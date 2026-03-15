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19:16 - Analyse socio-économique de Malijai : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Malijai comme dans toute la France. Avec ses 2 019 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 108 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,14%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 30,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 35,53% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 398,99 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Malijai démontre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Malijai Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Malijai en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,78% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,72% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 35,09% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 60,55% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 48,13% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,27% pour le Rassemblement national. Il terminera en tête avec 59,17% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Christian Girard.

16:58 - Rétrospective : la participation à Malijai avant 2026 Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Malijai, la mobilisation jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les archives de 2020 révèlent que 783 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 59,36 % (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale), en pleine crise sanitaire à l'époque. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,87 %. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 43,12 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 70,16 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,02 %. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Malijai a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Christian Girard (Rassemblement National) en tête du peloton avec 50,27% au premier tour, devant Felix Blanc (Union de la gauche) avec 22,91%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christian Girard culminant à 59,17% des suffrages exprimés dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Malijai avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (48,13%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,10% des voix. .

14:57 - Malijai : retour sur les scores marquants de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Malijai comme une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Malijai choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,78% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 20,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,72% pour Marine Le Pen, contre 40,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Malijai portaient leur choix sur Christian Girard (RN) avec 35,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,55% des suffrages.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité à Malijai ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Malijai entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,38 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 17 040 €. Une recette bien loin des quelque 240 700 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Malijai s'est établi à un peu plus de 49,69 % en 2024 (contre 28,99 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Malijai a atteint environ 980 euros en 2024 (contre 706 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 à Malijai Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Malijai peut s'avérer intéressant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Sonia Fontaine a distancé ses rivaux en rassemblant 354 soutiens (45,97%). En deuxième position, Gilles Chatard a obtenu 282 suffrages en sa faveur (36,62%). Sylvie Cernesse a suivi, obtenant 134 électeurs (17,40%). L'incontestable avance gagnée initialement livrait un indice fort pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Sonia Fontaine l'a finalement emporté avec 452 suffrages (60,58%), face à Gilles Chatard rassemblant 39,41% des électeurs inscrits. L'avance de départ s'est consolidée et encore amplifiée, conduisant à une victoire nette et indiscutable., gagnant 98 voix supplémentaires entre les deux tours.