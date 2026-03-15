Résultat municipale 2026 à Marcelcave (80800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marcelcave a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marcelcave, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcelcave [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien MLYNARCZYK
Julien MLYNARCZYK (12 élus) Tous Unis Pour Marcelcave 		377 55,52%
  • Julien MLYNARCZYK
  • Lucile ITRIC
  • Aurélien HAMEL
  • Betty BAILLET
  • Julien REGNAULT
  • Émilie FOURDRINIER
  • Aurélien MAGNE
  • Aurélie PONCELET
  • Aurélien NOYER
  • Létitia DECLERCQ
  • Merlin DECLERCQ-LEBEL
  • Anne MORTIER
Alain SAVOIE
Alain SAVOIE (3 élus) ENSEMBLE POUR MARCELCAVE 		302 44,48%
  • Alain SAVOIE
  • Isabelle MARÉCHAL
  • Thierry DAMBRIN
Participation au scrutin Marcelcave
Taux de participation 71,30%
Taux d'abstention 28,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 693

Source : ministère de l’Intérieur

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