Résultat municipale 2026 à Malemort (19360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malemort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malemort, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malemort [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent DARTHOU
Laurent DARTHOU (31 élus) Continuons Malemort 		3 656 85,66%
  • Laurent DARTHOU
  • Florence DUCLOS
  • Stéphane SERRE
  • Christiane PICARD
  • Alain RIGOUX
  • Nadine CHENE
  • Christian MANIERE
  • Delphine MARTINAUD
  • Mathias MAZERON
  • Karine ROCHE
  • Jean-François LABORIE
  • Christiane DORMESNIL
  • Victor SANCHEZ
  • Laurence BOUILLAGUET
  • Walter MAMMOLA
  • Stéphanie BOULHAC
  • Denis LEMIERE
  • Sylvie MACHAT
  • Jean-Yves ALLEMANDOU
  • Lesly TESSON
  • Michel SAULLE
  • Nicole RIGON
  • Olivier VALENTE
  • Florence SEGONDS
  • Jean-Paul PUYGRENIER
  • Annie BRANDY
  • Jean-Luc MERCKLEN
  • Camille LAFAYE
  • Casimir CZARNECKI
  • Martine BARLIER
  • Eric DUPUY
Evrard BAKOUA
Evrard BAKOUA (2 élus) MALEMORT SOCIALE SOLIDAIRE ET DURABLE 		612 14,34%
  • Evrard BAKOUA
  • Sylvie RIGOT
Participation au scrutin Malemort
Taux de participation 67,53%
Taux d'abstention 32,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 4 395

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Corrèze ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Corrèze. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Malemort