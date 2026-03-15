Résultat municipale 2026 à Mana (97318) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Mana. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Mana, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mana [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Alberic BENTH
Alberic BENTH MANA DEMAIN 		330 56,22%
Jean-Claude JADFARD
Jean-Claude JADFARD NOUVEL ELAN MANANAIS 		130 22,15%
Steeve PAVANT
Steeve PAVANT CONSTRUISONS MANA AVEC VOUS 		127 21,64%
Participation au scrutin Mana Partiels *
Taux de participation 55,90%
Taux d'abstention 44,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 606

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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