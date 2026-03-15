Résultat municipale 2026 à Marange-Silvange (57535) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marange-Silvange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marange-Silvange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marange-Silvange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves MULLER
Yves MULLER (24 élus) Commune d'avenir 2026 passionnément 		1 727 62,55%
  • Yves MULLER
  • Marie-Claire SPANIER
  • Bernard ROETTGER
  • Diane WEIDER
  • Guy BEAUJEAN
  • Virginie FOURNIER
  • Régis MENSLER
  • Patricia DOSSMANN
  • Jérôme HECQUET
  • Yvette WITZ
  • Hervé MANGEOT
  • Audena ORTOLANI
  • Eugène KOMARNICKI
  • Emmanuelle FIALET
  • Olivier BONNABEL
  • Nastassia WAGNER
  • Alain CUERONI
  • Liliane BUFFON
  • Joseph FRANZE
  • Monique ROSE
  • Lucas CARRILLO
  • Laura BEILL
  • Cédric MOLZ
  • Cyrielle GOMES
Guillaume BARATTE
Guillaume BARATTE (5 élus) MARANGE-SILVANGE-TERNEL NOUS RASSEMBLE 		1 034 37,45%
  • Guillaume BARATTE
  • Laurence CHARLIER
  • Julien FONTAINE
  • Stéphanie CORNU
  • Antoine MARQUOT
Participation au scrutin Marange-Silvange
Taux de participation 56,11%
Taux d'abstention 43,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 2 858

Source : ministère de l’Intérieur

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