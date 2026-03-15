Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville

Tête de listeListe
Cyril Nauth
Cyril Nauth Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE
  • Cyril Nauth
  • Monique Führer
  • Laurent Morin
  • Martine Guillaumé
  • Armand Savin
  • Armelle Boquet
  • Olivier Fontaine
  • Pauline Bouquet
  • Michel Galardon
  • Maryvonne Gicquel
  • Grégoire Thouvenot
  • Maria Macedo de Souza
  • Stéphane Romé
  • Emmanuelle Almeida de Jesus
  • Philippe Laroche
  • Grazia Gianfredi
  • Patrick Rossi
  • Coralie Greco Brulport
  • Philippe Cuvier
  • Manuela Papadia
  • Franck Rusé
  • Ange Kouassi
  • Quentin Houriez
  • Chloé Richez
  • Antoine Dourneau
  • Valérie Triana
  • Lionel Handt
  • Catherine de Carné de Carnavalet
  • Bruno Martin
  • Maria Frias
  • Elin Messager
  • Corinne Imobersteg
  • Emmanuel Hecquet
  • Pierrette Adésir
  • Ernest Lefebvre
  • Gisèle Grenier
  • Bernard Vanseveren
Philippe Dussault
Philippe Dussault Liste Divers
NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
  • Philippe Dussault
  • Sophie Abihssira
  • Nadir Benyahia
  • Céline Jourdan
  • Amar Bounaïra
  • Samia Morhzaoui
  • Alain Le Cam
  • Samia Hella
  • Nicolas Carles
  • Dina Klabi
  • Samuel Jaulin
  • Cécile Lanyi
  • Fadhel Klabi
  • Lucette Pitot
  • Florian Le Men
  • Inès Bounaïra
  • Daniel Rodrigues
  • Anaïs Carles
  • Omar Benhassine
  • Dounia Merimi
  • Boubker Bensghir
  • Linda Tabache
  • Sutharsan Ariyanayagam
  • Amel Zeddam
  • Yanis Laassiba
  • Ophélie Clodine-Florent
  • Saïd Lamgarchal
  • Aïcha Ihia
  • Pariesden Ariyanayagam
  • Sahrah Djemmal
  • Mustapha Boufrad
  • Dado Diallo
  • Ishac Laassiba
  • Marie-Louise Gomis
  • François Tachon
Sami Damergy
Sami Damergy Liste divers droite
Mantes la ville compte
  • Sami Damergy
  • Nathalie Pereira
  • Jean-Loïc Dréneuc
  • Maïmouna Soumare
  • Christopher Tshimanga
  • Marie-Nicole Houp Plouviez
  • Stéphane Robise
  • Christelle Deschamps Leblanc
  • Amine Boutchiche
  • Céline Zorraquino
  • Yacine Bououli
  • Fatimata Diop
  • Brahim Louali
  • Ingrid Oukili
  • Guy Cogoni
  • Colette Lavancier
  • Idriss Nieng
  • Chahida Bikbi
  • Thomas Sabik
  • Sylvie Jeuland
  • Ridoin Bulaïch
  • Nawale Rharbaoui
  • Brahim Jbara
  • Sophie Leconte
  • Diaguilly Cisse
  • Mathilde Konate
  • Mohamed Amri
  • Inès Detrait
  • Bruno Berto
  • Cecilia Sabino
  • Abdelkader Larbi Boumaza
  • Rachida Ben Chater
  • Ari Benhacoun
  • Hassna Moummad
  • Sadik Serrakh
  • Shirley Meistersheim
Nazim Bekhti
Nazim Bekhti Liste divers gauche
NOUS SOMMES MANTES-LA-VILLE
  • Nazim Bekhti
  • Kheira Kadri
  • Ginès Cervantès
  • Camille Privat
  • Siyar Sonmez
  • Kamila Debbouza
  • Safouane Khali
  • Léa Tarby
  • Faissal Laaouissid
  • Koureye Diouldé
  • Romain Laurent
  • Maëva François
  • Patrick Rouziere
  • Feïga de Bouvier de Cachard
  • Jean-Christophe Dagnet
  • Sarah Harzoune
  • Etienne Ledoré
  • Émilie Mersanne
  • Abderrahman Jahmane
  • Samyha Aggoune
  • Benjamin Dos Santos
  • Christine Dunois
  • Majid Belkessa
  • Samia Touahri
  • Mehmet Bingol
  • Fadila Touati
  • Julien Mary
  • Nadia M'Zoughi
  • Olivier Gendron
  • Audrey Krol
  • Jean-Marie Clergeot
  • Marinette Bustillo
  • Julien Hayer
  • Marie Llorente
  • M'Hamed Diaby
  • Franca Rambaldini
  • Thierry Titon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sami Damergy
Sami Damergy (28 élus) L'union pour mantes la ville 		2 755 55,84%
  • Sami Damergy
  • Annette Peulvast-Bergeal
  • Jean-Loïc Dreneuc
  • Nathalie Pereira
  • Thidjane Bernard Kossoko
  • Vanessa Gouju
  • Sadik Serrakh
  • Sylvie Jeuland
  • Ari Benhacoun
  • Sabah El Asri
  • Brahim Louali
  • Aïcha Ihia
  • Denis Chiodelli
  • Marie-Nicole Houp Plouviez
  • Stephane Robise
  • Maimouna Soumare
  • Guy Cogoni
  • Hassna Moummad
  • Aziz Zaïtar
  • Rachida Ben Chater
  • Diaguilly Cisse
  • Emilie Sambi
  • Vincent Tesson
  • Fatimata Diop
  • Hassan Ennouni
  • Josyanne Sebayashi
  • Alain Le Cam
  • Cecilia Sabino
Cyril Nauth
Cyril Nauth (7 élus) Rassemblement pour mantes-la-ville 		2 178 44,15%
  • Cyril Nauth
  • Monique Geneix
  • Laurent Morin
  • Monique Fuhrer
  • Bernard Vanseveren
  • Chrystele Mahé
  • Philippe Laroche
Participation au scrutin Mantes-la-Ville
Taux de participation 44,23%
Taux d'abstention 55,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 226

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Nauth
Cyril Nauth Rassemblement pour mantes-la-ville 		1 643 33,72%
Sami Damergy
Sami Damergy L'union pour mantes la ville 		1 326 27,21%
Amitis Messdaghi
Amitis Messdaghi Printemps de mantes-la-ville 		865 17,75%
Romain Carbonne
Romain Carbonne Nous mantevillois 		722 14,81%
Eric Visintainer
Eric Visintainer Mantes en mouvement 		316 6,48%
Participation au scrutin Mantes-la-Ville
Taux de participation 42,22%
Taux d'abstention 57,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 978

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Nauth
Cyril Nauth (22 élus) Mantes-la-ville bleu marine 		2 027 30,26%
  • Cyril Nauth
  • Monique Geneix
  • Laurent Morin
  • Monique Fuhrer-Moguerou
  • Serge Jourdheuil
  • Eliane Mahe
  • Dominique Ghys
  • Gisèle Grenier
  • Jean Justice
  • Sandrine Moiselet
  • Eric Bry
  • Valérie Triana
  • Jean-François Paillet
  • Monique Deniau
  • Michel Hubert
  • Christelle Heron
  • Martial Maruszak
  • Huguette Melse
  • Eric Davenet
  • Tania Macedo De Souza
  • Thierry Georges
  • Hortense Mousnier-Fraboulet
Monique Brochot
Monique Brochot (5 élus) Ensemble pour mantes la ville a gauche 		1 966 29,35%
  • Monique Brochot
  • Saïd Benmouffok
  • Bénédicte Bauret
  • Serge Gaspalou
  • Amitis Messdaghi
Annette Peulvast-Bergeal
Annette Peulvast-Bergeal (4 élus) Ambition pour mantes la ville 		1 895 28,29%
  • Annette Peulvast-Bergeal
  • Kheir Affane
  • Martina Guillen
  • Patrick Delliere
Eric Visintainer
Eric Visintainer (2 élus) Mantes en mouvement 		810 12,09%
  • Eric Visintainer
  • Dominique Pinoli
Participation au scrutin Mantes-la-Ville
Taux de participation 57,40%
Taux d'abstention 42,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 6 901

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Nauth
Cyril Nauth Mantes-la-ville bleu marine 		1 266 21,65%
Annette Peulvast-Bergeal
Annette Peulvast-Bergeal Ambition pour mantes la ville 		1 178 20,15%
Monique Brochot
Monique Brochot Toujours un temps d'avance pour mantes la ville 		1 146 19,60%
Fabrice Andreella
Fabrice Andreella Avenir + mantes la ville 		971 16,61%
Eric Visintainer
Eric Visintainer Mantes en mouvement 		669 11,44%
Bénédicte Bauret
Bénédicte Bauret Gauche citoyenne pour mantes la ville 		615 10,52%
Participation au scrutin Mantes-la-Ville
Taux de participation 50,12%
Taux d'abstention 49,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 6 026

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