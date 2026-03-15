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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mamoudzou Comment les électeurs de Mamoudzou peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 1689 hab par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections municipales. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de la France, pouvant renforcer le soutien à des partis extrémistes ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration dans le pays.

17:57 - Mamoudzou : des élections marquées par la poussée RN Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Mamoudzou en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 28,58% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,99% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 0,85% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mamoudzou comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,35% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 8,66% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Mamoudzou. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,67% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Mamoudzou L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Mamoudzou sera une variable majeure pour cette élection municipale 2026. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 40,75 % lors du premier round, un score très inférieur aux 55,3 % du pays, la pandémie du Covid ayant jeté une ombre sur le vote. Il est en effet établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 62,22 % des personnes inscrites. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 61,52 % en 2022 à seulement 62,05 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 82,36 % (contre 48,51 % en France). Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche donc plutôt comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Mamoudzou : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Mamoudzou avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,35%), suivie par la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 20,74% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Mamoudzou avaient ensuite propulsé aux avants-postes la tendance Divers droite (64,60%), devant LR (13,50%) selon les résultats additionnés sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, Les Républicains culminant à 59,33% des voix localement.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Mamoudzou il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mamoudzou plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 32,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 28,58%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,01% pour Emmanuel Macron, contre 43,99% en faveur de Marine Le Pen. Concernant le scrutin législatif qui a suivi en 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Mamoudzou plaçaient en tête LR (27,63%) devant la tendance Divers (26,11%). L'issue du scrutin au second tour profitait aux candidats Divers, culminant à 67,28% des suffrages exprimés. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Et si l'élection à Mamoudzou se jouait sur la fiscalité ? À Mamoudzou, en matière de fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 273 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 178 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 9,17 % en 2024 (contre 5,67 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 1 563 520 € en 2024, contre 1 583 040 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 15,71 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Mamoudzou S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Mamoudzou peut s'avérer instructif. Dès le dimanche du premier tour, Ambdilwahedou Soumaila (Les Républicains) a décroché la première place en totalisant 1 642 soutiens (19,40%). À ses trousses, Mohamed Majani (La République en marche) a capté 1 582 bulletins valides (18,69%). La troisième place est revenue à Elyassir Manroufou (Divers), obtenant 881 suffrages (10,41%). Ce score particulièrement serré soulevait d'incontournables interrogations en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Ambdilwahedou Soumaila l'a finalement emporté avec 41,37% des bulletins, face à Mohamed Majani rassemblant 3 148 votants (34,06%) et Elyassir Manroufou réunissant 2 270 électeurs inscrits (24,56%). En revanche, le second tour a abouti à un fort écart et une victoire très nette. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Les Républicains a probablement tiré parti des voix des partisans des listes de droite, gagnant 2 182 voix supplémentaires entre les deux tours.