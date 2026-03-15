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19:19 - Démographie et politique à Marck, un lien étroit Dans la commune de Marck, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,73%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,77%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5380 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,35%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,74%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marck mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,48% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - La commune de Marck s'oriente vers le RN Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections municipales à Marck en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 38,47% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,58% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,78% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 32,08% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 48,08% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,68% pour le parti nationaliste. Il finira avec 47,37% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 59,60 % à Marck aux dernières municipales L'adhésion au scrutin des électeurs de Marck sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales 2026. En 2020, la participation était allée jusqu'à 40,40 % à la fin du premier round (un niveau conforme aux 44,7 % du pays), représentant 3 174 votants alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 74,34 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,67 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,20 % au premier tour, contre 47,39 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Marck comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Comment a voté Marck lors de la dernière année électorale ? Le choc des Européennes de juin 2024 à Marck avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,08%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 10,53% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Marck accordaient leurs suffrages à Marc de Fleurian (Rassemblement National) avec 43,68% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre-Henri Dumont (Les Républicains), avec 52,63%. La préférence des électeurs de Marck a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Marck ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Marck plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 38,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,58% pour Marine Le Pen, contre 39,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Marck portaient leur choix sur Pierre-Henri Dumont (LR) avec 45,31% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,92%.

12:58 - Marck : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Marck entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,15 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 54 000 euros environ. Un produit qui est loin des 1 996 020 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Marck s'est établi à un peu moins de 41,45 % en 2024 (contre 19,19 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Marck a atteint 705 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 662 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Corinne Noël s'est imposée à Marck Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Marck ? Au soir du premier tour, Corinne Noël (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 2 256 suffrages (73,84%). En deuxième position, William Bouchel (Divers) a capté 546 bulletins valides (17,87%). La troisième place est revenue à Laurent Peron (Divers gauche), réunissant 8,28% des voix. Cette victoire sans appel a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Marck, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Devant ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.