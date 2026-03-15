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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Marange-Silvange Dans la ville de Marange-Silvange, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,94% et une densité de population de 428 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,05%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3072 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Marange-Silvange mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Marange-Silvange Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Marange-Silvange il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 32,09% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,39% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 30,47% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme validait 53,03% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 43,72% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 45,50% pour le parti à la flamme. Il s'imposera avec 50,92% lors du vote final, synonyme de victoire pour Belkhir Belhaddad.

16:58 - Les électeurs de Marange-Silvange peu mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élections municipales 2026 à Marange-Silvange, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 58,94 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 41,06 %) alors que l'événement se tenait en pleine pandémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs arrêté à 26,61 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 61,14 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 38,06 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 54,87 %. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Marange-Silvange Les élections des députés à Marange-Silvange du printemps 2024, plaçaient Grégoire Laloux (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 45,50% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 25,67%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Grégoire Laloux culminant à 50,92% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen avant la dissolution, les électeurs de Marange-Silvange avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 43,72% des inscrits. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Marange-Silvange s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale, confortant son orientation.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Marange-Silvange ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Marange-Silvange soutenaient en priorité Grégoire Laloux (RN) avec 30,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,03% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Marange-Silvange plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,09% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,39% pour Marine Le Pen, contre 47,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Marange-Silvange laisse apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Élections municipales à Marange-Silvange : des impôts stables au centre de la campagne électorale Reflet d'une pression fiscale stabilisée depuis 2020 à Marange-Silvange, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,39 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 56 700 euros environ la même année, loin des 1,12913 million d'euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Marange-Silvange atteint désormais 28,89 % en 2024 (contre 14,63 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Marange-Silvange s'est établi à 582 € en 2024 contre 591 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Marange-Silvange ? Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Marange-Silvange ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Yves Muller (Divers centre) a distancé ses rivaux avec 59,78% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Valentin Coquin (Divers droite) a rassemblé 425 votes (21,82%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Marange-Silvange, cette dynamique pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.