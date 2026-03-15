Résultat municipale 2026 à Manneville-sur-Risle (27500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Manneville-sur-Risle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Manneville-sur-Risle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Manneville-sur-Risle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle DUONG
Isabelle DUONG (12 élus) BIEN VIVRE A MANNEVILLE-SUR-RISLE 		525 59,39%
  • Isabelle DUONG
  • Denis LAMY
  • Florence ROUXEL
  • Philippe BERTOIS
  • Nadine PICHON
  • Patrick NUTTENS
  • Carole ROGERS
  • Jean DUREL
  • Christiane RIOU
  • Bertrand MAROUSEZ
  • Sandrine AUDET
  • Kenny ROJAS
Kelian DUPUIS
Kelian DUPUIS (3 élus) RENOUVEAU POUR MANNEVILLE-SUR-RISLE 		359 40,61%
  • Kelian DUPUIS
  • Blandine DESCHAMPS
  • Olivier LUCAS
Participation au scrutin Manneville-sur-Risle
Taux de participation 78,76%
Taux d'abstention 21,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 901

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Normandie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Normandie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Manneville-sur-Risle