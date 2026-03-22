Résultat de l'élection municipale 2026 à Mana : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mana [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mana sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mana.
L'actu des élections municipales 2026 à Mana
11:48 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Mana pour les élections municipales
Les élections municipales 2026 à Mana ont vu Alberic Benth (Divers gauche) prendre la première place il y a une semaine avec 45,83 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Claude Jadfard a pris la position de dauphin avec 33,96 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Par ailleurs, avec 20,22 %, Steeve Pavant s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Mana, l'élection a enregistré une participation de 58,46 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mana
Le deuxième tour des élections municipales à Mana a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alberic Benth
Liste divers gauche
MANA DEMAIN
|
|
Jean-Claude Jadfard
Liste Divers
NOUVEL ELAN MANANAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mana
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alberic BENTH (Ballotage) MANA DEMAIN
|884
|45,83%
|Jean-Claude JADFARD (Ballotage) NOUVEL ELAN MANANAIS
|655
|33,96%
|Steeve PAVANT (Ballotage) CONSTRUISONS MANA AVEC VOUS
|390
|20,22%
|Participation au scrutin
|Mana
|Taux de participation
|58,46%
|Taux d'abstention
|41,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|1 970
Source : ministère de l’Intérieur
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