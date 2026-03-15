Résultat municipale 2026 à Malville (44260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Malville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Malville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Malville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine LEJEUNE
Martine LEJEUNE (21 élus) MALVILLE ENSEMBLE 		805 50,16%
  • Martine LEJEUNE
  • Patrick BRIAND
  • Solenne GERARD
  • Dominique BAYO
  • Anne CARCAT
  • Guillaume LEMASSON
  • Blandine CHATAIN BECAVIN
  • Timote BEZIER
  • Amelie BECHU
  • Reynald LE MAITRE
  • Valerie MITAULT
  • Manuel GRIMAUD
  • Fanny ROUE
  • Chantal FOURAGE
  • Nathalie ANGIUS
  • Christian ESPINASSE
  • Virginie POIZAT
  • Mickael BEAUGRAND
  • Patricia AUCLAIRE
  • Herve HALLEREAU
  • Dominique HARIOT
Pierrick MARAIS
Pierrick MARAIS (4 élus) Malville Citoyenne 		473 29,47%
  • Pierrick MARAIS
  • Isabelle GOUARD
  • Philippe TESSIER
  • Sarah RAYNAUD
Anthony LAUNAY
Anthony LAUNAY (2 élus) Pour l'Avenir de Malville 		327 20,37%
  • Anthony LAUNAY
  • Vittoria RIZZARDI
Participation au scrutin Malville
Taux de participation 63,69%
Taux d'abstention 36,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 1 668

Source : ministère de l’Intérieur

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