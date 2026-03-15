Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcq-en-Barœul : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marcq-en-Barœul

Tête de listeListe
Denis Tonnel
Denis Tonnel Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR MARCQ AVEC DENIS TONNEL
  • Denis Tonnel
  • Caroline Theroude
  • Bruno Madelaine
  • Carmel Boucq
  • Olivier Daboval
  • Laurence Forissier
  • Aymeric Fuseau
  • Charlotte de Bressy
  • Mathieu Serouart
  • Sylvie Paul
  • Vincent Forissier
  • Françoise Tiberghien
  • Luc Pinteaux
  • Anne Liesse
  • Aurélien Guilleman
  • Lucille Leclercq
  • Guillaume Lepoutre
  • Sandra Djokoto
  • Jean François Bartier
  • Elisabeth Maillet
  • Didier Becquart
  • Léa Santy
  • José Goutas
  • Myriam de Prest
  • Philippe Senave
  • Hortense de Tournemire
  • Christian Vergez-Pascal
  • Odette Ekedi
  • Kevin Crespel
  • Marie Cappelle
  • Yves Enaud
  • Géraldine Paranthoen
  • François Sommerard
  • Delphine Dorpe
  • Fabrice Delmarquette
  • Lola Theroude
  • Vincent Desplanque
  • Virginie Crombet
  • Luc Begon
  • Irmine Del Prato
  • Georges-Eric Duriez
  • Annick Terrier
  • Alain Degorre
Philippe Crépel
Philippe Crépel Liste d'union à gauche
MARCQ ENSEMBLE ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
  • Philippe Crépel
  • Nathalie Bernard
  • Clément Verbeeck
  • Odile Vidal-Sagnier
  • Yohan Delaguette
  • Héloïse Dhalluin
  • Mathieu Fardet
  • Aude Bisiaux
  • Marc Focret
  • Françoise Duruflé
  • Bernard Coly
  • Clayre Peucelle
  • Bernard Vandenbunder
  • Françoise Mazingue
  • Grégoire Lemonnier
  • Sylvie Lépine
  • Loïc Roussel
  • Manon Ovion
  • Éric John
  • Aline Liagre
  • Ouïss Debah
  • Marie-Véronique Deforge
  • François Dessenne
  • Corinne Collet Berque
  • Luc Delva
  • Léa Walley-Goli
  • Bernard Gressier
  • Laurence Delattre
  • Raoul Ampuero
  • Sophie Kloninger
  • Simon Winter
  • Caroline Calvez-Maes
  • Frédéric Soufflet
  • Anne Muhr-Tailleux
  • Julien Renault
  • Martine T'Jampens
  • Antoine Royer
  • Véronique Moreau
  • Vincent Dewez
  • Julie Polyn
  • Titouan Dionnet
  • Martine Roussel-Vahnée
  • André Gustave Mazingue
  • Emilie Desmettre
  • Jean Thierry
Loïc Cathelain
Loïc Cathelain Liste divers droite
SERVIR L'AVENIR AVEC LOÏC CATHELAIN
  • Loïc Cathelain
  • Marie-Pierre Janssens
  • Nicolas Papiachvili
  • Valérie Duparque
  • Bernard Gérard
  • Émilie Boulet
  • Pierre Verley
  • Catherine Joncquez
  • Raphaël Charpentier
  • Valentine Acroute
  • Louis Randoux
  • Janine Schafier
  • Pascal Lherbier
  • Véronique Savignac
  • Alain Chastan
  • Valérie Denaison
  • Stéphane Defamie
  • Beata Jansen
  • François Rochet
  • Valérie Baert
  • Didier Lemaitre
  • Marie Contois
  • Éric Gillet
  • Véronique Hardouin
  • Marc Deleury
  • Patricia Defrance
  • Jérôme Dallongeville
  • Bénédicte Talvard
  • Didier Ellart
  • Malika Aït Gherbi Palmer
  • Thibaut Nougein
  • Cyrielle Decherf
  • Cédric Leleux
  • Christelle Roquette
  • Tom Leblanc
  • Marie-Édith Bonneterre
  • Franck Dekeyser
  • Pauline Fosset
  • Olivier Guillouzouic
  • Pascale Hubert
  • Thierry Dussart
  • Véronique Meurice
  • Jean-Marc Bacquet
  • Françoise Goube
  • Jean-Louis Munch

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Gérard
Bernard Gérard (34 élus) Servir l'avenir avec bernard gerard 		7 713 73,26%
  • Bernard Gérard
  • Emilie Boulet
  • Nicolas Papiachvili
  • Sophie Rocher
  • Loïc Cathelain
  • Françoise Goube
  • Pierre Verley
  • Valérie Duparque
  • Raphaël Charpentier
  • Catherine Joncquez
  • Alain Chastan
  • Marie-Pierre Janssens
  • Pascal Lherbier
  • Véronique Savignac
  • Didier Ellart
  • Pascale Hubert
  • Jean-Louis Munch
  • Marie Contois
  • Marc Deleury
  • Valérie Denaison
  • Eric Gillet
  • Françoise Eulry - Hennebelle
  • Didier Lemaître
  • Véronique Hardouin
  • Pierre-Alain Auberger
  • Valentine Acroute
  • François Rochet
  • Janine Schafier
  • Louis Randoux
  • Annie Delobel
  • Jérôme Dallongeville
  • Patricia Defrance
  • Augustin Huglo
  • Beata Jansen
Odile Vidal-Sagnier
Odile Vidal-Sagnier (3 élus) Marcq ensemble, ecologiste et solidaire 		1 597 15,16%
  • Odile Vidal-Sagnier
  • Laurent Séailles
  • Martine Roussel-Vanhée
Denis Tonnel
Denis Tonnel (2 élus) Une nouvelle energie pour marcq avec denis tonnel 		1 053 10,00%
  • Denis Tonnel
  • Laurence Forissier
Romain Rose
Romain Rose L'union des marcquois pour rétablir la démocratie 		165 1,56%
Participation au scrutin Marcq-en-Barœul
Taux de participation 36,91%
Taux d'abstention 63,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 792

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Gerard
Bernard Gerard (34 élus) Du coeur, du courage, de l'action, c'est notre marcq ! 		10 546 69,37%
  • Bernard Gerard
  • Sophie Rocher-Sicart
  • Pascal Lherbier
  • Catherine Joncquez
  • Denis Tonnel
  • Joëlle Longueval
  • Didier Ellart
  • Françoise Goube
  • Alain Chastan
  • Françoise Eulry-Hennebelle
  • Pierre Verley
  • Andrée Lamotte
  • Jean-Louis Munch
  • Christine Massy
  • François Rochet
  • Pascale Pollet
  • Patrice Adjibi
  • Pascale Hubert
  • Loïc Cathelain
  • Fanny Dupont
  • Luigi Cicero
  • Marie-Pierre Janssens
  • Nicolas Papiachvili
  • Bénédicte Geffroy
  • Pierre-Alain Auberger
  • Véronique Hardouin
  • René Hoden
  • Arlette Jacquinot
  • Remy Vergès
  • Emilie Boulet
  • Eric Gillet
  • Annie Delobel-Fenaert
  • Didier Lemaitre
  • Patricia Defrance
Philippe Harquet
Philippe Harquet (2 élus) Marcq autrement 		1 848 12,15%
  • Philippe Harquet
  • Odile Vidal-Sagnier
Sylvie Goddyn
Sylvie Goddyn (2 élus) Marcq en baroeul bleu marine 		1 704 11,20%
  • Sylvie Goddyn
  • Christian Delescluse
Martine Roussel Vanhee
Martine Roussel Vanhee (1 élu) Ensemble et soidaires pour marcq - liste conduite par martine roussel vanhee 		1 103 7,25%
  • Martine Roussel Vanhee
Participation au scrutin Marcq-en-Barœul
Taux de participation 54,07%
Taux d'abstention 45,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 15 663

Villes voisines de Marcq-en-Barœul

En savoir plus sur Marcq-en-Barœul