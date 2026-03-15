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19:17 - Malemort : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Malemort est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 995 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 659 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 233 résidents étrangers, Malemort est un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 249 € par mois, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. À Malemort, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Malemort tentés par le RN ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Malemort en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,76% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 42,26% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 15,54% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Malemort comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,20% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,30% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,88% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Malemort très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales à Malemort avait été marqué par une abstention de 51,43 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 48,57 %) alors que la pandémie du coronavirus ajoutait un contexte particulier à l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 20,14 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,89 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,74 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,84 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue. Pour ces élections municipales 2026, cette variable à Malemort sera en tout cas capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Malemort : retour sur les élections de 2024 Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Malemort avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,20% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Malemort portaient leur choix sur Frédérique Meunier (Les Républicains) avec 39,65% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédérique Meunier culminant à 61,12% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Malemort ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Malemort voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 28,98% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,76%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en offrant 57,74% pour Emmanuel Macron, contre 42,26% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Malemort accordaient leurs suffrages à Frédérique Meunier (LR) avec 30,61% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,91%.

12:58 - Malemort frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Malemort, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 153 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 901 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 41,60 % en 2024 (contre près de 20,18 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 123 660 € en 2024, bien en deçà des 1 887 700 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 12,93 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 à Malemort : un résultat sans suspense L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Malemort s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Darthou (Divers centre) a imposé son rythme avec 67,56% des voix. Dans la position du principal opposant, Frédéric Filippi (Divers gauche) a capté 32,43% des votes. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Malemort, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.