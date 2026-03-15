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19:21 - Mana : démographie, élections et stratégies politiques À Mana, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. Avec 61% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 25,57%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (64,41%) met en avant le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 12,04%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 37,39% et d'une population étrangère de 45,24% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 9,08% à Mana, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN progresse à Mana Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections locales à Mana en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 11,30% des votes lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,07% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 1,46% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Mana comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 23,00% aux élections européennes de juin 2024. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière localement.

16:58 - Mana : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Mana avait été marqué par une abstention de 36,07 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 63,93 %) alors que la pandémie du Covid ajoutait un contexte particulier à la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 74,37 % dans la ville (et donc 25,63 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 82,43 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 78,91 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 93,02 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres semblent former une zone marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale 2026 à Mana, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Mana : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Mana. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Mana avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 23,00% des inscrits. Les législatives à Mana quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Davy Rimane (Régionaliste) à l'avant de la course avec 51,11% au premier tour, devant Sophie Charles (Divers centre) avec 33,02%. Le second round n'a pas changé grand chose, Davy Rimane culminant à 100,00% des votes sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Mana lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Mana comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Mana choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 50,64% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 18,60%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 50,07%, contre 49,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Mana accordaient leurs suffrages à Lénaïck Adam (Ensemble !) avec 35,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,69%.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Mana En matière d'impôts locaux à Mana, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 341 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 268 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 54,63 % en 2024 (contre près de 21,71 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 156 040 € en 2024, loin des quelque 402 100 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 21,07 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Mana Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Mana peut se révéler éclairant. Dès le dimanche du premier tour, Albéric Yolande Benth (Divers gauche) a pris les commandes en totalisant 63,00% des voix. Dans la position du principal opposant, Tchoua Ya (Divers) a obtenu 36,99% des voix. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Mana, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.