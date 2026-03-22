Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mantes-la-Ville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mantes-la-Ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Mantes-la-Ville
11:51 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Mantes-la-Ville pour les élections
A l'ouverture de l'élection municipale à Mantes-la-Ville, le rendez-vous a vu 49,96 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Sami Damergy (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en récoltant 39,95 % des bulletins valides. Ensuite, Cyril Nauth (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 27,18 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Sami Damergy s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il s'est même envolé avec 12,74 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, avec 25,02 %, Nazim Bekhti (Divers gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Philippe Dussault a récolté 7,85 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mantes-la-Ville
Le deuxième tour des élections municipales à Mantes-la-Ville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cyril Nauth
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE
|
|
Sami Damergy
Liste divers droite
Mantes la ville compte
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sami DAMERGY (Ballotage) Mantes la ville compte
|2 355
|39,95%
|Cyril NAUTH (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE
|1 602
|27,18%
|Nazim BEKHTI (Ballotage) NOUS SOMMES MANTES-LA-VILLE
|1 475
|25,02%
|Philippe DUSSAULT NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|463
|7,85%
|Participation au scrutin
|Mantes-la-Ville
|Taux de participation
|49,96%
|Taux d'abstention
|50,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|5 995
Source : ministère de l’Intérieur
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