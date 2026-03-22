Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcigny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marcigny

Le deuxième tour des élections municipales à Marcigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Louis Poncet
Louis Poncet Divers
VIVRE ET S'ENGAGER POUR MARCIGNY
  • Louis Poncet
  • Martine Fiacre
  • Gilbert Gardien
  • Jocelyne Lapalu
  • Bruno Daumur
  • Martine Soufférant
  • Alain Giraud
  • Chantal Alloin
  • Eric Dupuy
  • Aude Capony
  • René Peguin
  • Caroline Clayeux
  • Claude Senecaille
  • Bettie Chapelle
  • Nicolas Mathon
  • Gisele Therriaud
  • Alain Villeneuve
  • Jocelyne Estèves
  • René Hautier
Gilles Chavignon
Gilles Chavignon Divers
VOUS ECOUTER ET AGIR POUR MARCIGNY
  • Gilles Chavignon
  • Albane Janin
  • Denis Prost
  • Renée Janvier
  • Frederic Chandon
  • Catherine Alex
  • Jean Luc Lasseigne
  • Annabelle Travely
  • Vincent Gerard
  • Renee Montgenet
  • Sébastien Keller
  • Aurelie Blanc
  • Chistian Polette
  • Gaelle Dufaitre
  • Laurent Ferandez
  • Sandrine Menager
  • Jules Dos Santos Penida
  • Francoise Merlin
  • Christophe Malmond

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marcigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis PONCET
Louis PONCET (Ballotage) VIVRE ET S'ENGAGER POUR MARCIGNY 		410 47,34%
Gilles CHAVIGNON
Gilles CHAVIGNON (Ballotage) VOUS ECOUTER ET AGIR POUR MARCIGNY 		311 35,91%
Carole CHENUET
Carole CHENUET (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR DE MARCIGNY 		145 16,74%
Participation au scrutin Marcigny
Taux de participation 70,32%
Taux d'abstention 29,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 891

Source : ministère de l’Intérieur

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