En direct

19:18 - Les défis socio-économiques de Malville et leurs implications électorales Dans les rues de Malville, les élections s'achèvent. Dotée de 1 525 logements pour 3 689 habitants, la densité de la ville est de 118 habitants/km². Ses 237 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 23,83% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 4,07% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 33,73% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 55,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 323,49 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, à Malville, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Malville Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière bataille municipale à Malville en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,30% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,28% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 18,68% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Malville comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 31,61% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 33,57% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 43,70% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Malville très mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de cette élection municipale à Malville, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 55,37 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 44,63 %) alors que le pays était perturbé par le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,37 % des inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 43,39 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,35 %, contre 50,76 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Malville : le vote des électeurs l'année de la dissolution Gauthier Bouchet (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Malville suite à la dissolution en 2024 avec 33,57%. Matthias Tavel (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 29,11%. Au second tour, c'est en revanche Matthias Tavel (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 56,30% des suffrages exprimés. Le rendez-vous des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Malville avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (31,61%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,65% des votes. La préférence des électeurs de Malville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Malville, une orientation politique difficile à étiqueter Globalement, le paysage électoral fait de Malville une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Malville était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 27,26% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 23,30%. Lors de la finale de l'élection à Malville, les électeurs accordaient 60,72% pour Emmanuel Macron, contre 39,28% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Malville soutenaient en priorité Matthias Tavel (Nupes) avec 31,76% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,61% des suffrages.

12:58 - Malville : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales S'agissant de la pression fiscale de Malville, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à environ 923 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 932 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 39,26 % en 2024 (contre environ 22,01 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 26 000 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 635 340 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 23,01 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Malville À Malville, les résultats des municipales il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Martine Lejeune a devancé tous ses rivaux en recueillant 548 soutiens (50,32%). En deuxième position, Magali Janvier a capté 25,98% des votes. Enfin, on retrouvait Pierrick Marais, obtenant 23,69% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Martine Lejeune a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Malville, ce décor pose les bases. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.