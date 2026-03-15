Résultat de l'élection municipale 2026 à Mana : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mana

Tête de listeListe
Alberic Benth
Alberic Benth Liste divers gauche
MANA DEMAIN
  • Alberic Benth
  • Arlene Bourguignon
  • Francois Alphonse
  • Kia Siong
  • Clerens Ajintoena
  • Adelien Lino
  • Luc Jacques
  • Joseline Bacoul
  • Kio Siong
  • Marie-Noelle Zulemie
  • Steve Stilien
  • Corinne Huerta
  • Ryan Persaud
  • Johanna Raafenberg
  • Daniel Meme
  • Clarisse Ansoe ép Tareau
  • Yufeng Ya
  • Christiana Tiouka
  • Stefano Kana
  • Dysmutsha Dyon
  • Franck Kauffmann
  • Davina Lancreot
  • Emile Cibrelus
  • Alison Guillaume
  • Randolphe Jadfard
  • Nadège Adiri
  • Kia Ya
  • Hélène Siong
  • Gaffier Jongaman
  • Jeanne Mathurin
  • Thomas Dankoi
  • Shiwanie Kalloe
  • Roger Vangee
  • Suzette Pappatie
  • Kou Yang
Jean-Claude Jadfard
Jean-Claude Jadfard Liste Divers
NOUVEL ELAN MANANAIS
  • Jean-Claude Jadfard
  • Shereza Jubitana
  • Tchoua Ya
  • Amenda Bron
  • Stéphène Patient
  • Jennifer Sabajo
  • Reagan Koempai
  • Noemie Emile
  • Philippe Fortunier
  • Phia Siong
  • Oscar Pinas
  • Fatima Singh
  • Dylan Antoine Cesaire
  • Helene Commerly
  • Paul Va Tcheng Yang
  • Valen Assiti
  • Camille Edwige
  • Briana Koesjen
  • Ja Pao Xiong
  • Meiojes Vangee
  • Théophile Medaille
  • Jocelyne Moikoedoe
  • Ya Ya
  • Josiane Akooi
  • Francky Kowid
  • Marie-Louise Perrier
  • Tcho Siong
  • Oriane Bode
  • Raël Bron
  • Georgette Vangee
  • Cyrille Dezegue
  • Idora Misiedjan
  • Guillaume Sjonko
  • Kia Siong
  • Lionel Abisoina
Steeve Pavant
Steeve Pavant Liste Divers
CONSTRUISONS MANA AVEC VOUS
  • Steeve Pavant
  • Rosange Jadfard
  • Kyi Va Siong
  • Célia Mande
  • Joseph Saïd
  • Meilyne Martina Amaranthe
  • Narvindra Narain
  • Patricia Nounoune Fançois
  • Jérome Farnabe
  • Virginia Marjadi
  • Hildo Emile
  • Julia Dos Santos Martins
  • François Collomb
  • Gretchen Fraser
  • Jean-Eric Pavant
  • Manila Va
  • Mario Marsiette
  • Béatrice Agoso-Pesna
  • Runo Bookers
  • Aude Cyrille
  • Thierry Benou
  • Julie Vu
  • Ibrahima Diop
  • Jo-Ann Martodikromo
  • Jonathan Bracelly
  • Manoucheka Koesjen
  • Daniel Tayee
  • Véronique Rault
  • Eliezer Jason Thérèse Jadfard
  • Anne-Marie Read
  • Patrick Appolinaire
  • Denisa Hope
  • Johan Akéli Koempai
  • Jeanine Linguet
  • Alain Maurice Bartebin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Albéric Yolande Benth
Albéric Yolande Benth (27 élus) Agir ensemble pour mana 		1 022 63,00%
  • Albéric Yolande Benth
  • Arlene Fabienne Germaine Bourguignon
  • François Calixte Alphonse
  • Kia Siong
  • Guillaume Patra
  • Roliane Pinas
  • Eric Geoffroy Lo-A-Tion
  • Adelien Joan Lino
  • Jean-Claude Cyriaque Jadfard
  • Joseline Simplice Bacoul
  • Jacquelin Marius
  • Suzette Pappatie
  • Kia Ya
  • Corinne Paulette Huerta
  • Franck Gaston Paul Kauffmann
  • Johanna Raafenberg
  • Randolphe Patrick Jadfard
  • Marie-Noëlle Denise Zulemie
  • Jean-Eric Séraphin Pavant
  • Sophie Yang
  • Kio Alphonse Siong
  • Bigtha Bernard
  • Steve Stilien
  • Davina Jessica Lucie Lancreot
  • Stephano Kana
  • Marie-France Siong
  • Turbo Meulennof
Tchoua Ya
Tchoua Ya (6 élus) Mana solidaire 		600 36,99%
  • Tchoua Ya
  • Marie-Louise Perrier
  • Ursulet Alwin Ursulet
  • Amenda Bron
  • Oscar Pinas
  • Claudie Dexet
Participation au scrutin Mana
Taux de participation 63,93%
Taux d'abstention 36,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 666

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Patient
Georges Patient (23 élus) Mana vivre ensemble 		690 54,20%
  • Georges Patient
  • Arlene Bourguignon
  • Alberic Benth
  • Rosange Firmin
  • Kou Ya
  • Jennfier Frederic
  • Jean-Claude Jadfard
  • Joselyne Bacoul
  • Maurice Marcloren
  • Tria Ly
  • Wilkenson Mazile
  • Anne-Marie Read
  • François Alphonse
  • Adelien Lino
  • Philippe Fortunier
  • Mblia Siong
  • Suzon Octavie
  • Marie-Tatiana Kalloe
  • Oscar Pinas
  • Shereza Jubitana
  • Yann Mande
  • Sophie Xiong
  • Kio Siong
Tchoua Ya
Tchoua Ya (6 élus) Unis pour avancer 		583 45,79%
  • Tchoua Ya
  • Maria Chung Luna
  • Steeve Pavant
  • Marie-Lou Perrier
  • Vanh Vang
  • Phia Siong
Participation au scrutin Mana
Taux de participation 71,70%
Taux d'abstention 28,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 1 305

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