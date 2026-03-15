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19:20 - Malicorne-sur-Sarthe : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Malicorne-sur-Sarthe, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 072 logements pour 1 881 habitants, la densité de la ville est de 124 habitants par km². Ses 95 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 542 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,69% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 35,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 300,81 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, à Malicorne-sur-Sarthe, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Malicorne-sur-Sarthe Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Malicorne-sur-Sarthe il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 34,68% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 53,99% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 26,18% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 55,18% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,83% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 46,79% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 59,82% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Elise Leboucher.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Malicorne-sur-Sarthe au crible En 2020 à Malicorne-sur-Sarthe, l'abstention avait grimpé à 44,41 % lors du premier round, un score en demi-teinte alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,54 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,27 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,46 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,12 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se révèle comme une contrée où l'abstention est contenue. En ce jour de municipales à Malicorne-sur-Sarthe, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Malicorne-sur-Sarthe classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Malicorne-sur-Sarthe après la dissolution de 2024 avec 46,79%. Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 22,52%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-Caroline Le Pen culminant à 59,82% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les électeurs de Malicorne-sur-Sarthe avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,83% des inscrits. .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Malicorne-sur-Sarthe : ce qu'il faut retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Malicorne-sur-Sarthe s'affirme comme un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Malicorne-sur-Sarthe voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 34,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,96%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 53,99% pour Marine Le Pen, contre 46,01% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Malicorne-sur-Sarthe portaient leur choix sur Raymond de Malherbe (RN) avec 26,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,18%.

12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour la maire de Malicorne-sur-Sarthe ? Du côté de la fiscalité de Malicorne-sur-Sarthe, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint environ 696 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 587 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,17 % en 2024 (contre près de 24,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 26 500 euros en 2024. Une somme loin des quelque 283 900 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,30 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Le match de l'élection à Malicorne-sur-Sarthe n'avait pas eu de second tour en 2020 À l'occasion des élections municipales de 2020 à Malicorne-sur-Sarthe, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Carole Roger a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 73,21% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Franck Le Noë a obtenu 203 voix (26,78%). Ce triomphe au premier tour de Carole Roger a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Malicorne-sur-Sarthe, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.