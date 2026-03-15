Résultat municipale 2026 à Malicorne-sur-Sarthe (72270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malicorne-sur-Sarthe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malicorne-sur-Sarthe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malicorne-sur-Sarthe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc TRENTEPOHL
Marc TRENTEPOHL (16 élus) Unis pour Malicorne 		576 61,94%
  • Marc TRENTEPOHL
  • Dorothée BEAULIEU
  • Sylvain MAHUET
  • Nadine MENANT
  • Philippe DUBOIS
  • Marie-Christine GOUHIER
  • Belkacem ISSAD
  • Katia QUENTIN
  • Daniel VETILLARD
  • Béatrice GUET
  • Christophe TANSORIER
  • Camille LECHAT
  • Frédéric CHALMEAU
  • Estelle LECHAT
  • Eric DAVID
  • Dominique VETILLARD
Xavier MAZERAT
Xavier MAZERAT (3 élus) Avec vous, l'expérience pour de nouvelles ambitions 		354 38,06%
  • Xavier MAZERAT
  • Véronique FERRAND
  • Frédéric OUDIN
Participation au scrutin Malicorne-sur-Sarthe
Taux de participation 68,93%
Taux d'abstention 31,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 954

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Sarthe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Sarthe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Malicorne-sur-Sarthe