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19:20 - Manéglise : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la commune de Manéglise, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 152 hab par km² et un taux de chômage de 6,32%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (8,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 752 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,81%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Manéglise mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,56% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Manéglise ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Manéglise il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,37% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,64% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Manéglise comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 36,40% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 35,26% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,69% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Manéglise au crible Aux municipales de 2020 à Manéglise, l'abstention avait plafonné à 57,65 % au premier round (un niveau conforme aux 55,3 % du pays). C'étaient 390 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le rendez-vous se tenait en pleine épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche fixé à 18,05 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 44,55 % en 2022 à seulement 22,55 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 41,15 % (contre 48,51 % en France). L'observation de ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Manéglise comme une localité où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Cet élément à Manéglise sera en conséquence l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - Comment Manéglise a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Manéglise accordaient leurs suffrages à Anaïs Thomas (Rassemblement National) avec 35,26% au premier tour. C'est pourtant Agnès Firmin Le Bodo (Horizons) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 58,31% des suffrages exprimés. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Manéglise s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,40%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,59%) et Raphaël Glucksmann (14,59%). Le paysage politique de Manéglise a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Manéglise : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle en date En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Manéglise tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,37%. Lors de la finale de l'élection à Manéglise, les électeurs accordaient 57,36% pour Emmanuel Macron, contre 42,64% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Manéglise accordaient leurs suffrages à Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble !) avec 32,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,61%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Manéglise s'inscrit comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Manéglise : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal Alors que les impôts locaux ont grimpé à Manéglise entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 10,23 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de près de 3 300 euros environ la même année, contre 131 450 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Manéglise a évolué pour se fixer à 44,62 % en 2024 (contre 19,26 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Manéglise s'est chiffrée à 777 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 527 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Manéglise ? La lecture des résultats des élections municipales de 2020 à Manéglise s'avère très instructive. Sans aucune opposition, la liste menée par Marc-Antoine Tetrel a logiquement obtenu 352 bulletins (100,00%) dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Manéglise, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse très clair a déjà été donné.