Résultat de l'élection municipale 2026 à Mandres-les-Roses : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mandres-les-Roses [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mandres-les-Roses sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mandres-les-Roses.
L'actu des élections municipales 2026 à Mandres-les-Roses
17:20 - Dernières municipales : 58,11 % d'abstention à Mandres-les-Roses
Pour ces élections municipales, l'affluence aux urnes à Mandres-les-Roses sera capitale dans l'issue du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation s'était élevée à 41,89 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 1 291 votants s'étaient alors déplacés, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,72 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 55,08 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,12 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,53 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Mandres-les-Roses il y a deux ans
La physionomie politique de Mandres-les-Roses a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Mandres-les-Roses avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,35% des inscrits. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Mandres-les-Roses soutenaient en priorité Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) avec 36,95% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Arnaud Barbotin culminant à 40,82% des suffrages exprimés localement.
14:57 - Au regard des élections passées, Mandres-les-Roses reste un territoire tourné vers le centre
Globalement, le paysage électoral fait de Mandres-les-Roses une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mandres-les-Roses plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 27,49% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,00%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,26% pour Emmanuel Macron, contre 39,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Mandres-les-Roses plébiscitaient Laurent Saint-Martin (Ensemble !) avec 29,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,38%.
12:58 - La fiscalité locale à Mandres-les-Roses, un enjeu de campagne ?
Si on analyse la fiscalité de Mandres-les-Roses, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 23,81 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 62 280 € la même année. Une recette bien loin des quelque 1,73142 million d'euros (1 731 420 € très exactement) perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Mandres-les-Roses a évolué pour se fixer à près de 37,38 % en 2024 (contre 20,63 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mandres-les-Roses a représenté 1 116 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 184 € relevés en 2020.
11:59 - La liste "Proximité, Réalisme Et Intérêt Général" grande gagnante des dernières élections municipales à Mandres-les-Roses
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Mandres-les-Roses est riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Yves Thoreau (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 639 bulletins (50,87%). En deuxième position, Nathalie Guesdon (Divers droite) a rassemblé 617 votes (49,12%). Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mandres-les-Roses, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Devant cette victoire sans appel, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Mandres-les-Roses : les horaires des 3 bureaux de vote
Dans le cadre des municipales de 2026, les habitants de Mandres-les-Roses sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Mandres-les-Roses est disponible ci-dessous. Retenez également que les 3 bureaux de vote de la ville de Mandres-les-Roses ferment à 20 h pour le dépouillement. Consultez les résultats du premier tour à Mandres-les-Roses sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mandres-les-Roses
|Tête de listeListe
|
Nathalie Guesdon
Liste divers centre
Réussir Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Thoreau (21 élus) Proximité, réalisme et intérêt général
|639
|50,87%
|
|Nathalie Guesdon (6 élus) Reussir ensemble
|617
|49,12%
|
|Participation au scrutin
|Mandres-les-Roses
|Taux de participation
|41,89%
|Taux d'abstention
|58,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 291
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Perrault (22 élus) Humanisme et environnement
|1 091
|57,27%
|
|Jean-Brice De Bary (3 élus) Agir avec vous pour mandres-les-roses
|518
|27,19%
|
|Catherine Zaslavsky (2 élus) Mandres ensemble
|296
|15,53%
|
|Participation au scrutin
|Mandres-les-Roses
|Taux de participation
|60,60%
|Taux d'abstention
|39,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Nombre de votants
|1 944
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