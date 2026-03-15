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19:19 - Les données démographiques de Malintrat révèlent les tendances électorales Quelle influence les électeurs de Malintrat exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 139 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,29%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (8,86%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 660 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,68%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (4,62%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Malintrat mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,11% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Malintrat Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Malintrat en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,57% des voix lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,07% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 23,30% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Malintrat comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 45,34% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 45,09% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 46,07% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Marianne Maximi.

16:58 - Aux dernières municipales, 49,60 % d'abstention à Malintrat En marge des municipales de 2026, le degré d'abstention pèsera sur les résultats de Malintrat. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 49,60 % des inscrits, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était durement frappé par le Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 22,30 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,09 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,73 %, loin des 53,08 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

14:57 - Pour les élections 2026, Malintrat apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Malintrat tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,93% pour Emmanuel Macron, contre 49,07% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Malintrat plébiscitaient Marianne Maximi (Nupes) avec 26,94% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valérie Thomas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,32% des voix.

12:58 - À Malintrat, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat À Malintrat, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,26 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 2 550 €, contre 159 890 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Malintrat s'est établi à 34,68 % en 2024 (contre 12,75 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Malintrat a représenté 689 € en 2024 contre 544 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Malintrat Les équilibres politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore conditionnés par le verdict du dernier scrutin communal à Malintrat. Lors de la première manche électorale, Andre Magnoux a viré en tête en recueillant 68,68% des soutiens. Deuxième, Fabrice Faure a rassemblé 31,31% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Malintrat, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.