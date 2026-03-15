Résultat municipale 2026 à Mantes-la-Ville (78711) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mantes-la-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mantes-la-Ville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mantes-la-Ville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sami DAMERGY
Sami DAMERGY Mantes la ville compte 		2 257 39,54%
Cyril NAUTH
Cyril NAUTH RASSEMBLEMENT POUR MANTES LA VILLE 		1 587 27,80%
Nazim BEKHTI
Nazim BEKHTI NOUS SOMMES MANTES-LA-VILLE 		1 421 24,89%
Philippe DUSSAULT
Philippe DUSSAULT NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		443 7,76%
Participation au scrutin Mantes-la-Ville
Taux de participation 48,40%
Taux d'abstention 51,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 5 808

Source : ministère de l’Intérieur

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