson accordaient leurs suffrages à Annie Genevard (Les Républicains) avec 35,01% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Annie Genevard culminant à 69,04% des votes sur place. Un bis repetita des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Malbuisson ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Malbuisson accordaient leurs suffrages à Annie Genevard (LR) avec 34,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,33%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Malbuisson était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,20%. Lors de la finale de l'élection à Malbuisson, les électeurs accordaient 64,72% pour Emmanuel Macron, contre 35,28% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Malbuisson comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Malbuisson Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Malbuisson, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,59 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 137 100 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 269 000 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Malbuisson s'est établi à un peu moins de 27,34 % en 2024 (contre 8,99 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Malbuisson a atteint environ 1 185 euros en 2024 contre 852 euros en début de mandat.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés aux dernières municipales à Malbuisson Dans la cité de Malbuisson, les équilibres politiques locaux sont à ce jour encore façonnés par le verdict des dernières élections municipales en date. Précisons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Alain Guichon a recueilli le plus de bulletins avec 96,44% des voix. En deuxième position, Alain Choquet a capté 96,44% des votes. Christophe Podico complétait le trio de tête, s'adjugeant 96,08% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections 2026 à Malbuisson, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très spécifique. Il faut néanmoins rappeler que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.