Résultat municipale 2026 à Mallemoisson (04510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mallemoisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mallemoisson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mallemoisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri COUVE
Henri COUVE (13 élus) UN NOUVEL ELAN POUR MALLEMOISSON 		442 66,77%
  • Henri COUVE
  • Stéphanie SAMIN
  • Eric MOULET
  • Marion BYCZ
  • Jean MORANA
  • Stéphanie MATHIEU
  • Benoît RICAVY
  • Cécile FOULQUIER
  • Lionel SENOUSSI
  • Pauline VERNET
  • Laurent Serge MAERO
  • Sylvie BAUDIN
  • Sylan JAYET
Jean-Paul COMTE
Jean-Paul COMTE (2 élus) Bien vivre à MALLEMOISSON 		220 33,23%
  • Jean-Paul COMTE
  • Isabelle DELAMARE
Participation au scrutin Mallemoisson
Taux de participation 75,80%
Taux d'abstention 24,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 686

Source : ministère de l’Intérieur

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