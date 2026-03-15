Résultat municipale 2026 à Marcillat-en-Combraille (03420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marcillat-en-Combraille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marcillat-en-Combraille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcillat-en-Combraille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane MITATY
Stéphane MITATY (12 élus) PROXIMITE ET AMBITIONS POUR MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 		321 59,78%
  • Stéphane MITATY
  • Céline ZANINI
  • Marc DUCROS
  • Ophélie DUBOST
  • Philippe DELOGE
  • Virginie BLANCHET
  • Philippe DIARD
  • Lliliane MURAT
  • Loïc CROIZET
  • Ambre MITATY
  • Cyril ROUX
  • Catherine LAGRANGE
Patrick CAPON
Patrick CAPON (3 élus) POUR MARCILLAT, AVANCONS ENSEMBLE 		216 40,22%
  • Patrick CAPON
  • Jessica AGNESE
  • Bernard LAROCHE
Participation au scrutin Marcillat-en-Combraille
Taux de participation 79,14%
Taux d'abstention 20,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 573

Source : ministère de l’Intérieur

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