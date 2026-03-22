Résultat de l'élection municipale 2026 à Mana : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mana

Le deuxième tour des élections municipales à Mana a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alberic Benth
Alberic Benth Liste divers gauche
MANA DEMAIN
  • Alberic Benth
  • Arlene Bourguignon
  • Francois Alphonse
  • Kia Siong
  • Clerens Ajintoena
  • Adelien Lino
  • Luc Jacques
  • Joseline Bacoul
  • Kio Siong
  • Marie-Noelle Zulemie
  • Steve Stilien
  • Corinne Huerta
  • Ryan Persaud
  • Johanna Raafenberg
  • Daniel Meme
  • Clarisse Ansoe ép Tareau
  • Yufeng Ya
  • Christiana Tiouka
  • Stefano Kana
  • Dysmutsha Dyon
  • Franck Kauffmann
  • Davina Lancreot
  • Emile Cibrelus
  • Alison Guillaume
  • Randolphe Jadfard
  • Nadège Adiri
  • Kia Ya
  • Hélène Siong
  • Gaffier Jongaman
  • Jeanne Mathurin
  • Thomas Dankoi
  • Shiwanie Kalloe
  • Roger Vangee
  • Suzette Pappatie
  • Kou Yang
Jean-Claude Jadfard
Jean-Claude Jadfard Liste Divers
NOUVEL ELAN MANANAIS
  • Jean-Claude Jadfard
  • Shereza Jubitana
  • Tchoua Ya
  • Amenda Bron
  • Steeve Pavant
  • Jennifer Sabajo
  • Stéphène Patient
  • Noemie Emile
  • Reagan Koempai
  • Julia Dos Santos Martins
  • Oscar Pinas
  • Phia Siong
  • Philippe Fortunier
  • Fatima Singh
  • Jérome Farnabe
  • Helene Commerly
  • Paul Va Tcheng Yang
  • Patricia Nounoune Fançois
  • Tcho Siong
  • Valen Assiti
  • Jean-Eric Pavant
  • Briana Koesjen
  • Ja Pao Xiong
  • Meiojes Vangee
  • Kyi Va Siong
  • Gretchen Fraser
  • Ya Ya
  • Jocelyne Moikoedoe
  • Raël Bron
  • Oriane Bode
  • Camille Edwige
  • Idora Misiedjan
  • Jonathan Bracelly
  • Kia Siong
  • Guillaume Sjonko

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mana

Tête de listeListe Voix % des voix
Alberic BENTH
Alberic BENTH (Ballotage) MANA DEMAIN 		884 45,83%
Jean-Claude JADFARD
Jean-Claude JADFARD (Ballotage) NOUVEL ELAN MANANAIS 		655 33,96%
Steeve PAVANT
Steeve PAVANT (Ballotage) CONSTRUISONS MANA AVEC VOUS 		390 20,22%
Participation au scrutin Mana
Taux de participation 58,46%
Taux d'abstention 41,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 970

Source : ministère de l’Intérieur

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