Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mantes-la-Jolie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mantes-la-Jolie.
L'actu des élections municipales 2026 à Mantes-la-Jolie
13:09 - Élections municipales 2020 : la victoire de Raphaël Cognet à Mantes-la-Jolie
Les résultats des dernières élections municipales à Mantes-la-Jolie ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Raphaël Cognet (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 72,19% des soutiens. À ses trousses, Marc Jammet (Divers gauche) a capté 22,33% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Mantes-la-Jolie, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Mantes-la-Jolie
À l’occasion des élections municipales 2026, les 22 690 votants de Mantes-la-Jolie devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Mantes-la-Jolie sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie
|Tête de listeListe
|
Thierry Gonnot
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des Travailleurs
|
|
Raphaël Cognet
Liste divers droite
MANTES AVANT TOUT
|
|
Adama Gaye
Liste Divers
DEBOUT POUR MANTES
|
|
Kanza Sakat
Liste d'union à gauche
MANTES-LA-JOLIE EN COMMUN
|
|
Jack Lefebvre
Liste d'extrême-gauche
L'argent, pour les services publics, pas pour la guerre
|
|
Arnaud Dalbis
Liste divers droite
Passionné'Mantes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Cognet (38 élus) Mantes unie avec raphaël cognet
|4 095
|72,19%
|
|Marc Jammet (4 élus) Vivre mieux a mantes-la-jolie
|1 267
|22,33%
|
|Thierry Gonnot (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|310
|5,46%
|
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Jolie
|Taux de participation
|27,44%
|Taux d'abstention
|72,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 065
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vialay (35 élus) Mantes unie une nouvelle dynamique pour mantes la jolie
|5 522
|59,40%
|
|Rama Sall (5 élus) Rassemblement a gauche pour mantes la jolie
|2 258
|24,29%
|
|Joël Mariojouls (3 élus) Ensemble pour une gauche citoyenne
|1 516
|16,30%
|
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Jolie
|Taux de participation
|45,80%
|Taux d'abstention
|54,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,03%
|Nombre de votants
|9 999
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vialay Mantes unie une nouvelle dynamique pour mantes la jolie
|4 627
|49,66%
|Rama Sall Un nouvel elan pour mantes la jolie
|1 325
|14,22%
|Joël Mariojouls Ensemble pour une gauche citoyenne
|996
|10,69%
|Jean Begue Mantes autrement
|916
|9,83%
|Eric Marechal Mantes equite
|717
|7,69%
|Marc Jammet Une gauche debout
|496
|5,32%
|Thierry Gonnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|239
|2,56%
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Jolie
|Taux de participation
|45,46%
|Taux d'abstention
|54,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,11%
|Nombre de votants
|9 922
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