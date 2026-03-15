Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie

Tête de listeListe
Thierry Gonnot
Thierry Gonnot Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des Travailleurs
  • Thierry Gonnot
  • Maria Da Silva
  • Mohammed Lachiri
  • Clémentine Lips
  • Michel Achour
  • Claudette Maria Cardoso
  • Kamel Abderrahmane
  • Christiane Friedrich
  • François Lesieur
  • Doréa Boum
  • Flavien Giroud
  • Bedy Nzonza Mbemba
  • M'Barek Bouzerda
  • Marie Allard
  • Jorge Amaral Cardoso
  • Violette Kasprik
  • Severino Da Silva
  • Françoise Jeunesse
  • Mohamed Belkahla
  • Jeannette Simon
  • Doutor Joao Baty
  • Selina Obeng Konadu
  • Abdarrahmane Traore
  • Withney Bourjal
  • Claude Lambert
  • Dolcey Bechieau
  • Ousmane Watte
  • Jeannette Gomis
  • Alassane Seck
  • Annick Couteaud
  • Khalid El Bakdouri
  • Delphine Georget
  • Mourad Sarrouta
  • Daphkar Joseph
  • Gaspard Preira
  • Sandra Autissier
  • Lahoucine Bouakhris
  • Sabine Oget
  • Mohamed Guadhoumi
  • Orane Kasprik
  • Lucas Dupuis
  • Rosemonde Loambo Shoy
  • Ahmed Rezzougui
Raphaël Cognet
Raphaël Cognet Liste divers droite
MANTES AVANT TOUT
  • Raphaël Cognet
  • Edwige Hervieux
  • Ibrahima Diop
  • Jamila El Bellaj
  • Karim Boursali
  • Hajare Moustakil
  • Fabien Corbinaud
  • Nathalie Aujay
  • Olivier Barbier
  • Nadine Wadoux
  • Aymeric Capmarty
  • Lydia Boussadia
  • Reber Kubilay
  • Nicole Konki
  • Denis Ricadat-Crosnier
  • Lila Amri
  • Dominique Leroy
  • Sandra Da Costa
  • Bruno Bernard
  • Fatimata Kamara
  • Alioune Badara Diallo
  • Martine Vaucqelin
  • Dominique Labbé
  • Irène Leblond
  • Armando Lopes
  • Ladna Kham
  • Dominique Ebiou
  • Audrey Hallier
  • Ayoub Boussif
  • Natacha Cuvellier
  • Moussa Keïta
  • Madeleine Garnier
  • Olivier-Martial Aka-Brou
  • Fatoumata Dia
  • Aboubacry Kane
  • Anita Amoah
  • Benoit Roland
  • Maguy Senghor (mendy)
  • Eric Barré
  • Hélène Berthelot
  • Flavien Fougerouse
  • Dola Astrel
  • Stéphane Bably
  • Martine Gaultier
  • Guillaume Hulin
Adama Gaye
Adama Gaye Liste Divers
DEBOUT POUR MANTES
  • Adama Gaye
  • Mai Kim Nguyen
  • Abdellah Aït-Lasri
  • Karima Chaib
  • Benjamin Ortega
  • Asmenh Riaz
  • Bruno Preira
  • Nadège Peiffer
  • Antoine Gerber
  • Binta Sy
  • Khalid Eddaikhane
  • Rokhaya Diop
  • Malamina Diabira
  • Hawa Niakhaté
  • Hamid Fadhil
  • Martine Gomis
  • Mounir Haddi
  • Julie Thépaut
  • Mayrig Davesne
  • Aïda Benbelkacem
  • Ibrahim M'Baye
  • Sirine Nechadi
  • Salah Zaouiya
  • Minielle Deme
  • Abderahmane Diao
  • Niouma Koné
  • Volkan Karademir
  • Coumba Deme
  • Nicolas Dy
  • Hanane Haddou
  • Amar-Shazad Khan
  • Sohane Zeghoudi
  • Aurélien Andriamampionona
  • Hawa Sarr
  • Zakaria Hamham
  • Laetitia Gay
  • Mamoudou Ba
  • Hélène Jestaz
  • Nacer Chalel
  • Corinne Defrance
  • Evan Coste
  • Brigitte Bodet
  • Boris Szymanski
Kanza Sakat
Kanza Sakat Liste d'union à gauche
MANTES-LA-JOLIE EN COMMUN
  • Kanza Sakat
  • Guillaume Quévarec
  • Rehma Omari Musau
  • Imran El Haddioui
  • Alice Avenel
  • David Stefanelly
  • Stéphanie Debeauche
  • Lahsen Zbayar
  • Vanessa Durak
  • Rhyad Fenniri
  • Fatimata Niaré
  • Hamza Sakat
  • Emmanuelle Pacitto
  • Abdelilah Belmourid
  • Fatima Berriah
  • Stéphane Bernard
  • Lauryathe Bikouta
  • Bekocan Yilmaz
  • Kardiata Dia
  • Yaya Niang
  • Najat Nichane
  • Dominique Launet
  • Fatima Regraguy
  • Brahim El Kahlaoui
  • Hanane Tallih
  • Karim Said
  • Alexia Leclercq
  • Patrick Rault
  • Silvana Belmudes Nidegger
  • Guillaume Michel
  • Juliette Laly
  • Aurélien Wolcke
  • Catherine Bled
  • Yves Nizigiyimana
  • Sophie Fricotté
  • Olivier Grojean
  • Sonia Mammri
  • Jean-François Zannini
  • Brigitte Crosnier
  • Pierre Gautreau
  • Odette Menher
  • Laurent Salin
  • Pascale Watrin
  • Malek Abderrahim
  • Marie Martinez
Jack Lefebvre
Jack Lefebvre Liste d'extrême-gauche
L'argent, pour les services publics, pas pour la guerre
  • Jack Lefebvre
  • Lucette Dopiérala
  • Albino Gomis
  • Souad El Ouardini
  • René Angneroh
  • Amandine Dutertre
  • Cyril Alessandri
  • Nalia Ouaras
  • Aladji Thiam
  • Cléa Perran
  • Ammar Tahri
  • Awa Tall
  • Philippe Moreau
  • Annick Jan
  • Frédéric Cantin
  • Alice Robert
  • Romain Bluteau
  • Hamida Moussa
  • Jean-Paul Pouplin
  • Anne Lefebvre
  • Mouhamadou Diallo
  • Sophie Roux
  • Philippe Graumann
  • Hanen Gasmi
  • Bernard Legendre
  • Nadia Ahamada
  • Alexandre Pape
  • Diana Baker Gomis
  • Mamadou Mbath
  • Fatimata Soumaré
  • Olivier Sartori
  • Amina Jidabenjida
  • Mamadou Thiam
  • Annick Martigny
  • Samba Traore
  • Agnès Ruhn
  • Alexandre Desportes
  • Haoua Toure
  • Florian Fouché
  • Andrée Legendre
  • Hamidou Diarra
  • Brigitte Cambefort
  • Célestin Zossou
Arnaud Dalbis
Arnaud Dalbis Liste divers droite
Passionné'Mantes
  • Arnaud Dalbis
  • Katia Langoz
  • Michaël Bordg
  • Albane Foray-Jeammot
  • Mohamed Mokrani
  • Saâdia Arejdal
  • Simon Labedan
  • Hafida Mouden
  • Moustapha Gassama
  • Aydagul Saltan
  • Nadiretin Murat
  • Aminata Goloko
  • Hafid Oubairouk
  • Graziella Devin Charef
  • Boniface Mpunga
  • Dalila Djahel
  • Tijani Nieng
  • Binta Dia
  • Zacharia Djedjik
  • Nathalie Mayoux
  • Jean-Luc Renevier
  • Sophie Pardon
  • Brahim Sallami
  • Floriane Navello
  • Erkan Sarikaya
  • Delphine Delage
  • Hamid Ikken
  • Houleye Ba
  • Jean-Claude Henry
  • Saliha Ouici-Guerfi
  • Hamidou Talla
  • Emilie Araujo
  • Bryan Carasco
  • Tracy Volcy
  • Thomas Schwob
  • Marie-Angel Omari
  • Safir Asadullah
  • Marame Sylla
  • Maxime Barry
  • Danilsa Afonso
  • Alexandre Hammal
  • Alice Lauretta
  • Michel Potrel
  • Marie-Odile Pazery
  • Pierre Mallet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Cognet
Raphaël Cognet (38 élus) Mantes unie avec raphaël cognet 		4 095 72,19%
  • Raphaël Cognet
  • Edwige Hervieux
  • Khattari El Haimer
  • Carole Philippe
  • Pierre Bédier
  • Christel Dubois
  • Amadou Talla Daff
  • Atika Morillon
  • Jean-Luc Santini
  • Nathalie Aujay
  • Bernard Thuet
  • Véronique Tshimanga
  • Aliou Gassama
  • Albane Foray-Jeammot
  • Benjamin Vialay
  • Aydagül Saltan
  • Marc Dolinski
  • Nicole Konki
  • Kébir Essabbak
  • Anne-Marie Benoit-Musset
  • Florent Gavarin
  • Françoise Robiolle
  • Albert Persil
  • Louise Melotto
  • Alssin Kololo Yamfu
  • Saïda Ahamada Djae
  • Bernard Launois
  • Clara Bermann
  • Hamid Ikken
  • Aïssata Diaw
  • Antoine Dumon
  • Marie Pereira Dias
  • Dominique Jacques Tonnenx
  • Iène Luangkham-Nabart
  • Michel Potrel
  • Catherine Deschamps
  • Saadat Hussain
  • Magali Suner Lefeu
Marc Jammet
Marc Jammet (4 élus) Vivre mieux a mantes-la-jolie 		1 267 22,33%
  • Marc Jammet
  • Armelle Herve
  • Mohamed Mmadi
  • Binta Sy
Thierry Gonnot
Thierry Gonnot (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		310 5,46%
  • Thierry Gonnot
Participation au scrutin Mantes-la-Jolie
Taux de participation 27,44%
Taux d'abstention 72,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 065

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vialay
Michel Vialay (35 élus) Mantes unie une nouvelle dynamique pour mantes la jolie 		5 522 59,40%
  • Michel Vialay
  • Cécile Dumoulin
  • Pierre Bedier
  • Mireille Merlin
  • Jean-Luc Santini
  • Atika Morillon
  • Ali El Abdi
  • Blandine Tholance
  • Amadou Daff
  • Khadija Moudnib
  • Frédéric Bourgault
  • Véronique Tshimanga
  • Bernard Thuet
  • Nadine Wadoux
  • Khattari El Haimer
  • Nathalie Aujay
  • Raphaël Cognet
  • Carole Philippe
  • Alexandre Sotty
  • Patricia Grandclement
  • Mohamed Dagdag
  • Rahnia Maafi
  • Bernard Moscodier
  • Ferdine Afoy
  • Gabriel De Freitas Araujo
  • Saïda Ahamada Djae
  • Philippe Allio
  • Aydagül Saltan Uste
  • Jean-Baptiste Basse
  • Catherine Escrich
  • Marc Dolinski
  • Catherine Bloc'h
  • Yasar Hussain
  • Françoise Robiolle
  • Christian Dehayes
Rama Sall
Rama Sall (5 élus) Rassemblement a gauche pour mantes la jolie 		2 258 24,29%
  • Rama Sall
  • David Stefanelly
  • N'deye Diop
  • Marc Jammet
  • Charlotte Colatosti
Joël Mariojouls
Joël Mariojouls (3 élus) Ensemble pour une gauche citoyenne 		1 516 16,30%
  • Joël Mariojouls
  • Nathalie Coste
  • Mouhadji Diankha
Participation au scrutin Mantes-la-Jolie
Taux de participation 45,80%
Taux d'abstention 54,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,03%
Nombre de votants 9 999

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vialay
Michel Vialay Mantes unie une nouvelle dynamique pour mantes la jolie 		4 627 49,66%
Rama Sall
Rama Sall Un nouvel elan pour mantes la jolie 		1 325 14,22%
Joël Mariojouls
Joël Mariojouls Ensemble pour une gauche citoyenne 		996 10,69%
Jean Begue
Jean Begue Mantes autrement 		916 9,83%
Eric Marechal
Eric Marechal Mantes equite 		717 7,69%
Marc Jammet
Marc Jammet Une gauche debout 		496 5,32%
Thierry Gonnot
Thierry Gonnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		239 2,56%
Participation au scrutin Mantes-la-Jolie
Taux de participation 45,46%
Taux d'abstention 54,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,11%
Nombre de votants 9 922

Villes voisines de Mantes-la-Jolie

En savoir plus sur Mantes-la-Jolie