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19:16 - Élections municipales à Mallemoisson : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Mallemoisson, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 968 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 74 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,92%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 43,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 141,46 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Mallemoisson manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - La progression du Rassemblement national RN à Mallemoisson avant les municipales 2026 Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Mallemoisson il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,08% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,24% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 29,74% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 55,19% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,13% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 49,92% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,97% lors du vote final, synonyme d'élection de Christian Girard.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Mallemoisson La fuite des électeurs se montait à 37,29 % à Mallemoisson pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux particulièrement faible alors que l'épidémie de Covid-19 perturbait l'événement. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 19,27 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 41,73 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,01 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,28 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une contrée globalement épargnée par l'abstention. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Mallemoisson sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - À Mallemoisson, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Mallemoisson. Les élections européennes de juin 2024 à Mallemoisson avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,13%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,29% des suffrages. Christian Girard (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Mallemoisson près d'un mois plus tard avec 49,92%. Felix Blanc (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 23,78%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Girard culminant à 59,97% des voix dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Mallemoisson : ce qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mallemoisson accordaient leurs suffrages à Christian Girard (RN) avec 29,74% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christian Girard virant de nouveau en tête avec 55,19% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mallemoisson quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 30,08% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,01%. Lors de la finale de l'élection à Mallemoisson, les électeurs accordaient 57,24% pour Marine Le Pen, contre 42,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Mallemoisson une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Fiscalité en hausse à Mallemoisson : un effet sur les municipales Pour ce qui est des contributions locales à Mallemoisson, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 752 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 572 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 39,70 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 10 800 € en 2024, en net recul par rapport aux quelque 160 200 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 10,70 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Jean-Paul Comte vainqueur des dernières élections à Mallemoisson La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Mallemoisson s'avère très instructive. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Paul Comte a devancé tous ses adversaires en totalisant 264 soutiens (52,80%). Deuxième, Emmanuelle Martin a engrangé 236 voix (47,20%). Cette victoire sans appel de Jean-Paul Comte a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Mallemoisson, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront décupler le nombre de voix obtenues, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.