Résultat municipale 2026 à Marcilly-d'Azergues (69380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marcilly-d'Azergues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marcilly-d'Azergues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcilly-d'Azergues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BLANCHON
Frédéric BLANCHON (14 élus) ENSEMBLE POUR UN AVENIR DURABLE A MARCILLY 		406 76,60%
  • Frédéric BLANCHON
  • Frédérique BURNIER
  • Mathieu ARONICA
  • Stéphanie CORDIER
  • Pascal VIGNERON
  • Nathalie CARRIER
  • Romain SALMON
  • Valérie GERBET
  • Pascal PERRETON
  • Élodie FERREIRA
  • Victor VALLIER
  • Maud ROUSSON
  • Nicolas ECOIFFIER
  • Nathalie GAUDET
Carole MOLLON
Carole MOLLON (1 élu) Agir Ensemble pour Marcilly 		124 23,40%
  • Carole MOLLON
Participation au scrutin Marcilly-d'Azergues
Taux de participation 68,94%
Taux d'abstention 31,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 546

Source : ministère de l’Intérieur

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