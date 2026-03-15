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19:20 - Marcelcave : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Marcelcave comme dans toute la France. Dotée de 544 logements pour 1 293 habitants, la densité de la commune est de 104 hab par km². Ses 44 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,50%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,00% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 56,66% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 702,60 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Marcelcave, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Marcelcave ? Le RN était absent lors de la dernière élection municipale à Marcelcave en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 32,34% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,95% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,70% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 46,90% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 38,30% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,14% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 45,50% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 33,59 % d'abstention à Marcelcave Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Marcelcave sera essentielle dans la conclusion du scrutin. En 2020, l'abstention était montée à 33,59 % lors du premier round (un taux particulièrement faible). 593 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid. Soulignons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 22,33 % dans la ville (la participation grimpant à 77,67 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 51,34 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,83 %, contre 52,06 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne donc plutôt comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Marcelcave classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Le choc des Européennes de juin 2024 à Marcelcave avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (38,30%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,28% des voix. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) en tête avec 38,14% au premier tour, devant Elodie Héren (Union de la gauche) avec 24,84%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Anthony Gest (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 54,50%. Le panorama politique de Marcelcave a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - À Marcelcave, une étiquette politique difficile à cerner Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Marcelcave portaient leur choix sur Elodie Héren (Nupes) avec 33,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Claude Leclabart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,10%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Marcelcave qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 32,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,05% pour Emmanuel Macron, contre 44,95% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Marcelcave s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À Marcelcave, une fiscalité stable qui influencera le résultat Pour ce qui concerne la pression fiscale de Marcelcave, le produit fiscal par ménage s'est établi à 630 euros en 2024 (dernière année connue) contre 615 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 48,95 % en 2024 (contre 22,45 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 5 600 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 213 120 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 23,54 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Alain Savoie vainqueur des dernières élections municipales à Marcelcave Les résultats des précédentes élections municipales à Marcelcave ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Alain Savoie a viré en tête en récoltant 344 voix (59,31%). En deuxième position, Jean-Philippe De Oliveira a capté 40,68% des voix. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Marcelcave, cet équilibre pose les bases. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.