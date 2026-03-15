Résultat de l'élection municipale 2026 à Mandelieu-la-Napoule : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mandelieu-la-Napoule

Tête de listeListe
Sebastien Leroy
Sebastien Leroy Liste divers droite
La force citoyenne avec Sébastien LEROY
  • Sebastien Leroy
  • Arlette Villani
  • Gilles Gauci
  • Claude Caron
  • Serge Dimech
  • Julie Flambard
  • Gilbert Deperi
  • Christine Lequilliec
  • Didier Laumont
  • Catherine Aimar
  • Charles Barege
  • Veronique Carpentier
  • Henri Leroy
  • Sophie Degueurce
  • Patrick Peiretti
  • Sarah Levy
  • Éric Chaumier
  • Sylvie de Toni
  • Philippe Marafetti
  • Patricia Yvars
  • Didier Sobrie
  • Anne-Aurelie Ceci
  • Didier Chiss
  • Elodie Robert
  • Matthieu Sadeler
  • Sarina Maritato
  • Stephane Dupuis
  • Sandra Cascio
  • Francois Vanderlinden
  • Olivia Cassar
  • Ambroise Renaud
  • Marie-Helene Rey-Collet
  • Lucas Nicolas
  • Christelle Chazal
  • Didier Tardieu
  • Karine Tremari
  • William Dechaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Leroy
Sébastien Leroy (32 élus) Continuons ensemble pour mandelieu-la napoule avec sebastien leroy 		7 488 81,54%
  • Sébastien Leroy
  • Christine Lequilliec
  • Dominique Cazeau
  • Claude Caron
  • Gilles Gauci
  • Muriel Bergua
  • Georges Lorenzelli
  • Sophie Degueurce
  • Serge Dimech
  • Arlette Villani
  • Éric Chaumier
  • Marie Tardieu
  • Henri Leroy
  • Catherine Aimar
  • Patrick Peiretti
  • Julie Flambard
  • Patrick Scala
  • Sandra Cascio
  • Charles Barege
  • Sylvie De Toni
  • Didier Laumont
  • Valéry Baroghel
  • Patrick Salez
  • Cécile David
  • Philippe Marafetti
  • Patricia Yvars
  • Gilbert Deperi
  • Amandine Bazzano
  • Didier Sobrie
  • Marie-Hélène Rey-Collet
  • Pierre Revet-Servettaz
  • Elisabeth Valenti
Jean-Valéry Desens
Jean-Valéry Desens (3 élus) Mandelieu-la napoule a tout pour reussir 		1 695 18,45%
  • Jean-Valéry Desens
  • Valérie Collin
  • Jean-François Parra
Participation au scrutin Mandelieu-la-Napoule
Taux de participation 49,88%
Taux d'abstention 50,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 434

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri Leroy
Henri Leroy (29 élus) Avec vous et pour vous, naturellement 		6 689 56,67%
  • Henri Leroy
  • Monique Robory-Devaye
  • Remy Alunni
  • Christine Lequilliec
  • Sébastien Leroy
  • Sophie Degueurce
  • Jean Pasero
  • Claude Caron
  • Bruno Munier
  • Monique Volff
  • Georges Lorenzelli
  • Arlette Villani
  • Guy Villalonga
  • Muriel Bergua
  • Patrick Lafargue
  • Marie Tardieu
  • Alain Ave
  • Julie Flambard
  • Patrick Scala
  • Cécile David
  • Serge Dimech
  • Emilie Oggero
  • Patrick Salez
  • Cathy Aimar
  • Pierre Decaux
  • Sandra Guercia-Cascio
  • Dominique Cazeau
  • Pascale Bellynck
  • Jean-Claude Plantadis
Jean-Valéry Desens
Jean-Valéry Desens (4 élus) Une nouvelle ère pour mandelieu-la napoule 		2 940 24,90%
  • Jean-Valéry Desens
  • Martine Laubenheimer
  • Jean-François Parra
  • Elisabeth Valenti
Cédric Aimasso
Cédric Aimasso (2 élus) Mandelieu bleu marine 		1 401 11,86%
  • Cédric Aimasso
  • Nathalie Pavard
Chantal Maimon
Chantal Maimon Mandelieu-la-napoule autrement 		423 3,58%
Hervé Lavisse
Hervé Lavisse Mandelieu a gauche 		350 2,96%
Participation au scrutin Mandelieu-la-Napoule
Taux de participation 68,68%
Taux d'abstention 31,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 12 110

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