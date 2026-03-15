Résultat municipale 2026 à Malintrat (63510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malintrat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malintrat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malintrat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Andre MAGNOUX
Andre MAGNOUX (13 élus) MALINTRAT TOUS ENSEMBLE 		456 76,64%
  • Andre MAGNOUX
  • Stephanie DE VASCONCELOS
  • Jerome CONDEMINE
  • Rose TICHIT
  • Olivier BARTHELEMY
  • Marie-Elisabeth BARTIN
  • Christian GIRARD
  • Valerie RATELADE
  • Mathéo BASILIO
  • Pauline COSTE FOURNET
  • Loïc MALLIER
  • Malory GIANGRECO
  • Damien CANIFET
Fabrice FAURE
Fabrice FAURE (2 élus) MALINTRAT POUR TOUS 		139 23,36%
  • Fabrice FAURE
  • Sandrine CLUZEL
Participation au scrutin Malintrat
Taux de participation 64,26%
Taux d'abstention 35,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 613

Source : ministère de l’Intérieur

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