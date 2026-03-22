Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marcigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marcigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marcigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Marcigny
11:45 - Louis Poncet, Gilles Chavignon et Carole Chenuet forment le trio de tête à Marcigny
Dimanche dernier à Marcigny, le scrutin a mobilisé 70,32 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Louis Poncet qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 47,34 % des votes. Ensuite, Gilles Chavignon s'est classé deuxième avec 35,91 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Louis Poncet s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a amélioré aussi légèrement son score de 3,82 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Carole Chenuet a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marcigny
Le deuxième tour des élections municipales à Marcigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Louis Poncet
Divers
VIVRE ET S'ENGAGER POUR MARCIGNY
|
|
Gilles Chavignon
Divers
VOUS ECOUTER ET AGIR POUR MARCIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marcigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis PONCET (Ballotage) VIVRE ET S'ENGAGER POUR MARCIGNY
|410
|47,34%
|Gilles CHAVIGNON (Ballotage) VOUS ECOUTER ET AGIR POUR MARCIGNY
|311
|35,91%
|Carole CHENUET (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR DE MARCIGNY
|145
|16,74%
|Participation au scrutin
|Marcigny
|Taux de participation
|70,32%
|Taux d'abstention
|29,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|891
Source : ministère de l’Intérieur
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