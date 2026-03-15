Résultat de l'élection municipale 2026 à Mandres-les-Roses : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mandres-les-Roses

Tête de listeListe
Nathalie Guesdon
Nathalie Guesdon Liste divers centre
Réussir Ensemble
  • Nathalie Guesdon
  • Stéphane Deysine
  • Cécile Sabatier
  • Georges Martins
  • Sophie Dubois
  • Philippe Salle
  • Sophie Abou Jaoudé
  • Philippe Colson
  • Nadine Bourron
  • Frédéric Houx
  • Virginie Raehm
  • Éric Hausknecht
  • Katia Roullier
  • Jean-Brice de Bary
  • Marina Denisot
  • Salem Aït Atmane
  • Élisabeth Jegu
  • Carl-Arnaud Morainville
  • Alexandra Defer
  • Nicolas Gomes de Carvalho
  • Pascale Cetlin
  • Guy Sarkissian
  • Djaouida Kasri
  • Fabrice Guillon
  • Mélanie Marie
  • Juan Yanez
  • Élodie Arnal
  • Antoine Bayle
  • Christine Moscara

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Thoreau
Yves Thoreau (21 élus) Proximité, réalisme et intérêt général 		639 50,87%
  • Yves Thoreau
  • Pascale Parrinello
  • Philippe Fischer
  • Élisabeth Jegu
  • Pierre Houdebine
  • Jacqueline Saunier
  • Jean-François Grampeix
  • Isabelle Hamel
  • Alain Traonouez
  • Régine Langlois
  • Stéphane Sylvain
  • Nathalie Prydja
  • Antony Ferreira
  • Nadine Bourron
  • Éric Faivre
  • Françoise Pigal
  • Jean-Claude Anglo
  • Jannine Andrieu
  • Philippe Boyadjian
  • Annie Chauviere
  • Guillaume Lavorel
Nathalie Guesdon
Nathalie Guesdon (6 élus) Reussir ensemble 		617 49,12%
  • Nathalie Guesdon
  • Stéphane Deysine
  • Cécile Sabatier
  • Philippe Salle
  • Pascale Cetlin
  • Georges Martins
Participation au scrutin Mandres-les-Roses
Taux de participation 41,89%
Taux d'abstention 58,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 291

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Perrault
Jean-Claude Perrault (22 élus) Humanisme et environnement 		1 091 57,27%
  • Jean-Claude Perrault
  • Suzanne Briot
  • Yves Thoreau
  • Maryline Leveque
  • Alain Traonouez
  • Pierrette Raut
  • Jean-François Grampeix
  • Edith Joly
  • Pierre Houdebine
  • Francine Gaudry
  • Olivier Barnay
  • Pascale Parrinello
  • Jean-Luc Hausvirt
  • Carine Picouly
  • Philippe Fischer
  • Micheline Petit
  • Jean-Claude Anglo
  • Caroline Chaverou
  • Cédric Cetlin
  • Régine Langlois
  • Guillaume Ceintre
  • Françoise Pigal
Jean-Brice De Bary
Jean-Brice De Bary (3 élus) Agir avec vous pour mandres-les-roses 		518 27,19%
  • Jean-Brice De Bary
  • Roselyne Dupin
  • Stéphane Deysine
Catherine Zaslavsky
Catherine Zaslavsky (2 élus) Mandres ensemble 		296 15,53%
  • Catherine Zaslavsky
  • Frédéric Martin-Delvincourt
Participation au scrutin Mandres-les-Roses
Taux de participation 60,60%
Taux d'abstention 39,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 1 944

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