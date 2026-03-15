Résultat de l'élection municipale 2026 à Manosque : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Manosque

Tête de listeListe
Sébastien Aubert
Sébastien Aubert Liste divers gauche
Manosque ensemble
  • Sébastien Aubert
  • Fatima Mahfouf
  • Lionel Fantova
  • Maëlys Minetto
  • Hamouche Zerrouki
  • Véronique Quattrini
  • Sébastien Tappero
  • Nathalie Detrait
  • Marc Jonca
  • Malory Graveline Fournier
  • Nicolas Rodriguez
  • Brigitte Buttin
  • Fauzi Oucief
  • Aïssatou Diallo
  • Olivier Zehar
  • Brigitte Soboleff
  • Philippe Jourdan
  • Hélène Michel
  • Laurent Patrizio
  • Nicole Babilotte
  • Malik Meneï
  • Béatrice Reymond
  • Patrick Cuthbertson Smith
  • Émilie Faus
  • Abel Prigent-Guenoun
  • Méllia Guerfi
  • Lionel Mistri
  • Carmen Mora
  • Pierre Badia
  • Chantal Marc
  • David Dubois
  • Rachida Hachouf
  • Ahmed Boudrahem
  • Naïs Fantova--Marc
  • Christian Zamora
Camille Galtier
Camille Galtier Liste divers droite
MANOSQUE TOUJOURS
  • Camille Galtier
  • Caroline Paolasso
  • Yann Crouhy
  • Valérie Peisson
  • Bruno Klimis
  • Marion Magnan
  • Pascal Antiq
  • Nesrine Rahou Guerfi
  • Christian Bayle
  • Laurie Sardella
  • Pierre Bianco
  • Josselyne Coste-Lennon
  • Bruno Vivien
  • Sandra Faure
  • Jacques Léonelli
  • Roselyne Giai-Gianetti
  • Bafti Nerguti
  • Véronique Chojnacki
  • Thierry Arnoux
  • Véronique Lascourrèges Lafay
  • Karim El-Fares
  • Sylvie Nicollet
  • Simon Rizzato
  • Pascale Seiler
  • Malik Saadane
  • Esther Baron
  • Mathias Soulon
  • Christiane Hoang
  • Moussa Ndiaye
  • Nivine Sidouni
  • Larbi Boucetta
  • Magaly Roussy
  • Maurice Jayet
  • Geneviève Riera
  • Enzo Vezon
  • Lise Raoult
  • Michel d'Angelo
Patrick Rousset
Patrick Rousset Liste d'union à gauche
Le Regain Manosquin
  • Patrick Rousset
  • Claire Henriroux
  • Bernard Sourice
  • Ludivine Soukïena Quinson
  • Jérôme Rigaud
  • Emilie Benaïcha- Lauvergeon
  • Justin Collin
  • Florence Bertalmio
  • Guillaume Bertolina
  • Odile Guigon Cauvin
  • Bruno Chiambretto
  • Marion-Hélène Brausseau
  • Walter Risaliti
  • Jenny-Marie Kasten
  • Alain Le Metayer
  • Maria Clara Blint
  • Eric Condominas
  • Sabine Copeland
  • Pierre-Julien Corvisier
  • Chantal- Christiane Bonnaure
  • André Guieu
  • Virginie Buschel
  • Xavier Lainé
  • Olivia Meerson
  • Eric Chabert
  • Lindad Madi
  • Noël Calzada
  • Estelle Suner
  • Emmanuel Bran
  • Christelle Fine
  • Patrick Garnon
  • Claude Brégeon-Gibelin
  • Jean-Claude Cauvin
  • Célia Fine
  • Jean-François Pellarrey
  • Maureen Femenia
  • Xavier Jeanningros
Fabrice Durnerin
Fabrice Durnerin Liste d'union à l'extrême-droite
MANOSQUE D'ABORD
  • Fabrice Durnerin
  • Emma Gago
  • Gérard Fabre
  • Emilie Cador
  • Christophe Grisende
  • Francoise Aubriet
  • Nicolas Cordin
  • Maryse Julien
  • Fabien Gago
  • Valérie Gosset
  • Pierre Fillet
  • Marie-Claude Colonna
  • David Maloumi
  • Laetitia Fuchs
  • Jean-Luc Colonna
  • Valérie Maloumi
  • Thibault Moutte
  • Sophie Mesa
  • Gabriel Julien
  • Valérie Leleu
  • Fabien Canonici
  • Vanessa Lamartini
  • Franck Tardy
  • Véronique Dumais
  • Jean-Patrick Fromont
  • Michelle Morin
  • Eric Labaeye
  • Constance Pagezy
  • Christian Gonzaga
  • Alison Vieuxloup
  • Olivier Testud
  • Claude Bouscaillou
  • Laurent Cantrel
  • Constance Ragot
  • Etienne Bourgois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille Galtier
Camille Galtier (23 élus) Manosque notre parti 		2 176 31,55%
  • Camille Galtier
  • Caroline Paolasso
  • Alain Demoulin
  • Josselyne Maguy Henriette Coste
  • Pascal Antiq
  • Valérie Peisson
  • Jean-Guillaume D'herbes
  • Marion Sylviane Géraldine Magnan
  • Michel D'angelo
  • Nesrine Rahou
  • Maurice Jayet
  • Isabelle, Thérèse Roddier
  • Yann Crouhy
  • Laurie Sardella
  • My Ismail El Ouadghiri
  • Lise Raoult
  • Laurent Garcia
  • Sandra Sabine Faure
  • David Marangoni-Likaj
  • Brigitte Dempton
  • Bruno Vivien
  • Véronique Chojnacki
  • Denis Huet
Patrick Garnon
Patrick Garnon (5 élus) Demain manosque 		1 821 26,41%
  • Patrick Garnon
  • Emilie Benaïcha - Lauvergeon
  • Renaud Honde
  • Odile Guigon Cauvin
  • Franck Parra
Armel Le Hen
Armel Le Hen (4 élus) Unis pour manosque 		1 489 21,59%
  • Armel Le Hen
  • Anne Tattegrain
  • Laurent Raymondo
  • Sabine Gratton
Christian Girard
Christian Girard (3 élus) Choisir manosque 		1 409 20,43%
  • Christian Girard
  • Valérie Lafay Angelvin
  • Noël Chuisano
Participation au scrutin Manosque
Taux de participation 43,57%
Taux d'abstention 56,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 036

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Garnon
Patrick Garnon Demain manosque 		1 392 22,96%
Camille Galtier
Camille Galtier Manosque notre parti 		1 343 22,15%
Christian Girard
Christian Girard Choisir manosque 		1 284 21,18%
Armel Le Hen
Armel Le Hen Vivons manosque autrement 		1 275 21,03%
Laurent Raymondo
Laurent Raymondo Manosque c'est vous 		767 12,65%
Participation au scrutin Manosque
Taux de participation 38,60%
Taux d'abstention 61,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 222

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Jeanmet-Peralta
Bernard Jeanmet-Peralta (27 élus) Manosque au coeur 		4 421 51,25%
  • Bernard Jeanmet-Peralta
  • Valérie Peisson
  • Bruno Martin
  • Michèle Barrieres
  • Ludovic Parisot
  • Dominique Alunno
  • Jacques Bres
  • Brigitte Weiss
  • Jean-Denis Daumas
  • Chrystel Toussaint
  • Bernard Diguet
  • Emmanuelle Pradalier
  • Armel Le Hen
  • Agnès Lhuguet
  • Pascal Antiq
  • Simone Jayne-Brochery
  • Denis Rousseau
  • Clotilde Berki
  • Gilles Cartier
  • Roselyne Giai-Gianetti
  • Joël Morin
  • Marion Magnan
  • Sabri Derradji
  • Lise Raoult
  • Cyrille Forestier
  • Josette Colombero
  • Guy Michel
Eric Pinzelli
Eric Pinzelli (3 élus) Manosque bleu marine 		1 742 20,19%
  • Eric Pinzelli
  • Stephanie Brochus
  • Eric Sauvaire
Martine Carriol
Martine Carriol (3 élus) Manosque citoyenne 		1 409 16,33%
  • Martine Carriol
  • Jean-François Pellarey
  • Emilie Lauvergeon
Michel D'angelo
Michel D'angelo (2 élus) Vivre autrement manosque 		1 054 12,21%
  • Michel D'angelo
  • Violaine Jaubert-Liotta
Participation au scrutin Manosque
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 8 932

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