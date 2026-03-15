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19:19 - Élections municipales à Marcy-l'Étoile : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Marcy-l'Étoile, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 32,90% de cadres supérieurs pour 3 711 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 312 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (82,08%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 50,84% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 670,76 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. En résumé, Marcy-l'Étoile incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Marcy-l'Étoile ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Marcy-l'Étoile il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,09% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 29,20% lors du tour final. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 23,15% aux élections européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,70% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 31,29% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Marcy-l'Étoile au crible L'abstention des électeurs à Marcy-l'Étoile constituera un véritable pivot de ces municipales 2026. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 52,30 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 47,70 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 16,43 % des habitants inscrits. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 45,12 % en 2022 à seulement 21,61 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 32,65 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Marcy-l'Étoile Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Marcy-l'Étoile avaient favorisé Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 36,00% au premier tour, devant Florence Janine Jacqueline Perrin (Union de la gauche) avec 27,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Gassilloud culminant à 68,71% des voix sur place. Lors du match européen précédemment, les électeurs de Marcy-l'Étoile avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 23,15% des inscrits. Le paysage politique de Marcy-l'Étoile a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Marcy-l'Étoile ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Marcy-l'Étoile voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 37,60% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 18,24%. Lors de la finale de l'élection à Marcy-l'Étoile, les électeurs accordaient 70,80% pour Emmanuel Macron, contre 29,20% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Marcy-l'Étoile plébiscitaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 38,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Gassilloud virant de nouveau en tête avec 63,57% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Marcy-l'Étoile comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé les impôts à Marcy-l'Étoile ? À Marcy-l'Étoile, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 938 € en 2024 (année des dernières données) contre 1 905 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 23,53 % en 2024 (contre 12,50 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne nationale, qui approche les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 68 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 615 100 euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 11,47 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Marcy-l'Étoile Les résultats des élections municipales il y a six ans à Marcy-l'Étoile ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Loïc Commun (Divers centre) a pris la première place en rassemblant 53,63% des suffrages. Deuxième, Laurence Doucet (Divers centre) a obtenu 479 bulletins valides (46,36%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Marcy-l'Étoile, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.