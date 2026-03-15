Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcq-en-Barœul : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcq-en-Barœul [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marcq-en-Barœul sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marcq-en-Barœul.
L'actu des élections municipales 2026 à Marcq-en-Barœul
13:10 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Marcq-en-Barœul
S'intéresser aux scores des dernières municipales à Marcq-en-Barœul peut se révéler instructif. À l'issue du premier passage aux urnes, Bernard Gérard (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 73,26% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Odile Vidal-Sagnier (Union de la gauche) a obtenu 1 597 voix (15,16%). La troisième place est revenue à Denis Tonnel (Divers droite), glanant 1 053 électeurs (10,00%). Cette victoire sans appel de Bernard Gérard a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Marcq-en-Barœul, cette dynamique pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Marcq-en-Barœul
À l’occasion des municipales 2026, les 29 858 votants de Marcq-en-Barœul devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Marcq-en-Barœul se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les 28 bureaux de vote de la commune de Marcq-en-Barœul fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. La publication des résultats à Marcq-en-Barœul débutera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marcq-en-Barœul
|Tête de listeListe
|
Denis Tonnel
Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR MARCQ AVEC DENIS TONNEL
|
|
Philippe Crépel
Liste d'union à gauche
MARCQ ENSEMBLE ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
|
|
Loïc Cathelain
Liste divers droite
SERVIR L'AVENIR AVEC LOÏC CATHELAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Gérard (34 élus) Servir l'avenir avec bernard gerard
|7 713
|73,26%
|
|Odile Vidal-Sagnier (3 élus) Marcq ensemble, ecologiste et solidaire
|1 597
|15,16%
|
|Denis Tonnel (2 élus) Une nouvelle energie pour marcq avec denis tonnel
|1 053
|10,00%
|
|Romain Rose L'union des marcquois pour rétablir la démocratie
|165
|1,56%
|Participation au scrutin
|Marcq-en-Barœul
|Taux de participation
|36,91%
|Taux d'abstention
|63,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 792
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Gerard (34 élus) Du coeur, du courage, de l'action, c'est notre marcq !
|10 546
|69,37%
|
|Philippe Harquet (2 élus) Marcq autrement
|1 848
|12,15%
|
|Sylvie Goddyn (2 élus) Marcq en baroeul bleu marine
|1 704
|11,20%
|
|Martine Roussel Vanhee (1 élu) Ensemble et soidaires pour marcq - liste conduite par martine roussel vanhee
|1 103
|7,25%
|
|Participation au scrutin
|Marcq-en-Barœul
|Taux de participation
|54,07%
|Taux d'abstention
|45,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|15 663
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