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19:21 - Le poids démographique et économique de Mantes-la-Jolie aux municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Mantes-la-Jolie apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 44 246 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 2 252 entreprises, Mantes-la-Jolie offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,63%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 11 429 personnes (25,83%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 285 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,79%, annonçant une situation économique tendue. À Mantes-la-Jolie, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quels scores du RN à Mantes-la-Jolie avant les municipales ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Mantes-la-Jolie en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 10,80% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 24,10% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 9,91% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Mantes-la-Jolie comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 16,52% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 16,92% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 20,16% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Mantes-la-Jolie au crible En ce jour d'élections municipales 2026 à Mantes-la-Jolie, la participation sera suivie à la loupe. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 27,44 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, bien loin des 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 72,56 %) alors que le scrutin était incertain, en pleine pandémie de coronavirus. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 67,13 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 36,62 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 56,19 %. Juste avant, le scrutin européen avait mobilisé 38,89 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Mantes-la-Jolie Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Mantes-la-Jolie portaient leur choix sur Benjamin Lucas (Union de la gauche) avec 60,59% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Benjamin Lucas culminant à 79,84% des voix dans la commune. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Mantes-la-Jolie s'était cette fois forgé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (43,09%), devançant Jordan Bardella (16,52%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,68%). Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Mantes-la-Jolie restait à l'époque une zone penchant fortement à gauche.

14:57 - Les électeurs de Mantes-la-Jolie avaient résolument opté pour la gauche il y a 4 ans La physionomie politique de Mantes-la-Jolie dessine une commune très ancrée à gauche. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Mantes-la-Jolie privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (54,37%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 18,37%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 75,90%, contre 24,10% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Mantes-la-Jolie portaient leur choix sur Benjamin Lucas (Nupes) avec 40,95% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,31%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Mantes-la-Jolie Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Mantes-la-Jolie, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,25 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 612 800 euros environ la même année, bien en deçà des 11,01058 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Mantes-la-Jolie est passé à 30,98 % en 2024 (contre 20,40 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Mantes-la-Jolie a atteint environ 754 euros en 2024 contre 860 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Raphaël Cognet à Mantes-la-Jolie Les résultats des dernières élections municipales à Mantes-la-Jolie ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Raphaël Cognet (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 72,19% des soutiens. À ses trousses, Marc Jammet (Divers gauche) a capté 22,33% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Mantes-la-Jolie, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.