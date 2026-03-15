Résultat municipale 2026 à Manéglise (76133) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Manéglise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Manéglise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Manéglise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc-Antoine TÉTREL
Marc-Antoine TÉTREL (14 élus) POURSUIVONS LA DYNAMIQUE POUR MANÉGLISE 		486 77,14%
  • Marc-Antoine TÉTREL
  • Michelle LAIR
  • Christophe MAZE-DIT-MIEUSEMENT
  • Sonia LACHEVRE
  • Philippe HUGUET
  • Marie FOUCHÉ
  • Bernard LEGRAS
  • Amandine JOIN-DIETERLE
  • Sébastien DEGREMONT
  • Chantal TRANCHAND
  • Cédric SEILLIER
  • Audray AFFAGARD
  • Justin LEMAITRE
  • Marie-Line LARRET
Lila RAS
Lila RAS (1 élu) Ensemble retrouvons l'esprit de notre village 		144 22,86%
  • Lila RAS
Participation au scrutin Manéglise
Taux de participation 69,97%
Taux d'abstention 30,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 664

Source : ministère de l’Intérieur

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