Résultat municipale 2026 à Malijai (04350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malijai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malijai, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malijai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia FONTAINE
Sonia FONTAINE (16 élus) Toujours engagés pour Malijai 		553 63,86%
  • Sonia FONTAINE
  • Gilles GONCALVES
  • Carole ROBERT IMBERT
  • Esteban MUNOZ
  • Yasmina KERBOUA
  • Manuel DEYE
  • Myriam BERNARD
  • Lionel DELAROUX
  • Sylvie BERTORELLO
  • Samuel HOLIET
  • Simone DURAND
  • Loïc ABBES
  • Karine AILLAUD
  • Vicente BONO
  • Claire BRY
  • Jean-Christophe REYNIER-MONTLAUX
Gilles CHATARD
Gilles CHATARD (3 élus) MALIJAI, c'est vous ! 		313 36,14%
  • Gilles CHATARD
  • Lucie MIOTTO
  • Alexandre VARCIN
Participation au scrutin Malijai
Taux de participation 65,33%
Taux d'abstention 34,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 912

Source : ministère de l’Intérieur

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