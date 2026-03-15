Résultat municipale 2026 à Marck (62730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marck, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marck [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Henri DUMONT (30 élus) Ensemble, fiers de Marck !
|3 842
|80,13%
|
|Jean-François BACHTA (3 élus) Rassemblement pour Marck
|953
|19,87%
|
|Participation au scrutin
|Marck
|Taux de participation
|60,78%
|Taux d'abstention
|39,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Nombre de votants
|4 964
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Marck [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Marck en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Marck
19:19 - Démographie et politique à Marck, un lien étroit
Dans la commune de Marck, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,73%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,77%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5380 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,35%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,74%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marck mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,48% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.
17:57 - La commune de Marck s'oriente vers le RN
Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections municipales à Marck en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 38,47% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,58% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,78% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 32,08% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 48,08% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,68% pour le parti nationaliste. Il finira avec 47,37% le dimanche suivant.
16:58 - Une abstention de 59,60 % à Marck aux dernières municipales
L'adhésion au scrutin des électeurs de Marck sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales 2026. En 2020, la participation était allée jusqu'à 40,40 % à la fin du premier round (un niveau conforme aux 44,7 % du pays), représentant 3 174 votants alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 74,34 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,67 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,20 % au premier tour, contre 47,39 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Marck comme une contrée assez peu mobilisée.
15:59 - Comment a voté Marck lors de la dernière année électorale ?
Le choc des Européennes de juin 2024 à Marck avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,08%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 10,53% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Marck accordaient leurs suffrages à Marc de Fleurian (Rassemblement National) avec 43,68% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre-Henri Dumont (Les Républicains), avec 52,63%. La préférence des électeurs de Marck a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Marck ?
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Marck plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 38,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,58% pour Marine Le Pen, contre 39,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Marck portaient leur choix sur Pierre-Henri Dumont (LR) avec 45,31% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,92%.
12:58 - Marck : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal
Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Marck entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,15 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 54 000 euros environ. Un produit qui est loin des 1 996 020 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Marck s'est établi à un peu moins de 41,45 % en 2024 (contre 19,19 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Marck a atteint 705 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 662 € relevés en 2020.
11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Corinne Noël s'est imposée à Marck
Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Marck ? Au soir du premier tour, Corinne Noël (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 2 256 suffrages (73,84%). En deuxième position, William Bouchel (Divers) a capté 546 bulletins valides (17,87%). La troisième place est revenue à Laurent Peron (Divers gauche), réunissant 8,28% des voix. Cette victoire sans appel a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Marck, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Devant ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Marck : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Marck. Pour voter, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Marck. Cette page affichera les résultats du premier tour à Marck dès 20h.
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