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19:21 - Les défis socio-économiques de Mantes-la-Ville et leurs implications électorales Dans la ville de Mantes-la-Ville, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec 42% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 17,16%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (46,30%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,60%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 6824 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,75% et d'une population immigrée de 22,01% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Mantes-la-Ville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Mantes-la-Ville ? Le parti nationaliste avait obtenu la première place avec 33,72% des votes lors des élections municipales à Mantes-la-Ville en mars 2020. Le mouvement rassemblait au 2e tour 44,15% des votes. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 20,32% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 36,62% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 28,13% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mantes-la-Ville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 28,92% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 29,70% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,10% lors du vote final.

16:58 - La commune de Mantes-la-Ville plutôt abstentionniste lors des élections Il y a six ans à Mantes-la-Ville, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 42,22 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, dans la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 57,78 %) alors que progressait le Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été chiffré à 67,77 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 38,63 % au premier tour en 2022 à 58,01 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 41,92 % (51,49 % dans le pays). Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Mantes-la-Ville comme une commune où la participation peine à décoller en comparaison de la moyenne. En ce jour d'élection municipale à Mantes-la-Ville, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Mantes-la-Ville : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Mantes-la-Ville demeurait à l'époque une terre résolument de gauche. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Mantes-la-Ville avait en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (31,88%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 28,92% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Mantes-la-Ville accordaient leurs suffrages à Benjamin Lucas (Union de la gauche) avec 49,90% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Benjamin Lucas culminant à 65,90% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Mantes-la-Ville reste un territoire orienté vers la gauche Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mantes-la-Ville accordaient leurs suffrages à Benjamin Lucas (Nupes) avec 34,11% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Benjamin Lucas virant de nouveau en tête avec 60,77% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mantes-la-Ville plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 42,30% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 20,32%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,38% pour Emmanuel Macron, contre 36,62% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Mantes-la-Ville s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Mantes-la-Ville touchée par la réforme fiscale avant ces élections Pour ce qui est des contributions locales à Mantes-la-Ville, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 789 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 872 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 32,46 % en 2024 (contre 20,88 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence utile. Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 172 100 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 4 752 050 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 18,43 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Mantes-la-Ville S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Mantes-la-Ville peut s'avérer instructif. Lors de la première manche électorale à l'époque, Cyril Nauth (Rassemblement National) a distancé ses adversaires en totalisant 1 643 voix (33,72%). Deuxième, Sami Damergy (Divers centre) a capté 27,21% des votes. Amitis Messdaghi (Union de la gauche) était troisième, s'adjugeant 17,75% des suffrages. Une large différence. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Sami Damergy l'a finalement emporté avec 55,84% des suffrages, face à Cyril Nauth avec 44,15% des électeurs inscrits. Contre toute attente, le candidat a effectué une remontée remarquable, démontrant que les réserves de voix sont toujours déterminantes., sécurisant 1 112 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée d'afficher un meilleur score dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.