Résultat municipale 2026 à Malbuisson (25160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malbuisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malbuisson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malbuisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric VIENNET
Frédéric VIENNET (14 élus) Pour Malbuisson: du Renouveau et de l'Expérience 		364 84,85%
  • Frédéric VIENNET
  • Cécile VIEY
  • Alain CHOQUET
  • Juliette CAPRETTA
  • Thierry LOCATELLI
  • Fanny DIVEL
  • Pierre HEINTZ
  • Gaëlle DROUIN
  • Christophe PODICO
  • Laetitia MARTIN FOURNIER
  • Patrick GRACIEUX
  • Carine SCHWARTZMANN
  • François JEANNEROD
  • Marie-Christine ARMBRUSTER
Julien DEVILARD
Julien DEVILARD (1 élu) Le temps de l'action 		65 15,15%
  • Julien DEVILARD
Participation au scrutin Malbuisson
Taux de participation 65,77%
Taux d'abstention 34,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 438

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Bourgogne-Franche-Comté ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Bourgogne-Franche-Comté. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Malbuisson