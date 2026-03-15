Résultat municipale 2026 à Malves-en-Minervois (11600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malves-en-Minervois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malves-en-Minervois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malves-en-Minervois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane MAS
Stéphane MAS (13 élus) ATOUT MALVES 		336 62,57%
  • Stéphane MAS
  • Sylvie LANNOY
  • Alain GASC
  • Cynthia FRIYED
  • Pierre-Alexandre CALMETTES
  • Karine SECQ
  • Patrick Bernard COURTY
  • Caroline LAMOUR
  • Alphonse CANOVAS
  • Carine PEYTAVY
  • Bernard BLACHÉ
  • Stéphanie NAKHAL
  • Serge CABANNES
Myriam DOUTRE
Myriam DOUTRE (1 élu) Malves, l'Avenir au Cœur 		121 22,53%
  • Myriam DOUTRE
Pierre-Emmanuel RAYMOND
Pierre-Emmanuel RAYMOND (1 élu) Avec vous, pour Malves 		80 14,90%
  • Pierre-Emmanuel RAYMOND
Participation au scrutin Malves-en-Minervois
Taux de participation 83,26%
Taux d'abstention 16,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 547

Source : ministère de l’Intérieur

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