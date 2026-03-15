Résultat municipale 2026 à Marçon (72340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marçon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marçon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marçon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves RICHARD
Jean-Yves RICHARD (12 élus) Marçon terre et devenir 		307 52,93%
  • Jean-Yves RICHARD
  • Véronique GOURIOU
  • Bernard GENDRON
  • Sylvie GAGNARD
  • Raymond DE MALHERBE
  • Sandrine DAMIEN
  • Pascal TROTIN
  • Christelle LIGNEUL
  • Christopher NEVE
  • Audrey LEROY
  • Guillaume LEHOUX
  • Laura GUILLE
Jean Pierre CHEREAU
Jean Pierre CHEREAU (3 élus) Agir pour Marçon avec vous 		273 47,07%
  • Jean Pierre CHEREAU
  • Émilie SINNAEVE
  • Jean-Claude DESSERT
Participation au scrutin Marçon
Taux de participation 69,34%
Taux d'abstention 30,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 597

Source : ministère de l’Intérieur

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