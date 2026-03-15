Résultat municipale 2026 à Mamoudzou (97600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Mamoudzou. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Mamoudzou, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mamoudzou [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Ambdilwahedou SOUMAILA
Ambdilwahedou SOUMAILA ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS 		7 070 61,60%
Ahamada HARIBOU
Ahamada HARIBOU RASSEMBLONS-N 		2 381 20,74%
Soiyinri MHOUDHOIR
Soiyinri MHOUDHOIR MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE 		717 6,25%
Farianti M'DALLAH
Farianti M'DALLAH L'ESPERANCE 		566 4,93%
Munia DINOURAINI
Munia DINOURAINI RESILIENCE 		397 3,46%
Christophe Soimihi YOUSSOUFFA
Christophe Soimihi YOUSSOUFFA MAMOUDZOU MERITE MIEUX 		193 1,68%
Nassurdine SAID ALI
Nassurdine SAID ALI MAMOUDZOU NOUVEL ELAN 		154 1,34%
Participation au scrutin Mamoudzou Partiels *
Taux de participation 60,73%
Taux d'abstention 39,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 11 731

* Résultats partiels sur 96% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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