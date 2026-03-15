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19:16 - Élections à Malves-en-Minervois : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Malves-en-Minervois sur les résultats des municipales ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,88% ont 60 ans et plus. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,06%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 521 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,34%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,41%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Malves-en-Minervois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,78% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les votants de Malves-en-Minervois de plus en plus conquis par le RN Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Malves-en-Minervois en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 32,22% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,40% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 30,23% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 52,41% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,23% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 50,00% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,09% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Christophe Barthès.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Malves-en-Minervois au crible Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Malves-en-Minervois, l'abstention touchait 43,18 % des électeurs (une abstention modeste), l'épidémie de Covid ayant jeté une ombre sur le vote. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 15,35 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 42,65 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,36 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 35,64 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent in fine une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élection municipale à Malves-en-Minervois, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Malves-en-Minervois ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Malves-en-Minervois avaient propulsé aux avants-postes Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 50,00% au premier tour, devant Jean-Claude Perez (Majorité présidentielle) avec 17,86%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 60,09% des votes localement. Les élections européennes en amont à Malves-en-Minervois avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,23%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 16,17% des votes. .

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Malves-en-Minervois ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Malves-en-Minervois tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,22% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,95%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,40% pour Marine Le Pen, contre 44,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Malves-en-Minervois plébiscitaient Christophe Barthès (RN) avec 30,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Barthès virant de nouveau en tête avec 52,41% des voix. Cette physionomie politique de Malves-en-Minervois dessine un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les impôts à Malves-en-Minervois : une dynamique stable ces dernières années Illustration d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Malves-en-Minervois, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,22 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 15 590 € la même année, en net recul par rapport aux 190 300 euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Malves-en-Minervois atteint désormais 46,14 % en 2024 (contre 31,70 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Malves-en-Minervois a atteint 817 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 901 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Malves-en-Minervois Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Malves-en-Minervois se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, offrant aux électeurs la possibilité de retenir plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier round, Juliette Duval a recueilli le plus de votes avec 74,79% des bulletins, devant Caroline Lamour qui a recueilli 73,96% des votes. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Malves-en-Minervois, cette logique si singulière sera de nouveau scrutée avec attention. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.