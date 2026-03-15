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19:16 - Marcillat-en-Combraille : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Marcillat-en-Combraille, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 8,20% d'agriculteurs pour 907 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 80 entreprises, Marcillat-en-Combraille se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 16,10% des résidents sont des enfants, et 12,02% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 29,06% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 58,20% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 690,67 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Marcillat-en-Combraille incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Marcillat-en-Combraille Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Marcillat-en-Combraille il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 24,30% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 41,38% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 13,71% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 47,13% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 34,87% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,77% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 39,66% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 39,60 % d'abstention à Marcillat-en-Combraille Pour rappel, la participation atteignait 60,40 % à Marcillat-en-Combraille lors des municipales de 2020 (un niveau remarquable) alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. L'élection suprême en 2022 avait cependant largement mobilisé, avec 81,19 % de participation dans la ville (18,81 % d'abstention). La mobilisation atteignait quant à elle 57,81 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,62 %, contre seulement 55,97 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez participative. La mobilisation de l'électorat de Marcillat-en-Combraille constituera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour cette municipale 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Marcillat-en-Combraille Le choc des Européennes de 2024 à Marcillat-en-Combraille avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,87%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 18,72% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Marcillat-en-Combraille avaient ensuite placé en tête Romain Lefebvre (Les Républicains) avec 32,12% au premier tour, devant Jorys Bovet (Rassemblement National) avec 30,77%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Romain Lefebvre culminant à 40,42% des votes sur place. Le contexte politique de Marcillat-en-Combraille a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Marcillat-en-Combraille : les résultats qu'il faut analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Marcillat-en-Combraille était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 33,80% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,30%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,62% pour Emmanuel Macron, contre 41,38% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Marcillat-en-Combraille plébiscitaient Laurence Vanceunebrock (Ensemble !) avec 21,57% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Louise Heritier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 52,87% des suffrages.

12:58 - Les impôts à Marcillat-en-Combraille : une tendance en hausse depuis 2020 Tandis que les impôts locaux ont progressé à Marcillat-en-Combraille entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,11 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 31 300 euros environ la même année, contre quelque 135 700 euros engrangés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Marcillat-en-Combraille a évolué pour se fixer à 39,37 % en 2024 (contre 16,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Marcillat-en-Combraille s'est chiffrée à 937 € en 2024 contre 649 euros en début de mandat.

11:59 - La dernière municipale à Marcillat-en-Combraille marquée par des candidatures individuelles Les résultats des précédentes élections municipales à Marcillat-en-Combraille ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Notons que les votants avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée, avec uniquement des candidatures individuelles. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Francois- Xavier Chabrat a obtenu la première place avec 94,06% des bulletins, devant Jean Luc Dhome qui a obtenu 385 votes (91,44%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Marcillat-en-Combraille, cette logique très particulière sera à nouveau scrutée avec attention. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.