Résultat municipale 2026 à Mandeure (25350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mandeure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mandeure, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mandeure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PODGORA
Stéphane PODGORA (21 élus) ENGAGES ET UNIS POUR MANDEURE 		898 52,70%
  • Stéphane PODGORA
  • Nathalie JEANNEROT
  • Jean-Louis LOCHET
  • Véronique ADAM
  • Nuno MADEIRA
  • Nadine BERGER
  • René VAUTRIN
  • Claudine FREMEAUX
  • Hervé PLISSONNIER
  • Annie JOURNOT
  • David KURT
  • Claudine DEBOULET
  • Mickaël DUPETIT
  • Emmanuelle HAZEMANN
  • Nicola BASILICO
  • Daniela CONAT
  • Stéphane LANGOLF
  • Sylvie DERIPPE
  • Vincent ROY
  • Aline DUVAL
  • Olivier PARISOT
Gérard BOUCHÉ
Gérard BOUCHÉ (5 élus) UNIS POUR MANDEURE 		625 36,68%
  • Gérard BOUCHÉ
  • Marilyn PERNOT
  • Christian PERRIGUEY
  • Marylise MARGUIER
  • Jean-Louis MOUREAUX
Julien CÉCCARELLI
Julien CÉCCARELLI (1 élu) MANDEURE ENSEMBLE 2026 		181 10,62%
  • Julien CÉCCARELLI
Participation au scrutin Mandeure
Taux de participation 52,90%
Taux d'abstention 47,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 1 758

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Mandeure - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PODGORA
Stéphane PODGORA (Ballotage) ENGAGES ET UNIS POUR MANDEURE 		834 49,38%
Gérard BOUCHÉ
Gérard BOUCHÉ (Ballotage) UNIS POUR MANDEURE 		555 32,86%
Julien CÉCCARELLI
Julien CÉCCARELLI (Ballotage) MANDEURE ENSEMBLE 2026 		300 17,76%
Participation au scrutin Mandeure
Taux de participation 53,61%
Taux d'abstention 46,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 1 781

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