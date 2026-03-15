Résultat de l'élection municipale 2026 à Mandelieu-la-Napoule : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mandelieu-la-Napoule [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mandelieu-la-Napoule sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mandelieu-la-Napoule.
L'actu des élections municipales 2026 à Mandelieu-la-Napoule
13:10 - L'élection de 2020 : la liste "Continuons Ensemble Pour Mandelieu-La Napoule Avec Sebastien Leroy" majoritaire à Mandelieu-la-Napoule
À l'occasion des élections municipales précédentes à Mandelieu-la-Napoule, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Sébastien Leroy (Les Républicains) a raflé la première place en obtenant 81,54% des voix. Sur la seconde marche, Jean-Valéry Desens (Divers droite) a rassemblé 18,45% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Mandelieu-la-Napoule, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Municipales à Mandelieu-la-Napoule : les horaires des 20 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales de 2026, les 18 648 électeurs de Mandelieu-la-Napoule devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la ville. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Mandelieu-la-Napoule. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Mandelieu-la-Napoule sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Retrouvez les résultats du premier tour à Mandelieu-la-Napoule sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mandelieu-la-Napoule
|Tête de listeListe
|
Sebastien Leroy
Liste divers droite
La force citoyenne avec Sébastien LEROY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Leroy (32 élus) Continuons ensemble pour mandelieu-la napoule avec sebastien leroy
|7 488
|81,54%
|
|Jean-Valéry Desens (3 élus) Mandelieu-la napoule a tout pour reussir
|1 695
|18,45%
|
|Participation au scrutin
|Mandelieu-la-Napoule
|Taux de participation
|49,88%
|Taux d'abstention
|50,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 434
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri Leroy (29 élus) Avec vous et pour vous, naturellement
|6 689
|56,67%
|
|Jean-Valéry Desens (4 élus) Une nouvelle ère pour mandelieu-la napoule
|2 940
|24,90%
|
|Cédric Aimasso (2 élus) Mandelieu bleu marine
|1 401
|11,86%
|
|Chantal Maimon Mandelieu-la-napoule autrement
|423
|3,58%
|Hervé Lavisse Mandelieu a gauche
|350
|2,96%
|Participation au scrutin
|Mandelieu-la-Napoule
|Taux de participation
|68,68%
|Taux d'abstention
|31,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|12 110
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