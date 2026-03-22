Résultat municipale 2026 à Marans (17230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marans, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent GALLIOT (22 élus) MARANS, UNE AMBITION PARTAGÉE
|1 322
|60,61%
|
|Jean-Marie BODIN (5 élus) Pour nous, MARANS c'est vous !
|859
|39,39%
|
|Participation au scrutin
|Marans
|Taux de participation
|61,97%
|Taux d'abstention
|38,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|2 229
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Marans - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent GALLIOT (Ballotage) MARANS, UNE AMBITION PARTAGÉE
|1 025
|48,10%
|Jean-Marie BODIN (Ballotage) Pour nous, MARANS c'est vous !
|844
|39,61%
|Virginie BAUDIN-MOYSAN (Ballotage) AGIR AVEC VOUS POUR MARANS
|262
|12,29%
|Participation au scrutin
|Marans
|Taux de participation
|60,33%
|Taux d'abstention
|39,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|2 169
Election municipale 2026 à Marans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marans.
L'actu des élections municipales 2026 à Marans
18:36 - À Marans, les élections de 2024 en faveur de la droite
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Marans avaient propulsé aux avants-postes Karen Bertholom (Rassemblement National) avec 41,11% au premier tour, devant Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) avec 26,89%. Le second round n'a pas changé grand chose, Karen Bertholom culminant à 52,74% des voix localement. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (38,74%). La préférence des électeurs de Marans a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone pivot, elle s'est affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Les résultats des dernières municipales à Marans
Il peut être instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Marans. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Marie Bodin (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 28,76% des voix. Deuxième, Thierry Belhadj (Divers droite) a rassemblé 446 votes (25,45%). Ce résultat plutôt étroit laissait planer de nombreuses incertitudes en vue du second tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Marie Bodin l'a finalement emporté avec 37,50% des votes, face à Mauricette Maingot rassemblant 587 électeurs inscrits (31,35%) et Thierry Belhadj avec 31,14% des électeurs. La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une large victoire marquée par un écart significatif. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié des votes des listes éliminées, engrangeant 198 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Marans pour le 2e tour ?
Comme le montrent les candidatures au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche Laurent Galliot, à la tête de "Marans, Une Ambition Partagée" (LDVD) et la liste "Pour Nous, Marans C'est Vous !" emmenée par Jean-Marie Bodin (LDVG). Notons que Virginie Baudin-Moysan, qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. Les 4 bureaux de vote de la ville de Marans fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Laurent Galliot, Jean-Marie Bodin et Virginie Baudin-Moysan forment le trio de tête à Marans
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Marans, c'est Laurent Galliot (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 48,10 % des bulletins valides. Ensuite, Jean-Marie Bodin (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 39,61 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Virginie Baudin-Moysan, étiquetée Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Marans, l'élection a enregistré une participation de 60,33 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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