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19:19 - Analyse socio-économique de Marcilly-d'Azergues : perspectives électorales Dans les rues de Marcilly-d'Azergues, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 004 habitants répartis dans 453 logements, ce village présente une densité de 240 habitants/km². Avec 146 entreprises, Marcilly-d'Azergues offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,60% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,29% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 41,32% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1608,10 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, à Marcilly-d'Azergues, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN à Marcilly-d'Azergues : quelle place aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Marcilly-d'Azergues il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,51% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 34,90% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 15,72% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Marcilly-d'Azergues comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 27,18% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 33,33% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 38,58% lors du vote définitif.

16:58 - Marcilly-d'Azergues : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Marcilly-d'Azergues sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation était évaluée à 40,40 % à la fin du premier round, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. C'étaient 301 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 85,30 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 14,70 %). La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 52,23 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 80,55 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 62,05 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent une localité soucieuse de voter.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Marcilly-d'Azergues a-t-elle voté ? La physionomie politique de Marcilly-d'Azergues a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Les élections européennes du printemps 2024 à Marcilly-d'Azergues avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (27,18%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 19,27% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Marcilly-d'Azergues portaient leur choix sur Sasha Bitoum (Rassemblement National) avec 33,33% au premier tour. Mais c'est pourtant Blandine Brocard (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 44,57% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Marcilly-d'Azergues ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Marcilly-d'Azergues soutenaient en priorité Blandine Brocard (Ensemble !) avec 38,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,61% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Marcilly-d'Azergues votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (37,48%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 18,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,10% pour Emmanuel Macron, contre 34,90% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Marcilly-d'Azergues comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Marcilly-d'Azergues À Marcilly-d'Azergues, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 864 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 690 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 30,27 % en 2024 (contre 17,24 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 12 840 € en 2024. Un montant loin des 152 390 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 9,97 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Marcilly-d'Azergues Qui avait gagné les municipales il y a six ans à Marcilly-d'Azergues ? Dans la localité, le vote s'est tenu par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste, offrant ainsi aux votants la possibilité de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. 15 candidats ont été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Thierry Declerck a obtenu la première place avec 99,31% des bulletins. Juste derrière, Pascal Perreton a capté 290 bulletins valides (99,31%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Stéphanie Cordier, s'adjugeant 99,31% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche de municipales 2026 à Marcilly-d'Azergues, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. À noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur dans le pays.