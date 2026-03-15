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19:21 - Les enjeux locaux de Manosque : tour d'horizon démographique Comment la population de Manosque peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,82%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (47,82%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (70,15%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 9845 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,56% et d'une population étrangère de 13,49% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Manosque mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,53% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN à Manosque : quel résultat aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Manosque il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,26% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,60% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,47% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Manosque comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,76% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 38,29% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 48,03% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Manosque ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 61,40 % à Manosque lors des dernières municipales (dans la moyenne nationale) alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été bornée par une abstention à 29,29 % dans la ville (70,71 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 55,11 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 37,57 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,31 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de la municipale à Manosque, cet élément jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Manosque Pour le tour unique des européennes de 2024 à Manosque, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,76%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Manosque avaient ensuite favorisé Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 38,29% au premier tour, devant Léo Walter (Union de la gauche) avec 33,46%. Au second tour, c'est en revanche Léo Walter (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,97% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Manosque a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Manosque : les points à retenir Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Manosque votaient en priorité pour Emmanuel Macron (26,04%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 24,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,40% pour Emmanuel Macron, contre 43,60% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Manosque portaient leur choix sur Christophe Castaner (Ensemble !) avec 33,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,57%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Manosque se positionne comme une place forte du courant central.

12:58 - Les contribuables de Manosque se prononceront-ils sur les impôts ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Manosque, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 514 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 1 307 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 48,66 % en 2024 (contre 27,96 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 1 008 850 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 6,12281 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 17,40 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Camille Galtier à Manosque Dans la commune de Manosque, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore marqués par le verdict du dernier scrutin en 2020. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Garnon (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 1 392 bulletins (22,96%). Dans la position du principal opposant, Camille Galtier (Divers droite) a rassemblé 1 343 suffrages en sa faveur (22,15%). Avec un écart aussi étroit, la fin du 2ème tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Camille Galtier l'a finalement emporté avec 2 176 suffrages (31,55%), face à Patrick Garnon s'adjugeant 1 821 votants (26,41%) et Armel Le Hen obtenant 21,59% des votants. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement consacré un spectaculaire changement de dynamique. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement bénéficié des voix des listes éliminées, sécurisant 784 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est confrontée au défi de recomposer une alliance plus compétitive dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.