Résultat municipale 2026 à Marck (62730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marck, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marck [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Henri DUMONT
Pierre-Henri DUMONT (30 élus) Ensemble, fiers de Marck ! 		3 842 80,13%
  • Pierre-Henri DUMONT
  • Corinne NOËL
  • Jean-Michel TACCOEN
  • Laurence LOUCHEZ
  • Fabrice MARTIN
  • Véronique DUMONT-DESEIGNE
  • Grégory CARRETTE
  • Hélène CORION
  • Quentin WILLAUME
  • Evelyne FIOLET-DESTREZ
  • Pierre LAVALÉE
  • Sophie MILLIEN
  • Dimitri LOUVET
  • Sabrina MERCIER
  • Tony MASSON
  • Charlotte LACHÈVRE
  • Jérémy AMÉDRO
  • Marie-Lyne LAVIÉVILLE
  • Florian BOURGOIS
  • Florence DUMILLY
  • Daniel LENGLIN
  • Christelle BOURIGEAUD
  • Philippe BUTEZ
  • Marie-Andrée RINGOT
  • Christophe LESENNE
  • Sandrine BRANLY
  • Patrick FUZELLIER
  • Jeanne RIGOULET
  • Stéphane BERNARD
  • Annie MAERTEN
Jean-François BACHTA
Jean-François BACHTA (3 élus) Rassemblement pour Marck 		953 19,87%
  • Jean-François BACHTA
  • Sophie DEVOS
  • Eric LEGROS
Participation au scrutin Marck
Taux de participation 60,78%
Taux d'abstention 39,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 4 964

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Marck