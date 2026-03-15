Résultat de l'élection municipale 2026 à Mamoudzou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mamoudzou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mamoudzou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mamoudzou.
L'actu des élections municipales 2026 à Mamoudzou
13:10 - Le bilan de la dernière municipale à Mamoudzou
S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Mamoudzou peut s'avérer instructif. Dès le dimanche du premier tour, Ambdilwahedou Soumaila (Les Républicains) a décroché la première place en totalisant 1 642 soutiens (19,40%). À ses trousses, Mohamed Majani (La République en marche) a capté 1 582 bulletins valides (18,69%). La troisième place est revenue à Elyassir Manroufou (Divers), obtenant 881 suffrages (10,41%). Ce score particulièrement serré soulevait d'incontournables interrogations en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Ambdilwahedou Soumaila l'a finalement emporté avec 41,37% des bulletins, face à Mohamed Majani rassemblant 3 148 votants (34,06%) et Elyassir Manroufou réunissant 2 270 électeurs inscrits (24,56%). En revanche, le second tour a abouti à un fort écart et une victoire très nette. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Les Républicains a probablement tiré parti des voix des partisans des listes de droite, gagnant 2 182 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Mamoudzou ?
Dans le cadre des municipales de 2026, les 18 024 votants de Mamoudzou sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Mamoudzou est affichée plus bas. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Mamoudzou. Les résultats à Mamoudzou seront affichés ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mamoudzou
|Tête de listeListe
|
Soiyinri Mhoudhoir
Liste divers centre
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE
|
|
Christophe Soimihi Youssouffa
Liste divers droite
MAMOUDZOU MERITE MIEUX
|
|
Ambdilwahedou Soumaila
Liste des Républicains
ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS
|
|
Munia Dinouraini
Liste divers centre
RESILIENCE
|
|
Farianti M'Dallah
Liste divers gauche
L'ESPERANCE
|
|
Ahamada Haribou
Liste divers droite
RASSEMBLONS-N
|
|
Nassurdine Said Ali
Liste divers centre
MAMOUDZOU NOUVEL ELAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ambdilwahedou Soumaila (35 élus) Reussir ensemble
|3 824
|41,37%
|
|Mohamed Majani (8 élus) Le rassemblement en marche avec l'union pour le renouveau de mayotte
|3 148
|34,06%
|
|Elyassir Manroufou (6 élus) Mamoudzou c'est nous ensemble
|2 270
|24,56%
|
|Participation au scrutin
|Mamoudzou
|Taux de participation
|62,71%
|Taux d'abstention
|37,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 443
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ambdilwahedou Soumaila Reussir ensemble
|1 642
|19,40%
|Mohamed Majani Le rassemblement en marche
|1 582
|18,69%
|Elyassir Manroufou Mamoudzou c'est nous
|881
|10,41%
|Dhinouraine M'colo Mainty Mouvement pour le developpement de mayotte
|793
|9,37%
|Hamidani Magoma Hausser les interets de mamoudzou
|772
|9,12%
|Nadjati Saïndou Combo Ensemble pour mayotte
|682
|8,06%
|Ben Chihabouddine Union pour le renouveau de mayotte
|607
|7,17%
|Jacques Martial Henry Progres pour tous
|458
|5,41%
|Ibrahim Ali Oussikini bassi ivo
|405
|4,78%
|Bacar Ali Boto Le peuple d'abord
|329
|3,88%
|Bacar Anlimoudine Union pour le developpement de mamomudzou
|309
|3,65%
|Participation au scrutin
|Mamoudzou
|Taux de participation
|59,25%
|Taux d'abstention
|40,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 764
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