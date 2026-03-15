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19:17 - Le poids démographique et économique de Manneville-sur-Risle aux élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Manneville-sur-Risle comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 436 habitants répartis dans 743 logements, ce bourg présente une densité de 154 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 62 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 826 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (18,57%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 39,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 142,45 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Manneville-sur-Risle manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Les électeurs de Manneville-sur-Risle toujours plus tentés par le RN Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Manneville-sur-Risle il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 29,56% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,55% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 28,52% au candidat RN au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste obtenait 48,04% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 38,78% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 43,96% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 49,34% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 38,63 % d'abstention L'adhésion au scrutin des électeurs de Manneville-sur-Risle sera ce soir un gros enjeu pour cette élection municipale 2026. Lors des municipales de 2020, la participation s'était établie à 61,37 % au premier round, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 645 votants qui étaient allés voter alors que sévissait l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 78,47 % de participation dans la ville (21,53 % d'abstention). La mobilisation atteignait de son côté 59,27 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,93 %, contre seulement 54,76 % en 2022. Avec du recul, la municipalité apparaît visiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Manneville-sur-Risle Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Manneville-sur-Risle accordaient leurs suffrages à Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 43,96% au premier tour. C'est néanmoins Marie Tamarelle Verhaeghe (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 50,66% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,78%). Le contexte politique de Manneville-sur-Risle a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Manneville-sur-Risle lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Manneville-sur-Risle dessine une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Manneville-sur-Risle accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,15%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 29,56%. Lors de la finale de l'élection à Manneville-sur-Risle, les électeurs accordaient 53,45% pour Emmanuel Macron, contre 46,55% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Manneville-sur-Risle soutenaient en priorité Kévin Mauvieux (RN) avec 28,52% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marie Tamarelle-Verhaeghe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,96% des suffrages.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Manneville-sur-Risle À Manneville-sur-Risle, en termes de fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 778 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 613 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,80 % en 2024 (contre près de 17,05 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 23 700 euros en 2024, loin des quelque 247 900 euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 12,86 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Manneville-sur-Risle Les résultats des dernières élections municipales à Manneville-sur-Risle ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Isabelle Duong a devancé tous ses rivaux en recueillant 389 voix (61,35%). Juste derrière, René Gagnant a rassemblé 38,64% des suffrages. Cette victoire écrasante de Isabelle Duong a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Manneville-sur-Risle, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.