Résultat municipale 2026 à Marans (17230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marans, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GALLIOT
Laurent GALLIOT (22 élus) MARANS, UNE AMBITION PARTAGÉE 		1 322 60,61%
  • Laurent GALLIOT
  • Corinne DAUDET
  • Sébastien MAZEDIER
  • Hélène GUDIN
  • Olivier MARTIN
  • Charlène BON
  • Pascal FONTENEAU
  • Michèle MOINARD
  • Michel LUCAS
  • Sylvie BASSET-HUMEAU
  • Jean-Alain GENCE
  • Katia LEBRETON
  • Rodolphe MATHONNEAU
  • Gwenola BORDEREAUX
  • Christophe MOUNIER
  • Eva MOUNIER
  • Jérôme BOUJU
  • Annie GOUJAT
  • Patrick SIMONNET
  • Martine-Charlène GANTIEZ
  • Vincent OUVRARD
  • Chantal BOIZARD
Jean-Marie BODIN
Jean-Marie BODIN (5 élus) Pour nous, MARANS c'est vous ! 		859 39,39%
  • Jean-Marie BODIN
  • Anabelle LAFORGE
  • Éric MARCHAL
  • Emmanuelle ROUBERTY-DELBANO
  • Nicolas GUÉRIN
Participation au scrutin Marans
Taux de participation 61,97%
Taux d'abstention 38,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 2 229

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Marans - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GALLIOT
Laurent GALLIOT (Ballotage) MARANS, UNE AMBITION PARTAGÉE 		1 025 48,10%
Jean-Marie BODIN
Jean-Marie BODIN (Ballotage) Pour nous, MARANS c'est vous ! 		844 39,61%
Virginie BAUDIN-MOYSAN
Virginie BAUDIN-MOYSAN (Ballotage) AGIR AVEC VOUS POUR MARANS 		262 12,29%
Participation au scrutin Marans
Taux de participation 60,33%
Taux d'abstention 39,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 2 169

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