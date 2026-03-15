Résultat de l'élection municipale 2026 à Manosque : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Manosque [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Manosque sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Manosque.
L'actu des élections municipales 2026 à Manosque
13:09 - Municipales 2020 : la victoire de Camille Galtier à Manosque
Dans la commune de Manosque, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore marqués par le verdict du dernier scrutin en 2020. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Garnon (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 1 392 bulletins (22,96%). Dans la position du principal opposant, Camille Galtier (Divers droite) a rassemblé 1 343 suffrages en sa faveur (22,15%). Avec un écart aussi étroit, la fin du 2ème tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Camille Galtier l'a finalement emporté avec 2 176 suffrages (31,55%), face à Patrick Garnon s'adjugeant 1 821 votants (26,41%) et Armel Le Hen obtenant 21,59% des votants. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement consacré un spectaculaire changement de dynamique. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement bénéficié des voix des listes éliminées, sécurisant 784 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est confrontée au défi de recomposer une alliance plus compétitive dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Manosque
Les 17 bureaux de vote de l'agglomération de Manosque ferment à 18 heures en prévision du dépouillement. Dans le cadre des municipales 2026, les votants de Manosque sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Manosque. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Manosque
|Tête de listeListe
|
Sébastien Aubert
Liste divers gauche
Manosque ensemble
|
|
Camille Galtier
Liste divers droite
MANOSQUE TOUJOURS
|
|
Patrick Rousset
Liste d'union à gauche
Le Regain Manosquin
|
|
Fabrice Durnerin
Liste d'union à l'extrême-droite
MANOSQUE D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille Galtier (23 élus) Manosque notre parti
|2 176
|31,55%
|
|Patrick Garnon (5 élus) Demain manosque
|1 821
|26,41%
|
|Armel Le Hen (4 élus) Unis pour manosque
|1 489
|21,59%
|
|Christian Girard (3 élus) Choisir manosque
|1 409
|20,43%
|
|Participation au scrutin
|Manosque
|Taux de participation
|43,57%
|Taux d'abstention
|56,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 036
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Garnon Demain manosque
|1 392
|22,96%
|Camille Galtier Manosque notre parti
|1 343
|22,15%
|Christian Girard Choisir manosque
|1 284
|21,18%
|Armel Le Hen Vivons manosque autrement
|1 275
|21,03%
|Laurent Raymondo Manosque c'est vous
|767
|12,65%
|Participation au scrutin
|Manosque
|Taux de participation
|38,60%
|Taux d'abstention
|61,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 222
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Jeanmet-Peralta (27 élus) Manosque au coeur
|4 421
|51,25%
|
|Eric Pinzelli (3 élus) Manosque bleu marine
|1 742
|20,19%
|
|Martine Carriol (3 élus) Manosque citoyenne
|1 409
|16,33%
|
|Michel D'angelo (2 élus) Vivre autrement manosque
|1 054
|12,21%
|
|Participation au scrutin
|Manosque
|Taux de participation
|56,76%
|Taux d'abstention
|43,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|8 932
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