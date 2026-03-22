Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mantes-la-Jolie

Le deuxième tour des élections municipales à Mantes-la-Jolie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Raphaël Cognet
Raphaël Cognet Liste divers droite
MANTES AVANT TOUT
  • Raphaël Cognet
  • Edwige Hervieux
  • Ibrahima Diop
  • Jamila El Bellaj
  • Karim Boursali
  • Hajare Moustakil
  • Fabien Corbinaud
  • Nathalie Aujay
  • Olivier Barbier
  • Nadine Wadoux
  • Aymeric Capmarty
  • Lydia Boussadia
  • Reber Kubilay
  • Nicole Konki
  • Denis Ricadat-Crosnier
  • Lila Amri
  • Dominique Leroy
  • Sandra Da Costa
  • Bruno Bernard
  • Fatimata Kamara
  • Alioune Badara Diallo
  • Martine Vaucqelin
  • Dominique Labbé
  • Irène Leblond
  • Armando Lopes
  • Ladna Kham
  • Dominique Ebiou
  • Audrey Hallier
  • Ayoub Boussif
  • Natacha Cuvellier
  • Moussa Keïta
  • Madeleine Garnier
  • Olivier-Martial Aka-Brou
  • Fatoumata Dia
  • Aboubacry Kane
  • Anita Amoah
  • Benoit Roland
  • Maguy Senghor (mendy)
  • Eric Barré
  • Hélène Berthelot
  • Flavien Fougerouse
  • Dola Astrel
  • Stéphane Bably
  • Martine Gaultier
  • Guillaume Hulin
Adama Gaye
Adama Gaye Liste Divers
DEBOUT POUR MANTES
  • Adama Gaye
  • Mai Kim Nguyen
  • Abdellah Aït-Lasri
  • Asmenh Riaz
  • Bruno Preira
  • Nadège Peiffer
  • Khalid Eddaikhane
  • Alice Avenel
  • Guillaume Quévarec
  • Binta Sy
  • Malamina Diabira
  • Rokhaya Diop
  • Antoine Gerber
  • Hawa Niakhaté
  • Imran El Haddioui
  • Karima Chaib
  • Hamid Fadhil
  • Julie Thépaut
  • Mounir Haddi
  • Martine Gomis
  • Ibrahim M'Baye
  • Laetitia Carole Gay
  • Volkan Karademir
  • Rehma Omari Musau
  • Mayrig Davesne
  • Minielle Deme
  • Salah Zaouiya
  • Niouma Koné
  • Abderahmane Diao
  • Coumba Deme
  • Rhyad Fenniri
  • Vanessa Durak
  • Mamoudou Ba
  • Hélène Jestaz
  • Benjamin Ortega
  • Sohane Zeghoudi
  • Aurélien Andriamampionona
  • Corinne Defrance
  • Zakaria Hamham
  • Sirine Nechadi
  • Nicolas Dy
  • Hanane Haddou
  • Amar-Shazad Khan
  • Kanza Sakat
  • Evan Coste

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël COGNET
Raphaël COGNET (Ballotage) MANTES AVANT TOUT 		4 129 40,64%
Adama GAYE
Adama GAYE (Ballotage) DEBOUT POUR MANTES 		2 511 24,71%
Arnaud DALBIS
Arnaud DALBIS (Ballotage) Passionné'Mantes 		1 976 19,45%
Kanza SAKAT
Kanza SAKAT (Ballotage) MANTES-LA-JOLIE EN COMMUN 		1 309 12,88%
Thierry GONNOT
Thierry GONNOT Lutte Ouvrière - Le camp des Travailleurs 		137 1,35%
Jack LEFEBVRE
Jack LEFEBVRE L'argent, pour les services publics, pas pour la guerre 		98 0,96%
Participation au scrutin Mantes-la-Jolie
Taux de participation 47,15%
Taux d'abstention 52,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 10 377

Source : ministère de l’Intérieur

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