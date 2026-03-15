Résultat de l'élection municipale 2026 à Mana : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mana [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mana sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mana.
L'actu des élections municipales 2026 à Mana
13:45 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Mana
En matière d'impôts locaux à Mana, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 341 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 268 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 54,63 % en 2024 (contre près de 21,71 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 156 040 € en 2024, loin des quelque 402 100 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 21,07 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Mana
Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Mana peut se révéler éclairant. Dès le dimanche du premier tour, Albéric Yolande Benth (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 63,00% des voix. Dans la position du principal opposant, Tchoua Ya (Divers) a obtenu 36,99% des voix. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Mana, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les 4 bureaux de vote à Mana ?
À l’occasion des municipales de 2026, les 3 073 électeurs de Mana devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Mana. Les 4 bureaux de vote de l'agglomération de Mana seront ouverts de 8 h à 18 h pour accueillir les votants. Recevez gratuitement les résultats des élections à Mana dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mana
|Tête de listeListe
|
Alberic Benth
Liste divers gauche
MANA DEMAIN
|
|
Jean-Claude Jadfard
Liste Divers
NOUVEL ELAN MANANAIS
|
|
Steeve Pavant
Liste Divers
CONSTRUISONS MANA AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Albéric Yolande Benth (27 élus) Agir ensemble pour mana
|1 022
|63,00%
|
|Tchoua Ya (6 élus) Mana solidaire
|600
|36,99%
|
|Participation au scrutin
|Mana
|Taux de participation
|63,93%
|Taux d'abstention
|36,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 666
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Patient (23 élus) Mana vivre ensemble
|690
|54,20%
|
|Tchoua Ya (6 élus) Unis pour avancer
|583
|45,79%
|
|Participation au scrutin
|Mana
|Taux de participation
|71,70%
|Taux d'abstention
|28,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|1 305
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