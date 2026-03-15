Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mantes-la-Ville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mantes-la-Ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Mantes-la-Ville
13:09 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Mantes-la-Ville
S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Mantes-la-Ville peut s'avérer instructif. Lors de la première manche électorale à l'époque, Cyril Nauth (Rassemblement National) a distancé ses adversaires en totalisant 1 643 voix (33,72%). Deuxième, Sami Damergy (Divers centre) a capté 27,21% des votes. Amitis Messdaghi (Union de la gauche) était troisième, s'adjugeant 17,75% des suffrages. Une large différence. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Sami Damergy l'a finalement emporté avec 55,84% des suffrages, face à Cyril Nauth avec 44,15% des électeurs inscrits. Contre toute attente, le candidat a effectué une remontée remarquable, démontrant que les réserves de voix sont toujours déterminantes., sécurisant 1 112 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée d'afficher un meilleur score dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Mantes-la-Ville : les horaires des bureaux de vote
Les 13 bureaux de vote de l'agglomération de Mantes-la-Ville sont accessibles jusqu'à 20 heures pour recevoir les habitants. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, en mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Mantes-la-Ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville
|Tête de listeListe
|
Cyril Nauth
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE
|
|
Philippe Dussault
Liste Divers
NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|
|
Sami Damergy
Liste divers droite
Mantes la ville compte
|
|
Nazim Bekhti
Liste divers gauche
NOUS SOMMES MANTES-LA-VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sami Damergy (28 élus) L'union pour mantes la ville
|2 755
|55,84%
|
|Cyril Nauth (7 élus) Rassemblement pour mantes-la-ville
|2 178
|44,15%
|
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Ville
|Taux de participation
|44,23%
|Taux d'abstention
|55,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 226
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Nauth Rassemblement pour mantes-la-ville
|1 643
|33,72%
|Sami Damergy L'union pour mantes la ville
|1 326
|27,21%
|Amitis Messdaghi Printemps de mantes-la-ville
|865
|17,75%
|Romain Carbonne Nous mantevillois
|722
|14,81%
|Eric Visintainer Mantes en mouvement
|316
|6,48%
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Ville
|Taux de participation
|42,22%
|Taux d'abstention
|57,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 978
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Nauth (22 élus) Mantes-la-ville bleu marine
|2 027
|30,26%
|
|Monique Brochot (5 élus) Ensemble pour mantes la ville a gauche
|1 966
|29,35%
|
|Annette Peulvast-Bergeal (4 élus) Ambition pour mantes la ville
|1 895
|28,29%
|
|Eric Visintainer (2 élus) Mantes en mouvement
|810
|12,09%
|
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Ville
|Taux de participation
|57,40%
|Taux d'abstention
|42,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|6 901
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Nauth Mantes-la-ville bleu marine
|1 266
|21,65%
|Annette Peulvast-Bergeal Ambition pour mantes la ville
|1 178
|20,15%
|Monique Brochot Toujours un temps d'avance pour mantes la ville
|1 146
|19,60%
|Fabrice Andreella Avenir + mantes la ville
|971
|16,61%
|Eric Visintainer Mantes en mouvement
|669
|11,44%
|Bénédicte Bauret Gauche citoyenne pour mantes la ville
|615
|10,52%
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Ville
|Taux de participation
|50,12%
|Taux d'abstention
|49,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|6 026
Villes voisines de Mantes-la-Ville
- Mantes-la-Ville (78711)
- Ecole primaire à Mantes-la-Ville
- Maternités à Mantes-la-Ville
- Crèches et garderies à Mantes-la-Ville
- Classement des collèges à Mantes-la-Ville
- Salaires à Mantes-la-Ville
- Impôts à Mantes-la-Ville
- Dette et budget de Mantes-la-Ville
- Climat et historique météo de Mantes-la-Ville
- Accidents à Mantes-la-Ville
- Délinquance à Mantes-la-Ville
- Inondations à Mantes-la-Ville
- Nombre de médecins à Mantes-la-Ville
- Pollution à Mantes-la-Ville
- Entreprises à Mantes-la-Ville
- Prix immobilier à Mantes-la-Ville