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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Marçon : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Marçon, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 11,16% et une densité de population de 35 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,78%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 606 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,46%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,21%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,01%, comme à Marçon, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel score pour le RN à Marçon aux derniers scrutins ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Marçon en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 34,31% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,45% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 35,33% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 52,71% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,35% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 40,82% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,60% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Eric Martineau.

16:58 - À Marçon, la participation s'annonce forte aux municipales Lors des municipales de 2020 à Marçon, l'abstention avait atteint 50,61 % à la fin du premier tour, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 402 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid perturbait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 20,57 % des citoyens en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 44,92 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,71 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,07 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se révèle visiblement comme une zone où l'abstention est contenue. En ce jour d'élections municipales 2026 à Marçon, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Marçon ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Marçon s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,35%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,55%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,70%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Marçon avaient ensuite placé en tête Romain Lemoigne (Rassemblement National) avec 40,82% au premier tour, devant Eric Martineau (Ensemble !) avec 28,23%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Lemoigne culminant à 50,60% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Marçon s'était fortement ancrée à l'extrême droite La physionomie politique de Marçon révèle un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Marçon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,31% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,45% pour Marine Le Pen, contre 46,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Marçon soutenaient en priorité Bruno Pinçon (RN) avec 35,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,71%.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité à Marçon ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Marçon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,57 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 41 200 euros, bien en deçà des 136 200 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Marçon s'est établi à environ 43,92 % en 2024 (contre 21,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Marçon s'est établi à 733 euros en 2024 contre 565 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la liste "Marçon Solidaire, Village D'avenir" à l'élection municipale de 2020 à Marçon Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Marçon. Seule en lice, 'Marçon solidaire, village d'avenir' menée par Monique Trotin a sans surprise engrangé 262 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Marçon, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle compétition. Un début de réponse assez parlant a déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).