Résultat municipale 2026 à Manosque (04100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Manosque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Manosque, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Manosque [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille GALTIER
Camille GALTIER (30 élus) MANOSQUE TOUJOURS 		5 935 67,91%
  • Camille GALTIER
  • Caroline PAOLASSO
  • Yann CROUHY
  • Valérie PEISSON
  • Bruno KLIMIS
  • Marion MAGNAN
  • Pascal ANTIQ
  • Nesrine RAHOU GUERFI
  • Christian BAYLE
  • Laurie SARDELLA
  • Pierre BIANCO
  • Josselyne COSTE-LENNON
  • Bruno VIVIEN
  • Sandra FAURE
  • Jacques LÉONELLI
  • Roselyne GIAI-GIANETTI
  • Bafti NERGUTI
  • Véronique CHOJNACKI
  • Thierry ARNOUX
  • Véronique LASCOURRÈGES LAFAY
  • Karim EL-FARES
  • Sylvie NICOLLET
  • Simon RIZZATO
  • Pascale SEILER
  • Malik SAADANE
  • Esther BARON
  • Mathias SOULON
  • Christiane HOANG
  • Moussa NDIAYE
  • Nivine SIDOUNI
Fabrice DURNERIN
Fabrice DURNERIN (2 élus) MANOSQUE D'ABORD 		1 079 12,35%
  • Fabrice DURNERIN
  • Emma GAGO
Patrick ROUSSET
Patrick ROUSSET (2 élus) Le Regain Manosquin 		971 11,11%
  • Patrick ROUSSET
  • Claire HENRIROUX
Sébastien AUBERT
Sébastien AUBERT (1 élu) Manosque ensemble 		755 8,64%
  • Sébastien AUBERT
Participation au scrutin Manosque
Taux de participation 55,98%
Taux d'abstention 44,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 8 925

Source : ministère de l’Intérieur

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