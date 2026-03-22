Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mantes-la-Jolie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mantes-la-Jolie.
L'actu des élections municipales 2026 à Mantes-la-Jolie
11:51 - Que disaient les résultats des élections à Mantes-la-Jolie la semaine dernière ?
Pour le premier tour des élections municipales à Mantes-la-Jolie, c'est Raphaël Cognet (Divers droite) qui a terminé premier en rassemblant 40,64 % des bulletins valides. À sa suite, Adama Gaye est arrivé en deuxième position avec 24,71 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. La première place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Raphaël Cognet, mais il a subi néanmoins un fort recul de 31 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Arnaud Dalbis (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Kanza Sakat, avec la nuance Union de la gauche, a obtenu 12,88 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Mantes-la-Jolie, le vote a mobilisé 47,15 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mantes-la-Jolie
Le deuxième tour des élections municipales à Mantes-la-Jolie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Raphaël Cognet
Liste divers droite
MANTES AVANT TOUT
|
|
Adama Gaye
Liste Divers
DEBOUT POUR MANTES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël COGNET (Ballotage) MANTES AVANT TOUT
|4 129
|40,64%
|Adama GAYE (Ballotage) DEBOUT POUR MANTES
|2 511
|24,71%
|Arnaud DALBIS (Ballotage) Passionné'Mantes
|1 976
|19,45%
|Kanza SAKAT (Ballotage) MANTES-LA-JOLIE EN COMMUN
|1 309
|12,88%
|Thierry GONNOT Lutte Ouvrière - Le camp des Travailleurs
|137
|1,35%
|Jack LEFEBVRE L'argent, pour les services publics, pas pour la guerre
|98
|0,96%
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Jolie
|Taux de participation
|47,15%
|Taux d'abstention
|52,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|10 377
Source : ministère de l’Intérieur
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