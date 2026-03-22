Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mantes-la-Ville

Le deuxième tour des élections municipales à Mantes-la-Ville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cyril Nauth
Cyril Nauth Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE
  • Cyril Nauth
  • Monique Führer
  • Laurent Morin
  • Martine Guillaumé
  • Armand Savin
  • Armelle Boquet
  • Olivier Fontaine
  • Pauline Bouquet
  • Michel Galardon
  • Maryvonne Gicquel
  • Grégoire Thouvenot
  • Maria Macedo de Souza
  • Stéphane Romé
  • Emmanuelle Almeida de Jesus
  • Philippe Laroche
  • Grazia Gianfredi
  • Patrick Rossi
  • Coralie Greco Brulport
  • Philippe Cuvier
  • Manuela Papadia
  • Franck Rusé
  • Ange Kouassi
  • Quentin Houriez
  • Chloé Richez
  • Antoine Dourneau
  • Valérie Triana
  • Lionel Handt
  • Catherine de Carné de Carnavalet
  • Bruno Martin
  • Maria Frias
  • Elin Messager
  • Corinne Imobersteg
  • Emmanuel Hecquet
  • Pierrette Adésir
  • Ernest Lefebvre
  • Gisèle Grenier
  • Bernard Vanseveren
Sami Damergy
Sami Damergy Liste divers droite
Mantes la ville compte
  • Sami Damergy
  • Nathalie Pereira
  • Jean-Loïc Dréneuc
  • Maïmouna Soumare
  • Christopher Tshimanga
  • Marie-Nicole Houp Plouviez
  • Stéphane Robise
  • Christelle Deschamps Leblanc
  • Amine Boutchiche
  • Céline Zorraquino
  • Yacine Bououli
  • Fatimata Diop
  • Brahim Louali
  • Ingrid Oukili
  • Guy Cogoni
  • Colette Lavancier
  • Idriss Nieng
  • Chahida Bikbi
  • Thomas Sabik
  • Sylvie Jeuland
  • Ridoin Bulaïch
  • Nawale Rharbaoui
  • Brahim Jbara
  • Sophie Leconte
  • Diaguily Cisse
  • Mathilde Konate
  • Mohamed Amri
  • Inès Detrait
  • Bruno Berto
  • Cecilia Sabino
  • Abdelkader Larbi Boumaza
  • Rachida Ben Chater
  • Ari Benhacoun
  • Hassna Moummad
  • Sadik Serrakh
  • Shirley Meistersheim

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville

Tête de listeListe Voix % des voix
Sami DAMERGY
Sami DAMERGY (Ballotage) Mantes la ville compte 		2 355 39,95%
Cyril NAUTH
Cyril NAUTH (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE 		1 602 27,18%
Nazim BEKHTI
Nazim BEKHTI (Ballotage) NOUS SOMMES MANTES-LA-VILLE 		1 475 25,02%
Philippe DUSSAULT
Philippe DUSSAULT NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		463 7,85%
Participation au scrutin Mantes-la-Ville
Taux de participation 49,96%
Taux d'abstention 50,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 5 995

Source : ministère de l’Intérieur

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