Résultat de l'élection municipale 2026 à Mamoudzou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mamoudzou

Tête de listeListe
Soiyinri Mhoudhoir
Soiyinri Mhoudhoir Liste divers centre
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE
  • Soiyinri Mhoudhoir
  • Nadjati Saïndou Combo
  • Moussa Said
  • Nourou Youssouf
  • Xxx Abtoihi Said
  • Silouni Houmadi
  • Soibahadine Ben Madi Mari
  • Zaina Assani
  • Oussouldine Kassidi Abdou
  • Salima Mchangama
  • Soumaili Bacar
  • Hadia Madi Assani
  • Ismael Kordjee
  • Raya Bacar Oili
  • Ibrahima Toilibou
  • Wardat Issa
  • Faïdani Abdou
  • Rayina Ali Mtsounga
  • Chamouine Attoumane
  • Mariame Kambi
  • Assani Soula Abdallah
  • Soumaya Sittou
  • Xxx Alsene Ali Madi
  • Zoubaïda Youssoufa Moussa
  • Assani Yssoufi
  • Hélène Pollozec
  • Enly Mahamoudou
  • Fatimaty Abdallah Toana
  • Zainoul-Ambidine Hamada
  • Fatima Houmadi
  • Hakim Nouridine
  • Nasrati Attoumane
  • Andinani Soulaimana Abdallah
  • Nadjila Drima
  • Saïd Combo
  • Anfiati Combo
  • Mohamadi Said
  • Nathalie Flobert
  • Saïd Mze
  • Faïza Bacar
  • Saïd Attoumany
  • Nahirati Houmadi
  • Fahardine Ahamada
  • Djazila Toumbou
  • Bertal Youssouf Houmadi
  • Chamsia Madi
  • Dhinouraine M'Colo Mainty
  • Haïriya Hassani
  • Abdallah Abdoul-Aziz
  • Saandati Attoumani
  • Fakridine Athoumani
Christophe Soimihi Youssouffa
Christophe Soimihi Youssouffa Liste divers droite
MAMOUDZOU MERITE MIEUX
  • Christophe Soimihi Youssouffa
  • Tahamida Said
  • Mahamoud Hamada Sidi Moukou
  • Fatima Said
  • Anli Attoumani
  • Estelle Riziki Youssouffa
  • Fabien Brunato
  • Zaïnabou Youssoufa Issouf
  • Ouirdani Boura
  • Echat Madi Soilihi
  • Fayane Dahiloune
  • Assia Ahamed
  • Eldayane Souffiane Saïd
  • Zalhata Ousseni
  • Nassem Sidi
  • Mariana Saïd
  • Dany Dir
  • Anlamina Abdallah
  • Moustane Abdallah Salime
  • Yasmine Lamia Sonia Lassoued
  • Oildi Madi Bacar
  • Ahmaliya Bebe Boina
  • Djamili-Eddine Charif
  • Nahida Iboura
  • Mohamadi Souffou
  • Saandia Mhadjiri
  • Ahmed Houmadi
  • Haïria Abdallah
  • Maurice Bayiha Makani
  • Mariata Binti Ismael
  • Issoufi Abdou
  • Antika Moussa
  • Assani Ahamadi
  • Maïna Attoumani
  • Younes Ahamed
  • Natidjat Bacar Mlatame
  • Kamardine Houmadi
  • Aycha Kamardine
  • Mouhamadi Mchangama
  • Sara Moirabou
  • Mohamed Youssouf
  • Saniati Kamardine
  • Karim Saïd
  • Izatisse Madi
  • Samir Soibaha
  • Mariame Saïd
  • Claude Jérôme Bousquet
  • Zaïnoune Bacar
  • Mohamadi El Farouk Madi Bacar
  • Ounaïda Abdou Toumani
  • Amine-Djamaël Salimokely
Ambdilwahedou Soumaila
Ambdilwahedou Soumaila Liste des Républicains
ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS
  • Ambdilwahedou Soumaila
  • Zoulfati Madi
  • Hamidani Magoma
  • Zaïtouni Abdallah
  • Abiliasri Darmi Moussa
  • Raya Samira Issihaka Abdillah
  • Toiyifou Ridjali
  • Rabianti Mvoulana
  • Willah Ali Abdou
  • Hafifa Mohamed
  • Amirdine Hedja
  • Esther Fardat Abdou
  • Oumaïri Chebani
  • Nourainya Loutoufi
  • Badrou Radjab
  • Yanoura Hamida
  • Nassim Saïd Boana
  • Djasma Djoundiy
  • Nidhoimi Fila
  • Fatima Fayma M'Soili
  • Mahamoudou Ahamadi
  • Moinécha Mchangama
  • Yasser Said
  • Aïchat Saïd
  • Dhoul-Mahamoud Mohamed
  • Wardati Sidi-Attibou
  • Anassi Ali
  • Naïma Moustadirani
  • Mounib Soilihi Mohamed
  • Claudie Rakoto
  • Nassur Andjili
  • Inayatie Kassim
  • Said Malidi Mlimi
  • Fazianti Djoumoi Tsimpou
  • Ahmed Soilihi
  • Fhatya Mze Madi
  • Boinali Kamardine
  • Anfeline Abdou Ahmed
  • Ambidine Kamari-Zamani
  • Rabia Assan
  • Said Djanfar Mohamed
  • Dhoimrat Halidi
  • Youssri Ibrahim
  • Fatima Tsimpou Said
  • Ibrahim Ali
  • Zakia Mambo
  • Mouhamadi Combo
  • Zaoudjati Binti Houmadi
  • Nourdine Said Hamadi
  • Anliati Mvoulana
  • Mohamed Souffou
Munia Dinouraini
Munia Dinouraini Liste divers centre
RESILIENCE
  • Munia Dinouraini
  • Salime Said Ali
  • Zarianti Abdou
  • Lougou Johnny Mohamed
  • Anissa Mouhitou
  • El-Anriffou Moussa
  • Esteinne Mamy Aminah Ali
  • Said Kathan Idaroussi
  • Nazra Bamana Abdallah
  • Saïd Siradj Aliloiffa
  • Ankibati Souf
  • Yanice Moustapha
  • Dayana Soule
  • Kadafi Ahamada
  • Nina Abdou
  • El-Farouk Ahmed
  • Moinamaoulida Mognedaho
  • M'Laraha Hassan
  • Mariama Hassani
  • El-Fazar Chadhouli
  • Rahamatou Soulaimana
  • Saïndou Angatahy
  • Nafouanti Ali Ousseni
  • Taoufiki Affi
  • Noure Ahmed
  • Kamalddine Ahamada
  • Chaudia Ousseni
  • Mouhouni Mahamoud
  • Ambaria Madi
  • Houssaiyni Abdou
  • Tsarah Attoumani
  • Hicham Moussoienfa Said
  • Raïka Houmadi Combo
  • Soula Souffou
  • Adidja Mze Ali
  • Marwane Jack Soudjae
  • Maroudhuya Houmadi Moussa
  • Djamaldine M'Dallah
  • Hafouza Ali Ousseni
  • Faïdhoini Ahamadi
  • Marielle Abasse
  • Arnaud Pierre Xavier Valentin Bonnard
  • Soumayat Halissoine Ahamadi
  • Maoulida Houmadi
  • Tanalou Tavanday
  • El-Assad Baou
  • Zourda Antoissi
  • Mohamed Saindou
  • Nouriati Baco
  • Daïlami Saindou
  • Zeïyra Marie Irma Mohamed
Farianti M'Dallah
Farianti M'Dallah Liste divers gauche
L'ESPERANCE
  • Farianti M'Dallah
  • Jean-Raymond Cudza
  • Naenchi-Zita Abasse
  • El-Hadi Salime
  • Radhuyatan Oiziri
  • Kassim Bacar
  • Sitti Dhoulfa Madjinda
  • Abdou Attoumani Moussa
  • Bahati Houmadi
  • Hafidhou Saidali
  • Tasmi Daoud
  • Nasser Mohamed Moussa
  • Miriame Madjinda
  • Soilihi Attoumani
  • Shakira Said
  • Koutoubou Chadhuli
  • Nouriati Omar
  • Salim Beckham Mohamed
  • Mariam Said
  • Rafioun Sarman
  • Dhouraya Houmadi
  • Saïd Ali Toilibou
  • Faouzia Hafidhou Dziki
  • El Farouk Youssoufa
  • Soumiati Ahamadi
  • Yves Hoareau
  • Nasma Bacar
  • Rastami Madi
  • Farda Mohamed
  • Faiadi Saindou
  • Sonita Souf
  • Zarouki Oumar
  • Moinamaoulida Barege
  • Youssouf Kamardine Abdou Salam
  • Rachida Mohamed
  • Fahari Allaoui
  • Sounya Abdallah
  • Misbahou Houmadi
  • Faynou Halidi Saidi
  • Habib Houmadi
  • Nadjima Souf
  • Salime Houmadi
  • Saandati Idarousse
  • Adicane Said
  • Zabidat Idaroussi
  • Anli Hadhuirami
  • Hadidja Ali
  • Inzoudine Assani
  • Rouwaïda Fatouhou
  • El Anrifou Bacari
  • Foudhoiyla Abdou
Ahamada Haribou
Ahamada Haribou Liste divers droite
RASSEMBLONS-N
  • Ahamada Haribou
  • Inaya Said
  • Anli Ahmed-Abdallah(brezil)
  • Anfiat Youssouf Toumbou Dani
  • Mohamed Tani Ousseni
  • Nazline Ali
  • Nassuf-Eddine Daroueche
  • Djourzati Mahamoudou
  • Mohamadi Said Hamadi
  • Hamiati Nourdine
  • Dayanou Ahmada
  • Armamie Abdoul Wassion
  • Djamaldine Haidar
  • Fatouma Bacar
  • Amine Maoudjoudi
  • Inaya Halidi
  • Mohamed Majani
  • Mounayati Said
  • Faysoil Ali Abdallah
  • Kassandrah Aliyah Riama Chanfi
  • Enla Mouhoudhoir
  • Ourfati Madi
  • Anthoumani Soudjay
  • Nazili Mohamed
  • Youssouf Ben Ali
  • Djazaanti Bounou
  • Oumari Ali Nokowa
  • Zaïna Mvoulana
  • Nadhirou Houmadi
  • Floryda Radjabou
  • Hyoudhacar Mohamed
  • Djouwaïria Ousseni Yvessi
  • Ankidine Bamcolo
  • Housna Saindou
  • El-Amine Ben-Youssouf
  • Sitti Anzila Baco
  • Inlaoudine Chamouine
  • Morgane Attibou Nadjide Idi
  • Yahaya Abdou Rama
  • Laithati Houchame
  • Laydine Ahamadi
  • Anissa Said
  • Antoya Kamardine
  • Laini Abdallah-Boina
  • Chaher Abdallah
  • Dahabou Chamsidine
  • Faïssoili Abdou
  • Chaïbati Madi
  • Elyassir Manroufou
  • Faouzia Cordji
  • Claude Abdoulahi
Nassurdine Said Ali
Nassurdine Said Ali Liste divers centre
MAMOUDZOU NOUVEL ELAN
  • Nassurdine Said Ali
  • Sitti-Farda Abdou Salam
  • Saïd Ahamed
  • Anissa Adou
  • Ibrahim Abdallah
  • Ramoulata Hafidhou
  • Nadjimou Sahari
  • Rachka Abdullah
  • Ben Rachade Maskati
  • Fatima Abdou
  • Mohamadi Said
  • Rifkat Nassim
  • Abdallah Houmadi
  • Noufaiya Bacar
  • Hassani Abdou
  • Marie-Jose Houmadi
  • Anziz Halifa
  • Hafadhouna Souf
  • Miradji Ali
  • Moinecha Salim
  • Chamsiddine Ali Said
  • Elina Ahmed Bacar
  • Abacar Ali Abdou
  • Raïcha Combo
  • Mistoihi Bamoudou
  • Djaliati Abdou
  • El-Yamine Mohamed
  • Assidjadi Baraka
  • Harouna Mohamed
  • Zarnia Houmadi
  • Assadillah Amir
  • Amina Bacar
  • Mahamadi Saindou
  • Hasna Ousseni
  • Aboussoimad Ahmed
  • Toilianti Soilihi
  • Cheih Ali
  • Mariame Laïdine
  • Abdul Anziz Soudjoudane
  • Mouzda Nassor
  • Wakidou Abdou Salim
  • Dania Saidina
  • Ahamadi Abdallah
  • Frahati Hadji
  • Mirsoidi Amir
  • Oummou Abdou
  • Soilihi Saïdina
  • Anrabiya Said Ali
  • Kamardine Houmadi
  • Dalila Said
  • Omar Said

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ambdilwahedou Soumaila
Ambdilwahedou Soumaila (35 élus) Reussir ensemble 		3 824 41,37%
  • Ambdilwahedou Soumaila
  • Fatimaty Abdallah Toana
  • Hamidani Magoma
  • Zaïtouni Abdallah
  • Badrou Radjab
  • Inayatie Kassim
  • Dhinouraine M'colo Mainty
  • Marianne Damary
  • Said Mohamed
  • Rabia Assan
  • Chamouine Attoumane
  • Mariame Ali Dite Nina
  • Toiyifou Ridjali
  • Mariame Kambi
  • Mohamadi Said
  • Zoulfati Madi
  • Mahamoudou Ahamadi
  • Munia Dinouraini
  • Assane Mohamed
  • Nourainya Loutoufi
  • Dhoul-Mahamoud Mohamed
  • Moina Ibrahim
  • Mohamed Ousseni
  • Fatima M'soili
  • Anrif Mourdi
  • Anzimya Houmadi
  • Hamidani Mze Mogne
  • Rabianti Mvoulana
  • Anassi Ali
  • Dhoimrat Halidi
  • Soiyinri Mhoudhoir
  • Claudie Rakoto
  • Said Malidi Mlimi
  • Hadia Madi Assani
  • Mounib Soilihi Mohamed
Mohamed Majani
Mohamed Majani (8 élus) Le rassemblement en marche avec l'union pour le renouveau de mayotte 		3 148 34,06%
  • Mohamed Majani
  • Liza Mahamoudou
  • Ben Chihabouddine
  • Aminat Hariti
  • Nassuf-Eddine Daroueche
  • Mariam Said
  • Djamaldine Haidar
  • Siti Madjinda
Elyassir Manroufou
Elyassir Manroufou (6 élus) Mamoudzou c'est nous ensemble 		2 270 24,56%
  • Elyassir Manroufou
  • Nadjati Saïndou Combo
  • Jacques Martial Henry
  • Anfiat Toumbou Dani
  • Abdallah Oumouri
  • Djouwaïria Ousseni Yvessi
Participation au scrutin Mamoudzou
Taux de participation 62,71%
Taux d'abstention 37,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 443

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ambdilwahedou Soumaila
Ambdilwahedou Soumaila Reussir ensemble 		1 642 19,40%
Mohamed Majani
Mohamed Majani Le rassemblement en marche 		1 582 18,69%
Elyassir Manroufou
Elyassir Manroufou Mamoudzou c'est nous 		881 10,41%
Dhinouraine M'colo Mainty
Dhinouraine M'colo Mainty Mouvement pour le developpement de mayotte 		793 9,37%
Hamidani Magoma
Hamidani Magoma Hausser les interets de mamoudzou 		772 9,12%
Nadjati Saïndou Combo
Nadjati Saïndou Combo Ensemble pour mayotte 		682 8,06%
Ben Chihabouddine
Ben Chihabouddine Union pour le renouveau de mayotte 		607 7,17%
Jacques Martial Henry
Jacques Martial Henry Progres pour tous 		458 5,41%
Ibrahim Ali
Ibrahim Ali Oussikini bassi ivo 		405 4,78%
Bacar Ali Boto
Bacar Ali Boto Le peuple d'abord 		329 3,88%
Bacar Anlimoudine
Bacar Anlimoudine Union pour le developpement de mamomudzou 		309 3,65%
Participation au scrutin Mamoudzou
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 764

Villes voisines de Mamoudzou

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