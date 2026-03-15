Résultat municipale 2026 à Marcy-l'Étoile (69280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marcy-l'Étoile a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marcy-l'Étoile, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marcy-l'Étoile [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc COMMUN
Loïc COMMUN (24 élus) Marcy-l'Etoile, Avec Coeur et Dynamisme 		1 196 73,74%
  • Loïc COMMUN
  • Agnès SEDDAS
  • Henry KOUZOUPIS
  • Anne MEYER
  • Alain DELORME
  • Françoise DAUPHIN-GUTIERREZ
  • Maxime SERRETTA
  • Sarah BEGUE
  • Jean-Yves GARABED
  • Emmanuelle NIVOLLET
  • Stéphane ZUNINO
  • Célia ROBERT
  • Ilan DAL CORSO
  • Christine GIRIN
  • Claude SENGEL
  • Evelyne PLAZA
  • David PERRIER
  • Isabelle DONZELOT
  • Christophe MARIE-BROUILLY
  • Patricia GUILLON
  • Patrick CHAPUIS
  • Christine BIGAUT
  • François PICHAT
  • Chantal DORVEAUX
Christine GIRAUDON
Christine GIRAUDON (3 élus) Un avenir partagé pour Marcy L'Etoile 		426 26,26%
  • Christine GIRAUDON
  • Nacer SOUGH
  • Laurence DOUCET
Participation au scrutin Marcy-l'Étoile
Taux de participation 63,41%
Taux d'abstention 36,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 650

Source : ministère de l’Intérieur

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