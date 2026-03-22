Résultat municipale 2026 à Mandeure (25350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mandeure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mandeure, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mandeure [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane PODGORA (21 élus) ENGAGES ET UNIS POUR MANDEURE
|898
|52,70%
|
|Gérard BOUCHÉ (5 élus) UNIS POUR MANDEURE
|625
|36,68%
|
|Julien CÉCCARELLI (1 élu) MANDEURE ENSEMBLE 2026
|181
|10,62%
|
|Participation au scrutin
|Mandeure
|Taux de participation
|52,90%
|Taux d'abstention
|47,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|1 758
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mandeure - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane PODGORA (Ballotage) ENGAGES ET UNIS POUR MANDEURE
|834
|49,38%
|Gérard BOUCHÉ (Ballotage) UNIS POUR MANDEURE
|555
|32,86%
|Julien CÉCCARELLI (Ballotage) MANDEURE ENSEMBLE 2026
|300
|17,76%
|Participation au scrutin
|Mandeure
|Taux de participation
|53,61%
|Taux d'abstention
|46,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|1 781
Election municipale 2026 à Mandeure [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mandeure sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mandeure.
L'actu des élections municipales 2026 à Mandeure
18:37 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Mandeure
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Mandeure restait à l'époque une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (49,94%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Mandeure avaient ensuite placé en tête Géraldine Grangier (Rassemblement National) avec 53,06% au premier tour, devant Magali Duvernois (Union de la gauche) avec 25,27%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Géraldine Grangier culminant à 59,03% des votes localement.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Mandeure ?
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Mandeure ? À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Pierre Hocquet (Divers) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 33,82% des voix. Juste derrière, Patrick Alin (Divers gauche) a rassemblé 27,71% des voix. Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Pierre Hocquet l'a finalement emporté avec 584 bulletins (38,54%), face à Patrick Alin avec 33,39% des électeurs et Sandra Ramalho avec 9,90% des électeurs. De manière inattendue, le candidat arrivé en deuxième position a réussi à refaire son retard avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Patrick Alin a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 111 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Divers a certainement profité des votes des listes du centre.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Mandeure
La confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec la liste "Engages Et Unis Pour Mandeure" emmenée par Stéphane Podgora (LDVC), Julien Céccarelli, à la tête de "Mandeure Ensemble 2026" (LDIV) et Gérard Bouché (LDVD) et sa liste "Unis Pour Mandeure", d'après les listes des candidats au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 3 bureaux de vote de la commune de Mandeure sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les résidents.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections à Mandeure il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Mandeure ont vu Stéphane Podgora (Divers centre) terminer en tête il y a une semaine avec 49,38 % des suffrages exprimés. À sa suite, Gérard Bouché (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 32,86 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 17,76 %, Julien Céccarelli s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Mandeure, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 53,61 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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