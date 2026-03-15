Résultat municipale 2026 à Mantes-la-Jolie (78200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mantes-la-Jolie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mantes-la-Jolie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Jolie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël COGNET
Raphaël COGNET MANTES AVANT TOUT 		4 129 40,64%
Adama GAYE
Adama GAYE DEBOUT POUR MANTES 		2 511 24,71%
Arnaud DALBIS
Arnaud DALBIS Passionné'Mantes 		1 976 19,45%
Kanza SAKAT
Kanza SAKAT MANTES-LA-JOLIE EN COMMUN 		1 309 12,88%
Thierry GONNOT
Thierry GONNOT Lutte Ouvrière - Le camp des Travailleurs 		137 1,35%
Jack LEFEBVRE
Jack LEFEBVRE L'argent, pour les services publics, pas pour la guerre 		98 0,96%
Participation au scrutin Mantes-la-Jolie
Taux de participation 47,15%
Taux d'abstention 52,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 10 377

Source : ministère de l’Intérieur

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